Etiopie půjčí do Prahy své nejstarší občanky. Jsou staré přes 3 miliony let

Pražské Národní muzeum vystaví od 25. srpna 3,2 milionu let starou fosilii předka člověka druhu Australopithecus afarensis známou jako Lucy. (6. října 2024) | foto: Profimedia.cz

„Je to naprosto jedinečná událost. Kosti budou v Evropě vystaveny poprvé,“ oznámil v Národním muzeum premiér Petr Fiala. „Moje první zaměstnání po škole bylo v muzeu, tak i pro mě má taková událost zvláštní rozměr,“ vysvětlil premiér.

Zápůjčka byla domluvena při jeho návštěvě Etiopie na konci roku 2023. „Etiopie nám zapůjčí oba nejcennější exponáty, spolu s Lucy bude vystavena i fosilie malého dítěte pojmenovaná Sela,“ vysvětlil Fiala.

Ostatky dvou jedinců byly nalezeny v Etiopii v roce 1974 a významně pomohly lépe poznat historii lidstva. Jedná se o jednoho z nejstarších zástupců hominidů, který mohl být přímým předkem rodu homo.

Antropologové odhadují stáří nálezu na 3,2 milionů let. Kostry budou k vidění od 25. srpna na dva měsíce. Vystavení těchto fosilií přichází padesát let po jejich objevu, který si před několika měsíci Etiopie připomněla velkou výstavou.

„Je to splněn sen každého ředitele muzea na světě, je to naprosto mimořádná událost,“ nezakrýval dojetí generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Své jméno získala Lucy podle písně skupiny Beatles Lucy in the Sky with Diamonds, kterou si večer po nálezu přehrávali její nálezci, členové americké expedice, stále dokola.