POLITICKÝ DIÁŘ: Vystrčený zadek na primátora. „Duhovou koalici“ Svoboda nezdolal

Představte si, že někoho pozvete domů. Dáte mu velice solidní obnos na občerstvení a další věci, ačkoli zrovna není čas rozhazovat peníze. A ten člověk namísto vděku všem vašim známým veřejně vykládá, že jste se k němu zachoval hnusně, protože jste ho nenechal přespat před televizí, neudělal mu snídani do postele a místo toho jste mu „jen“ zaplatil taxíka, takže se musel v noci trmácet domů.

Takového člověka byste si asi škrtli ze seznamu přátel a příště už ho nepozvali, že? No, anebo by se spojil s vašimi příbuznými a ti by vás donutili, abyste si příště lehnul na kanape, poskytnul mu postel ve svojí ložnici a ještě se zeptal, zda nechce, aby tam s ním přespala vaše manželka.

Absurdní představa? V hlavním městě Praze rozhodně ne!