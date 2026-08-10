Skutečnost potvrdil Úřad pro civilní letectví, který případ aktuálně vyšetřuje. Podle dostupných informací se letadlo chystalo na přistání na pražském Letišti Václava Havla.
Piloti následně dron nahlásili řízení letového provozu, které varovalo další posádky. Událost bude podle mluvčí úřadu Jitky Ungerové šetřena jako „potenciální neoprávněný provoz“. Nelze přitom vyloučit ani zapojení policie.
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Ukrajinské letadlo, u kterého se v Lipsku našel dron, bylo naložené municí
V chráněném úseku vzdušného prostoru je povoleno létat s bezpilotním letadlem pouze do výšky 120 metrů, a to za dodržení řady přísných podmínek. Uvádí to Letiště Praha na svém webu v rámci bezpečnosti letiště. Pilot dronu by měl navíc plánovanou dráhu letu vyznačit v aplikaci DroneMap.