KOMENTÁŘ: Vládní strany netuší, že bez kvalitního kamene sochu nevybrousí

V těchto dnech se domácnosti začínají dozvídat výpočty daně z nemovitosti pro letošní rok. Známí tak zjistili, že namísto loňské částky mírně přes 2 800 korun letos státu odevzdají přes sedm tisíc. Počet jejich nemovitostí ani metry jejich pozemků se přitom nijak nezměnily. Je to ta samá daň, o které ministr financí Zbyněk Stanjura před volbami na plakátech koalice SPOLU tvrdil, že nápad na její zvýšení je „opravdu nebezpečný“. S tím, že nechápe, „proč by měl stát trestat někoho za to, že si pořídil bydlení“.

