Místo květin dar na charitu. Přátelé chystají vzpomínkovou akci na Danu Drábovou

V pražském Foru Karlín se ve čtvrtek 23. října uskuteční vzpomínkový večer na počest dlouholeté předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové, která zemřela po vážné nemoci toto pondělí. Bylo jí 64 let. Její přátelé a příznivci z organizací Dárek pro Putina, Post Bellum a Havloids Memorial Club uvedli, že akci nazvanou Dano, děkujeme! pořádají po dohodě s její rodinou.
Před Úřadem pro jadernou bezpečnost vzniklo pietní místo k uctění památky Dany Drábové. (7. října 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Drábová si podle nich veřejný pohřeb nepřála. Akci, která nemá být příliš vážná ani patetická, doprovodí hudební program. Během dvou hodin od oznámení byly všechny vstupenky rozebrány. Organizátoři uvedli, že se snaží zvýšit kapacitu sálu.

„Dana si veřejný pohřeb nepřála. Všichni ale společně cítíme, že by bylo fajn, se s ní rozloučit. Proto jsme se po domluvě s její rodinou rozhodli zorganizovat večer, na kterém se na ni bude vzpomínat,“ uvedli pořadatelé.

Večer budou moderovat novináři Světlana Witowská a Jindřich Šídlo. Vystoupit mají například zpěvačka Aneta Langerová a pěvkyně Dagmar Pecková, uvedl v pátek server Seznam Zprávy. Další účinkující budou postupně přibývat.

Zemřela Dana Drábová, vedla Státní úřad pro jadernou bezpečnost

„Oslovujeme muzikanty i různé osobnosti, které k ní měli blízko. Během večera se protnou na jednom pódiu a budou společně vzpomínat na mimořádnou ženu, která z tohoto světa odešla v pondělí 6. října. Uděláme všechno pro to, aby to nebylo patetické a příliš vážné. Jsme přesvědčeni, že takhle by to Dana chtěla,“ dodali organizátoři.

Požádali příznivce Drábové, aby nenosili květiny či jiné dary, ale místo toho podpořili některou z organizací, které se věnují pomoci samoživitelkám či podpoře Ukrajině.

Lidé mohou ještě v pátek do 14:00 uctít památku Drábové na pietním místě před budovou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) na Senovážném náměstí v Praze, které bylo přístupné od úterý. Do kondolenční knihy se mohou lidé podepsat také v Pyšelích na Benešovsku, kde Drábová žila a od 90. let zasedala v místním zastupitelstvu.

Skutečná vlastenka, vzpomíná Pavel na Drábovou. Chválil Fiala, Babiš i ekologové

Drábová byla v Česku i zahraničí uznávanou odborníci na jadernou energetiku, byla také výraznou osobností veřejného života, která ovlivnila řadu lidí napříč obory i generacemi. Politici, odborníci i ekologové oceňovali nejen její znalosti a dlouholetou a neokázalou službu státu, ale také nadhled, humor, bezprostřednost, schopnost férově diskutovat i s oponenty i srozumitelně vysvětlit složitá vědecká témata.

V čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost stála Drábová víc než čtvrtstoletí, od roku 1999. Předloni v listopadu ji vláda jmenovala do funkce na dalších pět let. Nyní hledá jejího nástupce, připravuje výběrové řízení.

