Hřib chce uprchlíky přerozdělit do ostatních krajů. Bude jednat s Fialou

„Ve hře je stále možnost motivovat uprchlíky k přesunu za pomoci snížení dávek pomoci v přetížených krajích“, řekl v úterý Hřib novinářům po jednání magistrátního krizového štábu.

Praha v noci na čtvrtek uzavře Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) ve Vysočanech. Důvodem jsou přeplněnost metropole a nedostatečné kapacity. Na místě zůstanou pouze informátoři.

Zdeněk Hřib @ZdenekHrib Pražanů se uprchlická krize dotkla nejvíc, Praha je přetížená. Ať už se to týká bydlení, škol nebo lékařské péče. Dlouho jsem volal po přerozdělování do regionů, přímé koordinaci situace premiérem, navrhoval jsem řešení. Nic. Proto 15. 6. uzavíráme asistenční centrum pomoci. oblíbit odpovědět

KACPU odbavilo od začátku války na Ukrajině letos v únoru přes 98 tisíc uprchlíků a zajistilo bydlení pro 9 430 lidí, tedy necelou desetinu. V Praze vznikla rovněž dvě stanová městečka zejména pro romské ukrajinské uprchlíky, kterými prošly další stovky lidí. Od začátku června byla ukončena také oficiální humanitární pomoc uprchlíkům na hlavním nádraží.

„Já bych chtěl, aby se situace skutečně začala řešit, jak po tom volám už od března. To znamená, aby vznikl relokační mechanismus založený na motivaci uprchlíků daný tím, že stát jim poskytuje pomoc a že ta bude poskytována v místech, kde kapacita je, a ne tam, kde není. Aby se za státní peníze nevytvářel problém, který za státní peníze budeme muset řešit,“ uvedl dále Hřib.

Ve hře je podle něj stále jeho návrh snížit uprchlíkům v přeplněných krajích dávky pomoci, což by je motivovalo přesunout se do těch méně zatížených. V uplynulých týdnech se na jednání se státem a ministerstvem vnitra dozvěděl, že to není možné. Právní posouzení zamítnutí nápadu město dostane ve čtvrtek. „Mělo by se pracovat na motivačních mechanismech, ale žádné na stole nejsou. Očekával bych, že se už přestanou hledat důvody, proč to nejde,“ řekl.

Vysočanské KACPU bude odbavovat uprchlíky naposledy ve středu a v noci na čtvrtek se pak zavře. Provoz bude ukončen na dobu neurčitou. „Pokud by se situace s rozdělováním uprchlíků změnila, tak jsme připraveni KACPU otevřít. Nemůžeme ale přijímat lidi v místě, kde se o ně neumíme postarat. Není to nic, co by přišlo z čistého nebe, já jsem upozorňoval, že kapacity jsou plné, od března,“ řekl Hřib. Kvůli velkému náporu musel být provoz KACPU na čas přerušen už v březnu.

Na místě zůstane informační služba, která uprchlíky seznámí s tím, jaká je jejich situace, co mají dělat a že jim pomoc může být poskytnuta na jiném místě. Kromě informátorů budou k dispozici letáky nebo infocedule, které budou rovněž na hlavním nádraží.

Podle Hřiba informátoři uprchlíkům vysvětlí, že Praha je plná, neseženou v ní ubytování a i s ohledem na výše nájmů je pro ně výhodnější jít jinam. Uprchlíci mají stále možnost získat bezplatnou jízdenku do jiného kraje, dodal primátor.

Problém s nedostatkem ubytování bude muset město řešit rovněž v souvislosti se začínající turistickou sezonou. Řada z uprchlíků totiž bydlí v hotelech nebo hostelech, které primárně slouží pro ubytovávání turistů. „To je další důvod, proč je nutné se zabývat dlouhodobým řešením problému,“ řekl Hřib. Primátor řekl, že se nelze spolehnout na kapacity na kolejích, které přes léto vzniknou. „To jen odsune problém o dva měsíce,“ dodal.

Kraje uprchlíky přijmou, souhlasí Kuba

Kraje přivítají, pokud vláda v brzké době vytvoří program, který bude více motivovat některé uprchlíky z Ukrajiny k začlenění do společnosti. Jde například o to, aby běženci aktivněji sháněli zaměstnání a dříve se stali soběstační, řekl předseda asociace krajů Martin Kuba (ODS) po úterním jednání ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) s hejtmany.

„Pomoc lidem, kteří prchají před válkou, je na místě a nikdo proti ní nic nenamítá. Je však třeba uprchlíky, kteří zde chtějí zůstat delší dobu, více motivovat k tomu, aby se zde začlenili. Každý z nás se musí nějak uživit a k tomu potřebuje hlavně sehnat zaměstnání,“ řekl Kuba.

Podle krajů někteří uprchlíci z Ukrajiny pracovní místa v Česku neshání. Kuba uvedl, že by například děti zaměstnaných Ukrajinců mohly mít nějaké výhody.

Podporu pět tisíc korun na pořízení základních potřeb pro začátek života v Česku dostávají uprchlíci za měsíc, v němž získali vízum k ochraně. Mohou ji pobírat ještě dalších pět měsíců, když prokážou, že dávku potřebují. Senát na svém jednání plánuje projednání zákona zvaného lex Ukrajina.

Novela počítá s tím, že ukrajinští běženci s bezplatným ubytováním, stravou a základními hygienickými prostředky už nebudou pobírat pětitisícovou humanitární dávku. Od druhého měsíce bude podpora navíc svázána s trvalým pobýváním v Česku, což má zabránit takzvané dávkové turistice.