„Rada městské části Praha 3 na dnešním jednání rozhodla o výpovědi z nájmu bytu nájemcům Kolomanu a Tünde Bartha s výpovědní dobou tři měsíce, a to z důvodu porušení podmínek nájemní smlouvy ze strany nájemců bytu. Důvodem výpovědi je přenechání předmětu nájmu třetím osobám bez předchozího souhlasu pronajímatele,“ uvedl Habáň.
Dodal, že podrobnější informace radnice do uzavření případu nebude sdělovat.
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Využívá ho k podnájmu načerno? Radnice prověřuje pražský byt Tünde Barthy
Rodina Bartha za pronájem bytu o rozloze 70 metrů čtverečních platí podle Deníku N asi 11 tisíc korun měsíčně. Bartha podle svého vyjádření žije v Průhonicích v objektu patřícím společnosti Imoba premiéra Andreje Babiše (ANO), její dcera s manželem bydlí v Maďarsku.
Manželé Barthovi městský byt podle deníku získali v roce 2004, kdy ho vyměnili za jiný městský byt v Praze 8. Bartha podle zjištění deníku sama vlastní tři byty a v loňském roce navíc za 19 milionů korun prodala rodinný dům u Prahy.
Bytová kauza dohání i lídra ANO na primátora
Kritice v poslední době čelí i nominant pražské buňky ANO na primátora Ondřej Prokop kvůli zjištění Seznam Zpráv, že v majetkovém přiznání neuvedl tři pražské byty. Server ve středu také napsal, že Prokop uvedl za poslední tři roky ve třech různých přiznáních rozdílné údaje o svých příjmech a částky se lišily o miliony.
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Udělal jsem chybu v registru, ale vše je legální, hájí „zatajené“ byty Prokop
Pražští zastupitelé Prokopa kvůli kauze odvolali z funkce předsedy kontrolního výboru a radní města v pondělí odhlasovali jeho konec v dozorčí radě dopravního podniku.
Prokopovy problémy se nelíbí ani Babišovi, o jeho setrvání v čele pražské kandidátky bude jednat na konci června výbor hnutí. Ten kandidátky na základě návrhů místních organizací finálně schvaluje.