Bankéři, úředníci i funebráci. Kdo bude muset do práce i s omikronem

MF DNES získala seznam navrhovaných profesí, jichž by se týkala takzvaná pracovní karanténa. Ministerstvo vnitra vyzdvihuje nutnost zachovat infrastrukturu nezbytnou pro chod krajů. I s potvrzeným covidem-19 by podle seznamu měli docházet do práce kromě zdravotníků či sociálních pracovníků také třeba bankéři či zaměstnanci v pohřebnictví.