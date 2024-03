Teodora čeká zlá budoucnost, bude mít trvalý hlad i skoliózu. Rodiče hledají lék

Největším strašákem diagnózy PWS je intenzivní a neukojitelný hlad. Děti s PWS ale paradoxně po narození trpí podvýživou. Kvůli hypotonii, tedy sníženému svalovému napětí, mají problémy s polykáním a sáním mléka. Stejně tak tomu bylo i u Teodora, kterému pro lepší výživu zavedli lékaři hadičku do nosu.

„Měl ji asi jen měsíc, ale to jen proto, že už jsme to doma nemohli vidět. Poté jsem ji vytáhla a řekla jsem, že to musíme zvládnout. Udělali jsme větší dírku do lahvičky a riskli jsme to,“ líčí maminka Kateřina Goldsteinová.

Od té doby se Teodorův vztah k jídlu změnil. Mezi čtvrtým a devátým rokem života se pak, stejně jako u dalších dětí s PWS, objeví hyperfagie, tedy přejídání. Velmi kladný přístup k jídlu se ale u chlapce projevuje už dnes. „Ještě to není o tom, že by plakal u lednice. Ale už jsem si všimla, že si sám chodí brát banány, tak jsme je museli přestěhovat,“ říká Teodorova maminka.

„Nikdy jsem to nezkoušela, ale troufnu si říct, že kdybych mu za odpoledne dala tři svačiny, tak by je snědl,“ dodává. Lidé s PWS se nikdy necítí nasycení, ani bezprostředně po jídle. Jejich blízcí tak často situaci řeší například zamykáním jídla.

Prader-Willi syndrom PWS je komplexní genetická porucha, která je typickou příčinou nízkého svalového tonu, nízké postavy, nedokončeného pohlavního vývoje, problematického chování, chronického pocitu hladu, který může vést k nadměrné konzumaci a celoživotní hrozbě obezity. Většina případů PWS je přisuzována spontánní genetické chybě, která se objevuje v době početí plodu či blízko této doby, a to z neznámých důvodů. Odhaduje se, že jeden z 12 000 až 15 000 lidí je postižen PWS. Ačkoliv se PWS považuje za vzácné onemocnění, je jedním z nejběžnějších případů genetických klinik, a je to nejběžnější genetická příčina obezity, která byla definována.

Teodorovi rodiče už nyní přemýšlí nad tím, jak budou stravování organizovat. Do budoucna by podle Goldsteinové bylo vhodné například nastavit čas, kdy se všichni nají společně.

„Jsme velká rodina a je to celkem složité. Děti přijdou ze školy a každý musí v jinou dobu jít na kroužek. Doma se třeba ani nesejdou ve stejný čas a před odchodem se musí nasvačit,“ říká maminka chlapce.

Přejídání je ale jen jeden z mnoha příznaků, mezi nimi jsou například také duševní poruchy. Lidé s PWS často trpí například depresemi a úzkostnými stavy, objevují se i spánkové poruchy, bipolární porucha či schizofrenie.

Také snížené svalové napětí přináší řadu problémů. Jedním z nich je skolióza, kvůli které Teodor nosí speciální ortotický obleček. „Drží mu trup a záda, aby se nekroutila. Je to takový kompresní stahovací obleček. Na podzim jsme na něj dostali tip a paní doktorka nám teď na kontrole říkala, že se záda výrazně zlepšila,“ popisuje Goldsteinová.

S PWS se pojí také nedostatek růstového a pohlavního hormonu. Děti jsou proto často menší. Teodor proto už od svých pěti měsíců denně růstový hormon dostává. Podle jeho maminky se tak daří zmírnit některé příznaky. Pokud se v dospívání k dávkám růstového hormonu přidá i pohlavní, mohl by chlapec dorůst do genetické výšky.

Léčba syndromu zatím neexistuje. Teodorovi rodiče Kateřina a Martin Goldsteinovi se proto rozhodli vzít situaci do vlastních rukou a založili Nadační fond Epigenteo. Jeho prostřednictvím pomáhají s výzkumem onemocnění a doufají, že se podaří najít lék.

Výzkum platí sami, je ale velmi drahý. Goldsteinovi se proto rozhodli založit veřejnou sbírku. Z 2,5 milionu korun, které jsou potřeba na výzkum, se téměř rok od založení sbírky podařilo vybrat přes 1,1 milion korun. „Jsme hrozně vděční za každou korunu, která přijde. Zaregistrovala jsem i částky, které chodí pravidelně, to mě hodně dojímá,“ uzavírá Goldsteinová.