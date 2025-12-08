Praha patří mezi nejčistší města světa. V žebříčku ale propadla oblíbená destinace Čechů

Praha se v novém žebříčku čistoty měst umístila na sedmém místě. Analýza Radical Storage zkoumala desetitisíce recenzí turistických atrakcí. Česká metropole za sebou zanechala řadu známých velkoměst včetně Londýna a Paříže. Naopak maďarská Budapešť, oblíbená destinace českých turistů, je v hodnocení na chvostu.
Cestovní magazín přidružený k poskytovateli zavazadlových služeb provedl rozsáhlou analýzu zaměřenou na vnímání čistoty měst očima návštěvníků.

„U každého města jsme analyzovali 10 nejlepších atrakcí a ověřili, zda u každého z nich jsou k dispozici recenze na Googlu,“ popsal svůj postup web Radical Storage

Analyzovali tak 70 tisíc online recenzí z posledních 12 měsíců, v nichž hledali slova jako „čistota“ či „špína“.

Praha je třetím nejbohatším regionem EU, předběhla Hamburk i Brusel

Praha obdržela skóre 96,4 %, což znamená, že takřka všichni návštěvníci, kteří se v recenzích zmiňovali o úklidu a pořádku, použili pozitivní jazyk. Toto umístění řadí české hlavní město po bok asijských a arabských destinací známých svými přísnými standardy a zároveň daleko před většinu západních metropolí.

V první desítce se Praha umístila lépe než například Curych, Edinburgh, Kodaň nebo Los Angeles a San Francisco.

Vítězem se stalo polské město Krakov s 98,5 % pozitivních recenzí. Polsko celkově v žebříčku vyniká, když se na 4. místě objevila i Varšava.

V nejnovější zprávě Evropské komise o „Kvalitě života v evropských městech“ z roku 2023 například více než 80 % obyvatel Krakova uvedlo, že jsou naprosto spokojeni se svými veřejnými prostranstvími, jako jsou trhy, náměstí či pěší zóny. Hrdost místních obyvatel se následně promítá i do celkového dojmu z města, který si odnášejí turisté.

Budapešť propadla

Nejvíce negativních recenzí, které se zmiňují o nepořádku, získala Budapešť (37,9 %). Následuje Řím s 35,7 % negativních zmínek a americké Las Vegas s 31,6 %. Čtvrté místo obsadila italská Florencie (29,6 %) a páté místo patří francouzské Paříži s 28,2 % negativních hodnocení čistoty.

Data naznačují, že zatímco historická města s vysokou koncentrací turistů, jako jsou Budapešť, Řím a Paříž, se neúspěšně potýkají s udržením pořádku, Praha zjevně úspěšně zvládá nápor návštěvníků a udržuje si obraz čisté a přívětivé metropole.

