Doživotní cejch. Z dětského certifikátu nebude možné trestné činy vymazat

Na takzvaném dětském certifikátu, k jehož přípravě dal loni podnět sněmovní podvýbor pro problematiku domácího a sexuálního násilí, by mělo spolupracovat ministerstvo spravedlnosti spolu s ministerstvem školství.

Je totiž potřeba vyřešit, jak nastavit evidenci, do které by byli zapisováni pachatelé odsouzení za násilné a sexuální trestné činy na dětech. A zároveň vymezit konkrétní okruhy činností, pro něž by platila povinnost mít dětský certifikát. Ten bude dokládat, že uchazeč o práci ve zmíněném registru nefiguruje, a tudíž může s dětmi pracovat.