Když se ozve „jsi buzerant“, učitel by měl reagovat, poradí školám příručka

Kluci totiž takovou urážku snášejí mnohem hůř, než když jsou zpochybněny jejich kognitivní schopnosti tím, že jim někdo řekne – „jsi idiot“.

„Ne každý pedagog zasáhne, někteří to nechají vyšumět,“ odvětil expert z ministerstva školství iDNES.cz, zda musí radit pedagogům, že mají krotit urážky na sexuální orientaci, příručka, zda to již nyní nedělají automaticky.

Je zhruba 14 tisíc transgender žáků a žákyň, tvrdí společnost Trans*parent

„Je zhruba 14 tisíc transgender žáků a žákyň. Z toho necelých 8 tisíc na prvním stupni a šest a půl tisíce na druhém stupni. Průměrně jsou na jedné škole tři transgender děti,“ řekla moderátorka přednášky Johanna Nejedlová, zakladatelka organizace Konsent s odkazem na společnost Trans*parent, která usiluje o prosazování práv transgender, nebinárních a intersex osob. Nejde, ale o žádná tvrdá data, jen o odhad.

Příručka má řešit i velmi praktické věci – třeba jak usnadnit transgender dětem život ohledně toalet. „Když bude mít takové dítě problém si říci, na jaký záchod chce jít, tak nebude vůbec pít,“ řekl Michal Pitoňák z Národního ústavu duševního zdraví. Jednou z možností je to, že učitel otevře pro takové dítě učitelskou toaletu.

Příručka je podle Slívy nyní připravena v rozsahu zhruba čtyřiceti stran, ale ještě se rozroste o kapitolu právních aspektů. A může tak ještě výrazně nabobtnat. „Odborná veřejnost bude mít možnost se ještě vyjádřit., řekl Slíva. Zatím předpokládá, že se příručka nebude tisknout, ale bude mít jen elektronickou podobu a bude umístěna na webu.

Na přednášce se řešilo i to, jak se má zachovat pedagog, když se dozví od žáka o odlišné orientaci, ale rodiče si nepřejí, aby se škola chovala k dítěti jako ke transgender.

„Není žádná legislativa, která by říkala, že musíte respektovat dítě bez ohledu na to, co si přejí rodiče, a naopak. Máme ale mezinárodní dohody. Je třeba respektovat přání dítěte,“ řekl Viktor Heumann ze spolku Trans*parent.

Ke coming outu volí dítě častěji kamarády

To, co chtějí rodiče a že je to někdy v rozporu s tím, co chce dítě, bývá velmi reálný problém. V rodinách není jednota, někdo z rodiny o odlišné sexualitě ví, někdo z rodiny to neví. „Rodiče jsou pro děti ti nejdůležitější, proto coming out ve vztahu k rodičům bývá později. Nejčastěji k tomu dítě volí kamarády, spolužačku,“ řekl Pitoňák.

Festival Prague Pride začal v pondělí a v jeho rámci se konají zhruba dvě stovky akcí. Vyvrcholí tradičním pochodem hrdosti v sobotu v poledne z pražského Václavského náměstí na Letnou. Pořadatelé očekávají, že by se do průvodu mohlo zapojit až okolo 70 tisíc osob.