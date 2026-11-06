Zlom v jednání. Starostové a SPOLU si v Praze vybrali, s kým budou vládnout

Ve většině krajských měst jsou již koalice po volbách dohodnuté, zbývají pouze České Budějovice a Praha. V hlavním městě se na spolupráci dohodli vítězní Starostové a koalice SPOLU pro Prahu. Společně by měli jen těsnou většinu, lídr STAN Petr Hlaváček by proto rád přibral ještě třetího partnera, buď Piráty, nebo Prahu sobě. A podle několika zdrojů iDNES.cz už je rozhodnuto, kdo z nich to bude.
V Praze se jedná již čtvrtým týdnem. Spolupráce SPOLU s hnutím STAN se uzavřela velmi rychle, od minulého pondělí už strany jednají s dalšími subjekty společně, jako partneři.
Původně to byli lidé, kteří tam vstupovali proto, že chtějí něco změnit a někdy jsou možná až moc ‚hrr‘. Politikům z pražské ODS to nemuselo být po chuti.
Jakub Čapekpolitolog