Pozemky zdražily za 10 let trojnásobně. Lidé riskují a kupují i ty nestavební

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Kamila Bendová
Stavební pozemky jsou dnes luxusním artiklem, který přesahuje finanční možnosti velké části populace. Ještě v roce 2016 se průměrná cena pohybovala na 811 korunách za metr čtvereční, aktuálně je na průměrných 2 461 korunách.

To znamená nárůst o více než 200 procent. Podle exkluzivních dat projektu Realiťák roku ve spolupráci s CEMAP – cenové mapy a portálem Reality.iDNES.cz výrazně podražily pozemky i za poslední rok. A to nejvíce v Královéhradeckém kraji o 14,4 procenta.

Loni v listopadu tam stál metr čtvereční v průměru 1 686 korun, letos už 1 794 korun. Kupříkladu v Hradci Králové v městské části Kluky dnes ceny parcel pro stavbu začínají na 8 500 korunách za metr. To za 700metrovou plochu činí bezmála šest milionů korun.

Rostoucí ceny pozemků nutí část lidí hledat alternativní řešení, jak si vysněný dům se zahradou pořídit.

Jsme takoví rakousko-uherští „čuníci“, říká o šíření žloutenky Prymula

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr

Slavný portrét Johna Lennona a Yoko Ono od fotografky Annie Leibovitz je ve...

Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...

Přehledně: Co čekat od AI, když se stane vaším pracovním kolegou nebo parťákem

ilustrační snímek

Končící rok přinesl do mnoha kanceláří i domácností nového člena týmu. Kolegu, který nikdy neodchází na oběd, nevyžaduje dovolenou, nepřichází pozdě, nezapomene na schůzku, a dokonce vás ani...

15. prosince 2025

Advent jako ráj pro podvodníky. Nejnovějším trikem je „červí díra“

ilustrační snímek

Předvánoční čas podvodníkům přeje. Nepozornost lidí je ještě větší a navíc se pachatelé stále zdokonalují v psychologické manipulaci. Oběti například často věří, že pomáhají skutečným policistům ve...

15. prosince 2025

