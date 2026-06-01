Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Začala stávka kvůli změnám na úřadech. Demokracii se láme páteř, varují odbory

Autor: ,
  9:45
Pracovníci Agentury pro sociální začleňování zahájili v devět hodin ráno jednodenní stávku za veřejnou službu a proti náhlým reorganizacím ve státní správě. Vstoupilo do ní 39 lidí, dalších 15 ji podporuje, informoval předák odborů agentury Václav Nikl. Celkem je v agentuře 116 pracovních míst, některá nejsou obsazená.
Premiér Andrej Babiš (ANO) před jednáním vlády (11. květen 2026)

Premiér Andrej Babiš (ANO) před jednáním vlády (11. květen 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Tünde Bartha (21. května 2026)
Jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (18. května 2026)
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš...
Mimořádná schůze Sněmovny svolaná z popudu vládní koalice k postoji Sněmovny ke...
12 fotografií

Stávku podporují odboráři z Úřadu vlády ČR, ministerstva životního prostředí, Národního muzea či svazu Média. V poledne začnou na dvě hodiny stávkovat poskytovatelé adiktologických služeb.

Kabinet rozhodl od července o přesunu agendy lidských práv a protidrogové politiky z Úřadu vlády ČR do čtyř ministerstev. Agentura pro sociální začleňování, která funguje na ministerstvu pro místní rozvoj, se změnila od dubna. Spojily se dva odbory, skončilo jejich vedení. Kvůli změnám odbory agentury vyhlásily koncem března stávkovou pohotovost.

Adiktologové budou stávkovat. Obávají se chystaných změn, představí své požadavky

„Stávkujeme především za veřejnou službu a státní správu, aby měla potřebnou kvalitu a sloužila veřejnému zájmu. Za dobrou, spolehlivou, nezávislou státní správu, která slouží občanovi,“ řekl Nikl. Na svém plakátu ke stávce odboráři napsali, že „demokracii se láme páteř“ a veřejná služba se stává terčem politických útoků, tlaků a oslabování.

Odbory poukazují na překotné úpravy ve státní správě a rušení odborných týmů. Požadují, aby s nimi vedení úřadů a institucí organizační změny projednávala předem, a to nejméně jeden měsíc. Žádají také odůvodnění záměrů.

Odborová organizace agentury má 60 členů, stávku podle Charloty Dědkové z odborů odhlasovala celá členská základna. Od dubna funguje na ministerstvu pro místní rozvoj odbor bydlení a soudržnosti, v něm je 116 pracovníků. Vznikl při dubnových změnách v úřadu, tedy při takzvané systemizaci. Sloučila se Agentura pro sociální začleňování s odborem bydlení, upřesnila už dřív Dědková. Změně nepředcházela debata, skončilo předchozí vedení obou ministerských odborů. Podle odborářů reorganizace agendu paralyzovala, z ministerstva odcházejí experti.

Odbory Agentury pro sociální začleňování vyhlásily stávku. Nelíbí se jim chystané změny

Odboráři uvedli, že se stát teď zbavuje odborníků, kteří jsou pro něj ochotni pracovat i přes nižší výdělky než v soukromém sektoru. Odbory kvůli úbytku kvalifikovaných sil varují před negativními dopady na kvalitu státní správy. Dodaly, že stávkují i proti oslabování práv zaměstnanců. Obávají se ho kvůli chystaným změnám služebního zákona. Zmiňují také potřebu zachovat nezávislost médií veřejné služby.

Odbory agentury podpořily i další odborové organizace, a to Straka z úřadu vlády, Odborový svaz Media a odborové organizace z ministerstva životního prostředí a Národního muzea. Odboráři veřejného sektoru chtějí víc spolupracovat. Plán kroků chtějí předáci představit v neděli odpoledne v pražském centru Žižkostel.

Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Nejčtenější

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Školní výlet na Pálavu skončil tragédií. Smrt 32 dětí je citlivá i po 90 letech

Hroby v Rakvicích projdou pečlivou rekonstrukcí. Bude na ni dohlížet...

Školní výlet na nedalekou Pálavu skončil v roce 1936 strašlivou tragédií. Při plavbě přes rozbouřenou Dyji se utopilo 32 žáků místní školy, kterým bylo 8 až 10 let. Dodnes je to pro obec Rakvice...

Usměvavý Feri opustil vězení. Prozradil, kam teď zamíří

Exposlanec Dominik Feri opouští teplickou věznici po úspěšné žádosti o...

Exposlanec Dominik Feri dnes po 15:30 opustil brány teplické věznice. Tamní soud totiž pravomocně vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Za mřížemi si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za...

Tmavá Helena Trójská, Achilles po tranzici. Na Nolanův film Odyssea se snáší kritika

Premium
Představitelky Heleny Trójské. Vlevo Diane Kruger ve filmu Trója. Vpravo pak...

Očekávaný snímek režiséra Christophera Nolana Odyssea ještě ani nevstoupil na plátna kinosálů a už budí masivní vášně. Filmový fanoušek si nemohl nevšimnout, že se na internetu rozpoutala debata...

Nejsme a nebudeme vláda legalizace drog, řekl Babiš. Kratom bude až od 21 let

Přímý přenos
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš...

