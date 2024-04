Rozsáhlých požárů přibude, hasiči z EU kontrolovali českou připravenost

Žhář v noci ze 23. na 24. července před dvěma lety zakládá požár v Českém Švýcarsku. Napřed se jej snaží uhasit hasiči z Ústeckého kraje. Požár se rozrůstá, zapojují se hasiči z dalších částí republiky. O dva dny později usuzují, že na to nestačí. Česko aktivuje mechanismus civilní ochrany Evropské unie a na pomoc posílá helikoptéry Itálie, Švédsko, Slovensko a Polsko.

Centrum krizového řízení, který celoevropskou pomoc koordinuje, sídlí v Bruselu. V březnu do Česka odtamtud přijel devítičlenný tým. Pro Česko požár nedaleko Hřenska byl dosud největší v novodobé historii, podobných katastrof ale podle očekávání expertů bude přibývat. Stejně jako Česku v létě 2022 nabídly pomoc s hašením další státy, loni takto hasiči z různých států včetně Česka zasahovali na Rhodosu.

Evropa se nyní musí na hrozící nebezpečí požárů lépe připravit. Devět expertů s letitými hasičskými zkušenostmi ze svých zemích v Česku strávili dva týdny.

Jejich úkolem bylo získat vhled do našeho systému boje proti lesním požárům a nabídnout své zkušenosti. Do budoucna mají zajistit, aby evropské země dokázaly podobným živelným pohromám co nejefektivněji čelit. „V Evropě počty požárů kvůli klimatické změně narůstají. Na tom se nic nezmění,“ předpokládá koordinátorka centra Nora Berger-Wern.

Kvůli tomu, že Evropa bude čelit četnějším požárům, se tým evropských hasičů snaží připravit na nadcházející léto už několik měsíců dopředu. A navrhovat i konkrétní opatření. „Budují se protipožární pásy, aby se oddělilo obydlí od rizika, tedy lesa. Důležité je mít vodní zdroje a síť cest, aby bylo možné proti požáru bojovat,“ přiblížil hasič Héctor Alfaro Fernández ze Španělska, který má 25 letou praxi, na čem evropské státy pracují.

Česko dobře zvládá urgentní situace

V Česku s kolegy navštívil integrovaný záchranný systém, úřady, výzkumné instituce a univerzity. Společně zjišťovali, jak Česko do budoucna dokáže s případnými dalšími požáry bojovat. A také se chtěli od nás něco naučit.

Pro české úřady tým zpracuje doporučení, jak nejlépe postupovat při prevenci požárů. Obecně je podle nich ale Česko velmi dobře vybavené. „Máte velmi dobře nastavený systém toho, jak reagovat na všechny druhy mimořádných událostí. Máte velmi dobře vyškolené lidi a kvalitní vybavení,“ chválil po dvou týdnech Česko zástupce vedoucí týmu, hasič z Francie Eric Duverger. „Jste velmi dobře připraveni na urgentní situace jako jsou povodně. Takto velké požáry jsou pro vás sice relativně novou záležitostí, ale připravenost na ně se vyvíjí velmi rychle,“ zhodnotil Duverger.

Česko navíc podle něj vždy pomohlo, když to hasiči z jiných zemích potřebovali.

Mechanismus civilní ochrany funguje od roku 2001 a je jasné, že jeho role bude čím dál důležitější. Země si budou mezi sebou čím dál víc vypomáhat. „Je to do značné míry založeno na solidaritě, protože nikdy nevíte, kdy se vaše vlastní země může dostat do situace, kdy budete náhle potřebovat podporu. Požáry se mohou během krátké doby neuvěřitelně rozrůst. A myslím, že pro všechny země a zúčastněné státy je velmi dobré vědět, že existuje podpora a že ji lze nasadit ve velmi krátké době,“ přiblížila Berger-Wern.

Nasazení pomoci se daří koordinovat i v jednotkách hodin. Evropská unie také v posledním roce nakoupila letouny používané pro rozlehlé požáry, které jsou rozmístěny po Evropě. „V případě potřeby tak mohou být k dispozici v různých částech Evropy ihned,“ doplnila Berger-Wern.

Česko si za posledních osm let požádalo o koordinovanou pomoc z dalších evropských zemích pětkrát. Třikrát za covidu, jednou při příchodu ukrajinských uprchlíků po vypuknutí války a naposledy právě při požáru v Národním parku České Švýcarsko.

Oproti tomu Česko nabídlo svou pomoc 26krát. V loňském roce poslalo hasicí techniku na Rhodos, pomáhalo při povodních ve Slovinsku a při zemětřesení v Turecku poslalo na zdravotnické zásoby, na dva tisíce dek, nepromokavé plachty, oblečení a vyrazil tam český tým HUSAR (Heavy Urban Search and Rescue - prohledávání a záchrana osob v městském prostředí).