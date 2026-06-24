Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Pozůstalí po zemřelých kvůli očkování na covid mohou žádat náhradu, rozhodl soud

Autor: ,
  10:02
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Michal Turek, MAFRA

Pozůstalí po lidech, kteří zemřeli v příčinné souvislosti s očkováním proti covidu-19, mohou vůči státu uplatňovat nárok na náhradu duševních útrap. Výklad zákona ujasnil novým rozsudkem Nejvyšší soud. Vyhověl dovolání muže z Prahy, jehož otec zemřel kvůli plicní embolii krátce po aplikaci třetí dávky vakcíny. Nárokem se bude znovu zabývat Obvodní soud pro Prahu 2.

„Druhotná oběť má vůči státu právo na náhradu duševních útrap způsobených úmrtím osoby, jež se nechala očkovat proti onemocnění covid-19 a jejíž smrt nastala v příčinné souvislosti s tímto očkováním,“ stojí v rozsudku senátu s předsedkyní Hanou Tichou.

Už před dvěma týdny NS jiným verdiktem rozšířil prostor pro odškodnění lidí se zdravím poškozeným po vakcíně proti covidu-19. Právo na odškodné se nově neomezuje jen na extrémní případy, jako je bezprostřední ohrožení života nebo úplná ztráta soběstačnosti.

Vakcína jim zničila zdraví, ale odškodnění nezískali. Po letech soudů mají lidé šanci

Nyní se zabýval případem úmrtí na selhání srdce v důsledku plicní embolie. Příčinná souvislost mezi podáním vakcíny a embolií je podle znalce vysoce pravděpodobná. Pro vznik plicní embolie však existovaly i jiné rizikové faktory, zejména vyšší věk zemřelého. Bylo mu 77 let.

Syn zažaloval ministerstvo zdravotnictví. Za duševní útrapy spojené s úmrtím otce žádal 250 tisíc korun. Další nároky uplatnil za svého otce, a to 250 tisíc korun kvůli závažnému ublížení na zdraví a vytrpěné bolesti a také 200 tisíc korun za újmu, kterou spojoval s vadou výrobku a absencí informovaného souhlasu.

Obvodní soud i Městský soud v Praze všechny nároky zamítly. NS se věcně zabýval jen prvním z nich, tedy náhradou duševních útrap. Zkoumal vztah mezi dvěma klíčovými normami, tedy zákonem o odškodnění následků očkování proti covidu-19 a obecnějším zákonem o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Obecnější norma výslovně počítá s odškodněním osob blízkých, což se podle NS vztahuje i na očkování proti covidu-19.

Nejvyšší soud rozšířil prostor pro odškodné po očkování proti koronaviru

NS odmítl také názor, že náhrada připadá v úvahu jen u povinného očkování, nikoliv u dobrovolné vakcinace proti covidu-19. „Vzhledem k tomu, že očkování proti onemocnění covid-19 bylo povinné pouze po velmi omezenou dobu a jen pro omezenou skupinu obyvatel, neměl by při takovém výkladu citovaný zákon žádný praktický význam a nenaplňoval by úmysl zákonodárce,“ konstatoval NS.

Znovu rozhodne obvodní soud, zabývat se bude už jen nárokem na náhradu duševních útrap. Se zbytkem dovolání syn neuspěl.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Ruská ruleta na Krymu. Pláže jsou plné, odříznutému poloostrovu hrozí evakuace

Lidé odpočívají na pláži u Černého moře v krymské Jevpatoriji. (20. června 2026)

Ruští turisté dál míří na pláže anektovaného Krymu a zaplňují tamní letoviska navzdory palivové krizi i rostoucím bezpečnostním rizikům. Prokremelští blogeři přitom před cestou na poloostrov varují a...

Dopaden. Nebezpečného muže zadržela policie ve Strašnicích

Policisté v Praze zadrželi podezřelého muže, který se pohyboval se zbraní v...

Policie zadržela pětapadesátiletého muže, kterého dnes od rána hledala v několika krajích a byl podle nich ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kvůli předpokladu, že směřuje do učiliště v...

Ewino rajské pokušení. Podívejte se, jak si Farna třikrát poradila s plným Edenem

Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu (13. června 2026)

Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden, kde předvedla propracovanou show bohatou na skvělé hudební a taneční vystoupení, která si nezadala s...

Dálkové sankce. Moskva se dusí v dýmu, útok vyhodil klíčovou rafinerii do povětří

Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)

Nedávno Petrohrad, teď Moskva. Ruská metropole se v noci na čtvrtek stala terčem největšího ukrajinského útoku za dva roky. Ve čtvrti Kapotnja schytala zásah podruhé během jednoho týdne klíčová...

V Polsku zastřelili karikaturistu, který si utahoval z Putina a Kadyrova

Semjon Skrepeckij

Duší i chováním to byl typický ruský umělec. Chodil v extravagantní uniformě s ruskou vlajkou zastrčenou do zadnice a svými provokativními karikaturami se trefoval do Vladimira Putina, Ramzana...

Oznámení o ozbrojeném muži v Ostravě-Zábřehu, na místě zasahují policisté

V Ostravě-Zábřehu zasahují policisté kvůli nahlášenému ozbrojenému muži. (24....

