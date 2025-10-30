Policie nepustila do Česka izraelského vojáka. Varovali před ním Francouzi

„Před dvěma dny jsme odepřeli vstup občanovi Izraele, protože byl veden v schengenském informačním systému jako nežádoucí osoba. Tento záznam jsme tam nevložili my, ale Francouzská republika. My pouze plníme platné schengenské dohody,“ vysvětlil iDNES.cz Urban.
Mluvčí cizinecké policie dodal, že muž byl na náklady leteckého přepravce navrácen zpět do Izraele.
Izraelský web Ynet News napsal, že šlo o armádního záložníka, jenž bojoval v Pásmu Gazy a Libanonu. Do Prahy cestoval na dovolenou se svou ženou. Podle izraelského ministerstva zahraničí odepření vstupu nesouvisí s jeho vojenskou službou, okolnosti případu zatím ale nejsou jasné.
Muž pro zmíněný web řekl, že s ním „bylo zacházeno jako se zločincem“, proces dle jeho slov trval zhruba 15 hodin. Tvrdí, že mu české úřady sdělily, že ho francouzské varování obviňuje z účasti na „vážných trestných činech“.
„Řekli mi, že je to možná kvůli mé službě v armádě nebo že někdo ukradl mou identitu a použil ji k páchání trestných činů,“ dodal muž pro Ynet News. Zároveň tvrdí, že ve Francii nikdy nebyl.
Server dodává, že tento případ vyvolal mezi Izraelci, kteří cestují po Evropě, obavy z možných byrokratických chyb či z nesprávného používání mezinárodních databází.