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš řekl, že Česká republika je naprosto anomálií v přístupu ke kratomu. „„Kratom je dětská droga, kratom je hnus. Jsme jediní, kteří označili kratom za bezpečný,“...

1. června 2026  9:39,  aktualizováno 

Čtvrtý zářez. Francie zadržela v Atlantiku tanker plující z Ruska, ukázala záběry

Francouzské námořnictvo zadrželo v Atlantiku ruský tanker Tagor. (1. června...

Francouzské námořnictvo v Atlantiku zadrželo tanker plující z Ruska, na který byly uvaleny mezinárodní sankce, uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron. Námořnictvo obsadilo plavidlo nazvané Tagor...

1. června 2026  9:52

Začala stávka kvůli změnám na úřadech. Demokracii se láme páteř, varují odbory

Premiér Andrej Babiš (ANO) před jednáním vlády (11. květen 2026)

Pracovníci Agentury pro sociální začleňování zahájili v devět hodin ráno jednodenní stávku za veřejnou službu a proti náhlým reorganizacím ve státní správě. Vstoupilo do ní 39 lidí, dalších 15 ji...

1. června 2026  9:45

Měl čas do půlnoci. Prezident se vzepřel Magyarovu ultimátu, odmítl odstoupit

Maďarský prezident Tamas Sulyok (vpravo) s novým premiérem Péterem Magyarem...

Maďarský prezident Tamás Sulyok v neděli zopakoval, že zůstane ve funkci a bude dál vykonávat úřad tak, jak mu to předepisuje ústava. Nový premiér Péter Magyar dal Sulyokovi čas do půlnoci z neděle...

1. června 2026  9:26,  aktualizováno  9:40

Maltu dál povede bývalý kulturista, labouristé vyhráli počtvrté v řadě

Volby na Maltě vyhrála počtvrté v řadě vládnoucí Labouristická strana Roberta...

Maltský premiér Robert Abela oznámil vítězství své Labouristické strany v předčasných parlamentních volbách, které se konaly v sobotu. Opoziční Nacionalistická strana uznala porážku.

1. června 2026  9:17

Bouřky na jihu Čech způsobily výpadky elektřiny, bez proudu bylo až 10 tisíc odběratelů

Následky bouřky a silného větru v Boršově na Českobudějovicku. (31. května 2026)

Přes jižní Čechy se v neděli přehnaly silné bouřky, které lámaly stromy a přerušovaly dodávky elektřiny. Ty energetici postupně obnovovali. Ještě kolem 20:30 bylo bez proudu přibližně 1800...

1. června 2026  6:34,  aktualizováno  8:25

Kadyrovův syn dostal vyznamenání za válku na Ukrajině. Nikdy v ní ale nebojoval

Vladimir Putin osobně poblahopřál 17letému Adamu Kadyrovovi, který by mohl...

Osmnáctiletý Adam Kadyrov, syn autoritářského čečenského vůdce Ramzana Kadyrova, dostal vyznamenání za přínos ve válce proti Ukrajině. Nikdy se jí ale neúčastnil, napsal telegramový kanál Astra. Už v...

1. června 2026  8:20

O prezidentské křeslo v Kolumbii se utká krajně pravicový „Tygr“ a levicový kandidát

Volební atmosféra v Kolumbii. Ve druhém kole prezidentských voleb se střetne...

O funkci kolumbijského prezidenta se ve druhém kole 21. června utkají krajně pravicový právník a podnikatel Abelardo de la Espriella a levicový senátor Iván Cepeda. Podle kolumbijského webu El Nuevo...

1. června 2026  1:34,  aktualizováno  7:47

Po letních teplotách deštivé ochlazení. Nový týden přinese proměnlivé počasí

Bouřka procházela v neděli odpoledne severně od Nymburska.

Nedělní teploty vystoupaly na některých místech v Česku až téměř ke 30 °C, leckde však pršelo a byly bouřky. Na první červnový den meteorologové předpokládají velkou oblačnost, déšť a teploty jen...

1. června 2026  7:31

Předseda Senátu Vystrčil dorazil na Tchaj-wan. Setká se s tamní viceprezidentkou

Předseda Senátu za ODS Miloš Vystrčil

Předseda Senátu Miloš Vystrčil dorazil na Tchaj-wan, kde jej přivítal náměstek ministra zahraničí François Wu. Vystrčil novinářům pouze zamával a neposkytl jim žádné prohlášení, napsala tchajwanská...

1. června 2026  7:23

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Šéf severokorejských špionů se v Rusku setkal s Šojguem

Šéf severokorejských špionů Ri Čchang-te se se v Rusku setkal s tajemníkem...

Šéf severokorejské zpravodajské služby Ri Čchang-te se koncem minulého týdne zúčastnil mezinárodního bezpečnostního fóra v Rusku, kde se setkal s tajemníkem ruské bezpečnostní rady Sergejem Šojguem....

1. června 2026  7:21

Ke kariéře se v noci nepřitulíte. Před sto lety se narodila ikonická Marilyn Monroe

Marilyn Monroe ve filmu Někdo to rád horké (1959)

Před sto lety se narodila herečka a zpěvačka Marylin Monroe, blonďaté ztělesnění hvězdného lesku hollywoodských filmů 50. let 20. století. Dodnes zůstává vizuální ikonou a inspirací pro mnoho umělců...

1. června 2026  7:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.