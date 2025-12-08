Praha patří mezi nejčistší města světa. V žebříčku ale propadla oblíbená destinace Čechů

Cestovní magazín přidružený k poskytovateli zavazadlových služeb provedl rozsáhlou analýzu zaměřenou na vnímání čistoty měst očima návštěvníků.
„U každého města jsme analyzovali 10 nejlepších atrakcí a ověřili, zda u každého z nich jsou k dispozici recenze na Googlu,“ popsal svůj postup web Radical Storage
Analyzovali tak 70 tisíc online recenzí z posledních 12 měsíců, v nichž hledali slova jako „čistota“ či „špína“.
|
Praha je třetím nejbohatším regionem EU, předběhla Hamburk i Brusel
Praha obdržela skóre 96,4 %, což znamená, že takřka všichni návštěvníci, kteří se v recenzích zmiňovali o úklidu a pořádku, použili pozitivní jazyk. Toto umístění řadí české hlavní město po bok asijských a arabských destinací známých svými přísnými standardy a zároveň daleko před většinu západních metropolí.
V první desítce se Praha umístila lépe než například Curych, Edinburgh, Kodaň nebo Los Angeles a San Francisco.
Vítězem se stalo polské město Krakov s 98,5 % pozitivních recenzí. Polsko celkově v žebříčku vyniká, když se na 4. místě objevila i Varšava.
V nejnovější zprávě Evropské komise o „Kvalitě života v evropských městech“ z roku 2023 například více než 80 % obyvatel Krakova uvedlo, že jsou naprosto spokojeni se svými veřejnými prostranstvími, jako jsou trhy, náměstí či pěší zóny. Hrdost místních obyvatel se následně promítá i do celkového dojmu z města, který si odnášejí turisté.
Budapešť propadla
Nejvíce negativních recenzí, které se zmiňují o nepořádku, získala Budapešť (37,9 %). Následuje Řím s 35,7 % negativních zmínek a americké Las Vegas s 31,6 %. Čtvrté místo obsadila italská Florencie (29,6 %) a páté místo patří francouzské Paříži s 28,2 % negativních hodnocení čistoty.
Data naznačují, že zatímco historická města s vysokou koncentrací turistů, jako jsou Budapešť, Řím a Paříž, se neúspěšně potýkají s udržením pořádku, Praha zjevně úspěšně zvládá nápor návštěvníků a udržuje si obraz čisté a přívětivé metropole.