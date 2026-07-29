Za organizátory o tom ve středu informovala Nikola Páleníčková. Týdenní přehlídka o životě leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí (LGBT+) začne v pondělí. Konkrétní podobu bezpečnostních opatření policie představí v pátek.
„Nechceme připustit, aby se v České republice odehrálo cokoli, co by byť jen vzdáleně připomínalo nedávné násilné incidenty v Berlíně,“ sdělil Deníku N ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO).
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Prague Pride letos přesune hlavní část z pražské Letenské pláně na ostrov Štvanice. Tomu se také přizpůsobí sobotní duhový průvod, který letos povede po nové trase ze spodní části Václavského náměstí přes historické centrum města na Štvanici.
Před začátkem průvodu chtějí organizátoři na Václavském náměstí uctít památku berlínské oběti minutou ticha.
„Tisíce lidí stojících v tichosti budou připomínkou, že o násilí motivovaném předsudky rozhodně mlčet nebudeme. Jsou to necelé čtyři roky, co radikalizovaný pachatel v Bratislavě zastřelil dvě osoby v queer baru Tepláreň a další lidi zranil,“ uvedla ředitelka festivalu Kamila Fröhlichová.
Podle ní se po tragických událostech má společnost semknout a nabídnout podporu obětem. Ne pomáhat omlouvat pachatele.
„Mrzí nás, že od řady českých politických představitelů nezaznělo jasné odsouzení tak odporného činu. Když však mají vládu země v rukou politické strany, které si z LGBTQ+ lidí dělají snadný terč svých politických kampaní, není se čemu divit,“ dodala s tím, že nenávist začíná slovy.
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Sto padesát akcí v jednom týdnu. Prague Pride není jen průvod a extravagance
Festival během týdne nabídne více než stovku kulturních, vzdělávacích a společenských akcí pořádaných desítkami spolků, institucí, firem i jednotlivců. Akce se uskuteční na různých místech metropole a zaměří se nejen na život LGBT+ komunity, ale také na širší otázky lidských práv a občanské společnosti. Více lidé najdou na webu festivalu.
Festival s průvodem se konal poprvé v srpnu 2011. Tehdy vyvolal bouřlivé protesty konzervativců. Podle nich byla přehlídka obscénní a nevkusně vnucovala ideologii homosexualismu. Pojem použil tehdejší prezident Václav Klaus, podle něhož bylo nutné proti tomuto jevu bojovat. V dalších letech protestní akce slábly.