Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Letadlo nad Prahou ohrožoval dron. Byl o kilometr výš, než je povoleno

Autor:
  19:09
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

U letadla společnosti SAS na lince z Kodaně do Prahy se minulý čtvrtek objevil dron. Stroj se nacházel nad pražskými Štěrboholy ve výšce zhruba 1,3 kilometru, informoval Český rozhlas Plus. V okolí letiště je přitom pro bezpilotní letadla povolena maximální výška letu 120 metrů.

Skutečnost potvrdil Úřad pro civilní letectví, který případ aktuálně vyšetřuje. Podle dostupných informací se letadlo chystalo na přistání na pražském Letišti Václava Havla.

Piloti následně dron nahlásili řízení letového provozu, které varovalo další posádky. Událost bude podle mluvčí úřadu Jitky Ungerové šetřena jako „potenciální neoprávněný provoz“. Nelze přitom vyloučit ani zapojení policie.

Ukrajinské letadlo, u kterého se v Lipsku našel dron, bylo naložené municí

V chráněném úseku vzdušného prostoru je povoleno létat s bezpilotním letadlem pouze do výšky 120 metrů, a to za dodržení řady přísných podmínek. Uvádí to Letiště Praha na svém webu v rámci bezpečnosti letiště. Pilot dronu by měl navíc plánovanou dráhu letu vyznačit v aplikaci DroneMap.

Vstoupit do diskuse (49 příspěvků)

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Polská „Dubaj u moře“ otevřela. Podívejte se do hotelového kolosu Gołębiewski

Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak...

Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak zahájil svou první letní sezonu. Pro své hosty teď nabízí 770 pokojů, po úplném dokončení jich bude 1 240 na celkové...

Labe dál mizí před očima, v Děčíně vykoukl Hladový kámen. Máme srovnání

Značně vyschlé koryto Labe v centru Ústí nad Labem. (6. srpna 2026)

Nejen Českou republiku už dlouho sužuje sucho. Hladiny řek neustále klesají, což přináší neobvyklé situace a pohledy. V centru Ústí dojdete v klidu do poloviny koryta mizejícího Labe a můžete se...

Poklady nacistů. V Dunaji se našla motorka s lidskými pozůstatky i potopená loď

Klesající hladina Dunaje v maďarské Budapešti odhalila německý vojenský...

Vysychající řeka Dunaj dál odkrývá své poklady. U srbského města Prahovo se vynořila dávno potopená nacistická loď, přímo naproti maďarskému parlamentu zase našli německou vojenskou motorku i s...

Letnou zaplavily davy. Koncert Marka Ztraceného přinesl hity i dojemné chvíle

Koncert Marka Ztraceného na Letné (7. srpna 2026)

Zpěvák Marek Ztracený v pátek večer na dvouhodinovém koncertu na Letné nabídl většinu hitů ze své osmnáctileté kariéry. Vystoupení podle pořadatelů navštívilo víc než 70 tisíc fanoušků. Jako...

Dublin se loučil s Hansardem. Katedrálu zaplnila hudba, vystoupila i Irglová

Rakev irského hudebníka Glena Hansarda je nesena do katedrály sv. Patrika v...

Dublin se loučil s irským hudebníkem Glenem Hansardem, držitelem Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly. Pohřeb se konal v katedrále svatého Patrika v centru města a provázela ho mnohá...

Kolumbii zasáhlo zemětřesení o síle 7,4. Zahynulo už přes sto lidí, další jsou v sutinách

Následky zemětřesení v Kolumbii o síle 7,4 (10. srpna 2026)

Západ Kolumbie v neděli postihlo zemětřesení o síle 7,4, které bylo cítit i v sousedním Ekvádoru a Panamě. Počet obětí vzrostl na nejméně 111, nejvíce mrtvých hlásí departement Risaralda, kde...

10. srpna 2026  15:38,  aktualizováno  20:52

V Letenských sadech vypukl požár, zasahují i hasiči Pražského hradu

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)

Hoří v Letenských sadech v Praze. Zasahuje několik jednotek hasičů.

10. srpna 2026  20:52

Rusko ustoupilo od výroby Kinžalu. Raketa se neosvědčila, tvrdí Ukrajinci

Ruští vojáci připevňují hypersonickou střelu Kinžal na stíhačku MiG-31 během...