Kvůli oznámení o ozbrojeném muži zasahují policisté v Ostravě Zábřehu. Zabezpečili okolí místa. Do akce nasadili všechny dostupné síly a prostředky, uvedli na síti X. Jednotky provádějí nezbytné...

24. června 2026  10:04,  aktualizováno  10:16

Hnutí Duha žaluje Macinku a Turka kvůli jejich výrokům. Prohraje, reaguje ministr

Poslanecká sněmovna projednává mimo jiné zákony týkající se veřejných rozpočtů....

Hnutí Duha podalo žaloby na ministra zahraničí Petra Macinku a na poslance Filipa Turka kvůli výrokům, které podle Duhy poškozují její pověst a rozdělují společnost. Macinka se podle hnutí neomluvil...

24. června 2026  9:01,  aktualizováno  10:08

Pavel požádal Ústavní soud o předběžné opatření, na summit NATO by tak mohl jet

Prezident Petr Pavel na bezpečnostní konferenci Globsec (22. května 2026)

Prezident Pavel požádal Ústavní soud o předběžné opatření, které by mu otevřelo cestu na summit do Ankary. Soudcem zpravodajem se stal Pavel Šámal.

24. června 2026  10:08

Pozůstalí po zemřelých kvůli očkování na covid mohou žádat náhradu, rozhodl soud

ilustrační snímek

Pozůstalí po lidech, kteří zemřeli v příčinné souvislosti s očkováním proti covidu-19, mohou vůči státu uplatňovat nárok na náhradu duševních útrap. Výklad zákona ujasnil novým rozsudkem Nejvyšší...

24. června 2026  10:02

Ješitný souboj kohoutů, mocenský poker. V Německu si všímají sporu Pavla a vlády

Limitovanou sérii pamětních známek s podobiznou Dany Drábové v pondělí pokřtili...

V Česku zuří ostrý mocenský spor o to, kdo rozhoduje o zahraniční politice země. V komentáři ke sporu prezidenta Petra Pavla a vlády premiéra Andreje Babiše o účast na summitu NATO v Ankaře to napsal...

24. června 2026  10:01

Zpěvačka, vojačka, milenka. Agnieszka Hollandová točí film o Marlene Dietrichové

Agnieszka Holland na udílení cen Český lev (Praha, 9. března 2024)

Režisérka Agnieszka Hollandová připravuje nový film Berlinweh – Touha po domově, v němž bude mapovat život a odkaz legendární herečky a zpěvačky Marlene Dietrichové. Snímek podle scénáře německého...

24. června 2026

Chcete vyhazovat lidi, kteří se nehodí, vyčítá Babišově vládě šéf STAN Rakušan

Přímý přenos
Předseda STAN Vít Rakušan na schůzi Poslanecké sněmovny při jednání o zrušení...

Poslanecká sněmovna projednává zrušení služebního zákona a jeho nahrazení novým zákonem o státních zaměstnancích. Podle vládní koalice má usnadnit výměnu státních úředníků a jejich zaměstnávání více...

24. června 2026  5:35,  aktualizováno  9:51

OBRAZEM: Deset nejnavštěvovanějších míst Česka. Kam míří kroky turistů

Pražský hrad (29. prosince 2017)

Pražský hrad byl loni opět nejnavštěvovanějším turistickým místem v Česku. Podívejte se, jak si vedly další významné cíle, kam směřují kroky výletníků. Do první desítky památek či atrakcí zavítalo...

24. června 2026  9:45

Sevastopol je po útoku bez elektřiny. Nepanikařte, to nepřítel chce, žádají úřady

Lidé se procházejí po pobřežní promenádě v krymském letovisku Jalta na pobřeží...

Sevastopol, největší město na Ruskem anektovaném ukrajinském poloostrově Krym, je z velké části bez elektřiny v důsledku ukrajinského útoku, oznámil Moskvou dosazený šéf místní správy Michail...

24. června 2026  6:18,  aktualizováno  9:45

Koupaliště zakázalo vstup lidem, kteří neumějí německy. Zrušte to, žádá město

Přírodní koupaliště u jezera Heidesee v německém městě Halle (30. července 2024)

Východoněmecké město Halle vyzvalo koupaliště, které leží na jeho území, aby zrušilo kontroverzní zákaz vstupu lidem, kteří neumějí dostatečně dobře německy. Provozovatelé ho zdůvodňovali tím, že...

24. června 2026  9:11

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Boj o Tatru trvá. Neshody majitelů automobilky gradují kvůli miliardovému úvěru

S legendárním vozem se přišly rozloučit i desítky zaměstnanců kopřivnické...

Valná hromada Tatra Trucks schválila miliardový úvěr od firmy spojené s většinovým vlastníkem Michalem Strnadem, což menšinový akcionář Promet Group vnímá jako riziko plného převzetí společnosti....

24. června 2026  9:10

Na Císařské louce se potopila loď, hasiči ji z vody vytahují pomocí vaků

Potopená loď v přístavišti na pražské Císařské louce, kterou hasiči ve středu...

Pražští hasiči ve středu ráno zasahují u potopené lodi v přístavišti na Císařské louce. Pomocí nafukovacích vaků se ji snaží nadzvednout a připravit k vytažení z vody.

24. června 2026  8:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.