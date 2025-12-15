To znamená nárůst o více než 200 procent. Podle exkluzivních dat projektu Realiťák roku ve spolupráci s CEMAP – cenové mapy a portálem Reality.iDNES.cz výrazně podražily pozemky i za poslední rok. A to nejvíce v Královéhradeckém kraji o 14,4 procenta.
Loni v listopadu tam stál metr čtvereční v průměru 1 686 korun, letos už 1 794 korun. Kupříkladu v Hradci Králové v městské části Kluky dnes ceny parcel pro stavbu začínají na 8 500 korunách za metr. To za 700metrovou plochu činí bezmála šest milionů korun.
Rostoucí ceny pozemků nutí část lidí hledat alternativní řešení, jak si vysněný dům se zahradou pořídit.