„Pro ty, co jsou na cestě a například kvůli dětem nebo s nimi cestujícími seniorům nemohou včas najít místo na přespání, nabízíme možnost nouzového ubytování v Rogoznici,“ napsal ve facebookové skupině Jiří. Českým turistům pak ale doporučil se do oblastí zasažených požárem vůbec nevydávat.
Jedna z uživatelek rozhořčeně popsala i negativní zkušenosti s evakuací. „Evakuovali jsme se na základě svého rozhodnutí naštěstí včas. Ale jak je uvedeno nahoře, proč tam sakra nemají sirény! Poplašné zprávy! Nic sakra nic. Kdybych se nepodívala na Facebook, tak jdu spát,“ postěžovala si.
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Lépe nehodnotila ani dopravní situaci na místě. Podle jejích slov všichni řidiči zmatkovali. „Plameny za auty a kolona se nehnula za půl hodiny ani o metr, ale naštěstí přijeli vojáci a rozhýbali to. Jinak by to byla katastrofa.“ pokračovala s tím, že rodina se čtyřmi děti, které nemají ani boty, spala v autě.
Ministerstvo zahraničních věcí v pátek odpoledne uvedlo, že v souvislosti s rozsáhlým požárem u letoviska Omiš tamní úřady zatím evakuovaly asi 300 Čechů, celkem pak 2000 lidí.
Úkryt hledali v jeskyních i moři
Chorvatský zpravodajský portál Index.hr popsal i strasti chorvatských místních. Před rychle se šířícími plameny téměř dvě stovky obyvatel a turistů hledaly útočiště nejprve na plážích, v jeskyních a pak dokonce i v moři.
Správa omišského přístavu s pomocí záchranných plavidel přepravila do bezpečí 194 lidí, napsal server. Někteří prchali pouze v plavkách či tričku a nestihli si vzít zavazadla ani osobní doklady.
Jedna z žen, Karla z chorvatského Záhřebu, se před požárem ukryla v jeskyni u moře, kde asi dvě hodiny čekala na záchranáře. Zachránit se jí podařilo pouze doklady, o ostatní věci přišla. Jiný turista se chtěl z procházky vrátit do apartmánu, když jeho dům zachvátily plameny. Zůstal proto jen v oblečení, které měl na sobě, a s několika eury v kapse.
Problémy na sítích popisovali i další návštěvníci oblíbeného letoviska. Pavlína, která bydlela s rodinou u Mimice směrem na Omiš, se ve facebookové skupině podělila, jak s rodinou museli opustit své ubytování. Její manžel si podle ní po 20. hodině všiml nedalekého požáru a během několika minut jim majitel ubytování řekl, aby si sbalili věci a odjeli.
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Rodina se přesunula do nedalekého letoviska Marušići. Situaci ale podle ženy výrazně zhoršoval silný vítr. „Několikrát to vypadalo, že už se to lepší, ale pak se znovu rozzářila obloha. Šílené!“ popsala. Před půl šestou ráno se jim ozval majitel ubytování s tím, že se mohou vrátit.
Češi se nacházejí i v evakuačních centrech, která slouží právě lidem prchajícím před požáry. Zkušenost s centrem popsala Češka, která s rodinou přijela do Chorvatska přibližně dvě hodiny před vypuknutím požáru. Po hodině je pak policie vyzvala k okamžitému odjezdu. Rodina následně zamířila do evakuačního střediska.
„Byli jsme tam asi jen půl hodiny, když jsme viděli, že jsou plameny a hustý dým i v Omiši,“ napsala. S rodinou se proto rozhodli odjet. „Teď jsme na parkovišti před Splitem a nevíme, jestli se vrátit, protože se asi není pro co vrátit, odjet bez rozloučení, jít pomáhat...,“ popsala situaci.
Nejdřív nákupy, pak evakuace
Dramatickou noc pro ČTK popsal český turista Milan. Ten s rodinou pobýval v apartmánu v oblasti Omiše. Ještě kolem 18:00 byli podle něj na nákupech v Omiši, přibližně ve 20:00 začalo hořet a o hodinu později už byla situace vážná.
„Foukal silný vítr, všude byl kouř a špatně se dýchalo,“ popsal. Majitel apartmánu jim nakonec doporučil, aby ráno kvůli bezpečnosti odjeli. Cesta směrem do Česka byla podle něj ucpaná a komplikovaly ji uzavírky. Ocenil ale práci chorvatských policistů, hasičů a záchranářů, kteří podle něj dělali maximum.
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V českých facebookových skupinách se od počátku požárů šíří také rady nebo tipy, jak ohniska, kouř a evakuaci zvládat lépe. Jeden z velkých požárů je hlášen také jižně, na poloostrově Pelješac. Jedna z uživatelek ve facebookové skupině sledující pravidelně informuje o mimořádných trajektových spojeních z tohoto poloostrova.
Místní média v pátek informovala, že nejméně 19 lidí se v důsledku požárů zranilo. Informace o obětech dosud nejsou. Hasiči s ohnisky dále bojují. Šéf chorvatských hasičů pak ale uvedl, že se situace ve srovnání s nocí zlepšila.
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