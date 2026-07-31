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Stovky policistů i vrtulník. Prague Pride doprovodí rozsáhlá bezpečnostní opatření

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  9:42aktualizováno  9:56
Prague Pride 2025

Prague Pride 2025 | foto: Kay Halíř

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Letošní ročník festivalu Prague Pride se bude konat za rozsáhlých bezpečnostních opatření. Policie tak reaguje na tragédii z Berlína, kde při podobné akci najel útočník do davu lidí. Na bezpečnost během hlavního pochodu dohlédnou stovky policistů. Týdenní Prague Pride začíná v pondělí, pochod organizátoři chystají na sobotu 8. srpna.

„Vzhledem k aktuálnímu dění v zahraničí a na základě vyhodnocení jednotlivých rizik jsme z důvodu zajištění bezpečnosti všech účastníků festivalu a návštěvníků metropole připravili rozsáhlé bezpečnostní opatření,“ informovala policie.

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Policisté budou ve zvýšené míře dohlížet od pondělí na všechny doprovodné festivalové akce, které v sobotu vyvrcholí hlavním pochodem. Na pochod dohlédne několik stovek policistů služby pořádkové a dopravní policie spolu s kriminální policií, dále ze speciální pořádkové jednotky a z dalších oddělení.

„Nechceme připustit, aby se v České republice odehrálo cokoli, co by byť jen vzdáleně připomínalo nedávné násilné incidenty v Berlíně,“ sdělil dříve tento týden pro Deník N ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO).

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Na bezpečnostním opatření se budou podílet i další složky integrovaného záchranného systému, pražský magistrát či pražský dopravní podnik.

Dopravní omezení

Policisté zajistí celou trasu pochodu od Václavského náměstí až na Střelecký ostrov. Už tradičně se pochodu zúčastní několik desítek policistů z antikonfliktního týmu. Na Císařském ostrově pomohou se zajištěním veřejného pořádku i policisté z oddělení služební hipologie, dále policisté z poříčního oddělení a shora bude celou oblast monitorovat policejní vrtulník.

Prague Pride letos přesune hlavní část z pražské Letenské pláně na ostrov Štvanice. Tomu se také přizpůsobí sobotní duhový průvod, který letos povede po nové trase ze spodní části Václavského náměstí přes historické centrum města na Štvanici.

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Policie kvůli průvodu avizuje také dopravní omezení. Veřejnost žádá, aby v ten den pokud možnost do centra Prahy nejezdili autem a použili výhradně městskou hromadnou dopravu. „Z důvodu zajištění bezpečnosti dojde v centru metropole od přibližně dvanácté až do sedmnácté hodiny k rozsáhlému dopravnímu omezení, a to i za pomoci technických prostředků rozmístěných na příjezdových komunikacích po celé trase pochodu,“ sdělila.

Centrum města od Václavského náměstí přes Celetnou ulici, Dvořákovo nábřeží, nábřeží Ludvíka Svobody až za Štvanici bude neprůjezdné. „Z důvodu omezení provozu na Čechově mostě, Štefánikově mostě, Hlávkově mostě až ke Štvanické lávce je potřeba počítat s omezením provozu na obou březích Vltavy,“ doplnili policisté.

Nebudeme mlčet, vzkazují organizátoři po útoku v Berlíně

Česká policie reaguje na událost v Berlíně z uplynulého víkendu, při níž jeden člověk zemřel a 31 lidí utrpělo zranění. V sobotu krátce před 22:00 najel 21letý německý občan libanonského původu Abdul B. dodávkou do lidí v centrálním berlínském parku Tiergarten, následně napadal přítomné mačetou. V té době se v centru německé metropole stále konala akce na podporu práv komunity LGBT+, která nese název Christopher Street Day (CSD). Odpoledního pochodu hrdosti, který končil ve stejném parku, se zúčastnily stovky tisíc lidí.

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Účastníci pražské akce berlínskou oběť uctí. „Tisíce lidí stojících v tichosti budou připomínkou, že o násilí motivovaném předsudky rozhodně mlčet nebudeme. Jsou to necelé čtyři roky, co radikalizovaný pachatel v Bratislavě zastřelil dvě osoby v queer baru Tepláreň a další lidi zranil,“ uvedla ředitelka festivalu Kamila Fröhlichová.

Podle ní se po tragických událostech má společnost semknout a nabídnout podporu obětem. Ne pomáhat omlouvat pachatele. „Mrzí nás, že od řady českých politických představitelů nezaznělo jasné odsouzení tak odporného činu. Když však mají vládu země v rukou politické strany, které si z LGBTQ+ lidí dělají snadný terč svých politických kampaní, není se čemu divit,“ dodala s tím, že nenávist začíná slovy.

Pochodem na Letnou za koncerty. Festival Prague Pride vyvrcholil bez konfliktů

Festival během týdne nabídne více než stovku kulturních, vzdělávacích a společenských akcí pořádaných desítkami spolků, institucí, firem i jednotlivců. Akce se uskuteční na různých místech metropole a zaměří se nejen na život LGBT+ komunity, ale také na širší otázky lidských práv a občanské společnosti. Více lidé najdou na webu festivalu.

Festival s průvodem se konal poprvé v srpnu 2011. Tehdy vyvolal bouřlivé protesty konzervativců. Podle nich byla přehlídka obscénní a nevkusně vnucovala ideologii homosexualismu. Pojem použil tehdejší prezident Václav Klaus, podle něhož bylo nutné proti tomuto jevu bojovat. V dalších letech protestní akce slábly.

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