Dosluhující PES vyzdvihuje Prahu, jako jediná v ČR je ve druhém stupni

Skóre 39 znamená pro Prahu prvenství mezi kraji a žlutou barvu druhého stupně, který odpovídá rozmezí od 20 do 41 bodů. Naposledy v něm hlavní město bylo začátkem prosince. Nabízí se připomenout, že pokud by nyní ještě PES hrál roli, tak by asi obsazení náplavky lidmi z minulého týdne nevyvolalo takový ohlas.

Nebyla by zakázaná konzumace alkoholu na veřejnosti a neplatil by noční zákaz vycházení, naopak by byly s omezeními přístupné restaurace či kulturní akce. Mohlo by se shromažďovat až 100 lidí venku a 50 uvnitř.

Místo toho však v Česku, které má celkově v indexu 52 bodů a je tak na 3. stupni, už od začátku března platí tvrdší lockdown s povinným nošením roušek i venku v zástavbě či zákaz cestování mezi kraji. Aktuální opatření by měla platit do 11. dubna, vláda pak ukončí omezení pohybu a částečně otevře školy.



Na Velikonoční pondělí přibylo v Praze 185 potvrzených případů onemocnění covid-19, o 69 méně než v neděli. Nižší denní nárůst zaznamenali hygienici v hlavním městě naposledy v neděli 6. prosince. Mimořádně nízký byl ale v pondělí i počet očkování, pouze 563 podaných dávek vakcíny je nejnižší hodnota od 3. ledna. Výsledek pravděpodobně ovlivnil prodloužený velikonoční víkend se čtyřmi volnými dny.

Ještě na přelomu února a března se denní přírůstky dvakrát dostaly nad dva tisíce nových případů za den. Za poslední měsíc ale klesly. Průměr za čtyři pracovní dny minulého týdne byl zhruba 654 případů za den.

Většina lidí se z nemoci vyléčila, ovšem 2 490 lidí s prokázaným covidem v Praze od začátku epidemie zemřelo. Také tento ukazatel se zlepšuje, od 23. března nepřibyl ve statistikách žádný den, kdy by v hlavním městě zemřelo 20 a více lidí. Za celý březen přitom takových dní bylo 14.

1. dubna 2021

I přes postupné zlepšování epidemické situace čelí nemocnice v Praze stále velkému náporu pacientů s covidem. Z celkových přibližně tří tisíc standardních nemocničních lůžek s kyslíkem byla k úternímu ránu volná necelá pětina. Lůžek s plicní ventilací bylo v pražských neobsazených 13 procent, vyplývá ze statistiky ministerstva zdravotnictví.

Od 27. prosince, kdy v Česku začalo očkování proti covidu, aplikovali zdravotníci v Praze 323 tisíc dávek vakcíny. Obě potřebné dávky dostalo přes 110 tisíc lidí. Za čtyři dny velikonočního volna bylo v hlavním městě vyočkováno dohromady 7 300 dávek, zhruba o 140 méně než ve čtvrtek 1. dubna. Výrazný pokles počtu očkovaných v mimopracovních dnech je obvyklý.