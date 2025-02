Případy z minulosti ukazují, že aktuální tresty nestačí. Stát chce vystavit stopku pedofilům a lidem odsouzeným za těžké zločiny, aby nemohli pracovat s dětmi. Poslanci nyní předkládají návrh, podle kterého by podmínkou pro práci s mládeží byl certifikát s evidencí trestů jedince. Možnost nahlédnout do něj by měli mít zaměstnavatelé i rodiče.