Rusko od dubna přestalo vyrábět rakety Kinžal, stejně jako střely Ch-32. Ušetřené prostředky vrhlo na rakety, které se projevují efektivněji a přesněji. Uvedl to zástupce náčelníka ukrajinské...

10. srpna 2026  20:02

Politolog: Strop důchodového věku? Vláda nemá peníze, téma vytáhne před volbami

Premium
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO)

Odklad zastropování důchodového věku na 65 let je podle politologa Jana Kubáčka signálem, že vláda nemá dostatek peněz na změny penzijního systému. K tématu se podle něj může vrátit v roce 2028...

10. srpna 2026

Ruský nejvyšší soud vyloučil protiválečnou stranu Jabloko z účasti na volbách

Předseda strany Jabloko Nikolaj Rybakov se zúčastnil jednání u ruského...

Ruský nejvyšší soud vyloučil opoziční a protiválečnou stranu Jabloko ze zářijových parlamentních voleb. Vyloučení Jabloka z voleb požadovala strana Rodina (Vlast), označovaná za ultrapravicovou a...

10. srpna 2026  19:12,  aktualizováno  19:54

Z Finska až na jih Evropy. Země obnovila po třech dekádách vlaky do Švédska

Finská premiérka Sanna Marinová na návštěvě Švédska. S švédským premiérem Ulfem...

Finsko v neděli po více než 30 letech obnovilo vlakové spojení se Švédskem. Železniční trasa tak propojila Finsko až s jihem Evropy. Na vlakovém nádraží v finském městě Oulu ráno panovala vzrušená...

10. srpna 2026  19:47

V Dobřichovicích našli po požáru uhořelé tělo. Případ si převzali kriminalisté

V Dobřichovicích u Prahy zasahovali hasiči u požáru chaty. Uvnitř spatřili tělo...

Středočeští hasiči v pondělí odpoledne vyjížděli k požáru chaty u Dobřichovic, uvnitř našli mrtvého muže. Chata kompletně shořela, příčina požáru ani výše materiální škody zatím nejsou známy. Hasiči...

10. srpna 2026  19:07,  aktualizováno  19:24

Dobby může v klidu spát. Fanoušci Pottera změnili trasu kabelu kvůli skřítkovu hrobu

Domácí skřítek Dobby z kouzelnické ságy Harry Potter

Fanoušci kouzelnické ságy o mladém čaroději Harrym Potterovi se zasloužili o přemístění podmořského kabelu mezi Británií a Irskem, který přišel na 430 milionů liber (12,2 miliardy Kč). Spojení mělo...

10. srpna 2026  19:13

Letadlo nad Prahou ohrožoval dron. Byl o kilometr výš, než je povoleno

ilustrační snímek

U letadla společnosti SAS na lince z Kodaně do Prahy se minulý čtvrtek objevil dron. Stroj se nacházel nad pražskými Štěrboholy ve výšce zhruba 1,3 kilometru, informoval Český rozhlas Plus. V okolí...

10. srpna 2026  19:09

Většina Francie vstoupila do krizového stavu: omezuje spotřebu vody

V kopcích poblíž francouzské vesnice Cotignac v departementu Var stoupají...

Na téměř 70 procentech Francie platí omezení ve využívání vody kvůli suchu, které se kvůli opakovaným vlnám veder prohlubuje. Vláda na středu svolala krizový štáb. Francouzská meteorologická služba...

10. srpna 2026  18:35

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

AfD se natahuje po první funkci zemského premiéra. Rozhodnou volby na východě

Alternativa pro Německo (AfD). (22. února 2025)

Strana Alternativa pro Německo (AfD) by v nadcházejících volbách ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko mohla získat až 42 procent hlasů. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění agentury...

10. srpna 2026  18:28

Vysychající Dunaj vydal další válečnou loď. Výbuch ji rozmetal, sotva ji vojáci opustili

Rekordně nízká hladina Dunaje v jihomaďarském městě Baja odhalila na vyschlém...

Rekordně nízká hladina Dunaje v jihomaďarském městě Baja odhalila na vyschlém říčním dně pozůstatky z doby druhé světové války. Kolemjdoucí u břehu teď obdivují masivní nýtovaný kotel z maďarského...

10. srpna 2026  18:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.