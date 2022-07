Noste respirátor a nevětrejte, radí pneumoložka k zápachu z požáru v Hřensku

České Švýcarsko hoří a kouř se line napříč Českem. Například v Praze byly mnohonásobně překročeny limity znečištění v ovzduší. Může lidem způsobit zdravotní komplikace?

Pociťuji to sama na vlastní kůži, jsem právě v okrese Česká Lípa. To není až tak daleko. Zápach ve vzduchu je skutečně patrný. V noci ještě výrazně foukalo. Daleko snáz se tím pádem kouř roznesl.

U lidí, kteří mají citlivější, vnímavější dýchací cesty, průdušky - například astmatici - to může způsobit dýchací obtíže. Nevidíme je, ale dá se předpokládat, že ve vzduchu jsou i chemické částečky požáru, ale může tam být i prach, popílek.

Lidem to může způsobit dechové potíže - zhoršení dechu, kašel, stažení průdušek. Takže nemusí pociťovat dobrý dechový komfort, jak jsou normálně zvyklí. Dopad to bude mít především na děti a to ty s astmatem. Může se ale přitížit také pacientům s chronickou obstrukční plicní nemocí.

Takže problém mohou mít převážně astmatici?

Ano. Pacienti s chronickými dechovými potížemi nebo bronchiálním zánětem. Jde o jakési dráždilo. Lidem se mohou chronické dechové potíže pochopitelně několikanásobně zhoršit. Proto to od rána říkají i ve zprávách: lidé by neměli větrat a pokud mají tento typ onemocnění, tak aby nevycházeli ven nebo se zdrželi v uzavřených prostorách, dokud se vzduch nevyčistí a koncentrace toho, co dnes dýcháme, neklesne.

Může klesnou například i tím, že zaprší?

Určitě. To vidíme i v pylové sezoně, že to může spláchnout déšť. Ale jsem v Severních Čechách a tady v noci nezapršelo, i když to předpovídali. Myslím, že jsou nyní přeháňky předpovídány až na pátek, i to by mělo pomoct. Nebo to může rozfoukat vítr a koncentrace se může rozptýlit. Na druhou stranu to může zasáhnout větší část území.

A jaká je u vás situace?

Tady je opravdu cítit, jako by lidé topili a byli jsme pod pokličkou.

Městská policie Pardubice @MpPardubice Dobré ráno. Nehoří. Jednou provždy nehoří.. Alespoň ne v #Pardubice a okolí.

Od 4 hodin ráno nám hlásíte dým. Spojili jsme se s @HZS_Pardubice : dým je cítit v celém našem kraji i okolí.

Nemůžeme to na 100% potvrdit, ale patrně skutečně cítíte následky požáru v okolí Hřenska. https://t.co/nOABHu2No7 oblíbit odpovědět

Zmínila jste, že před zápachem a kouřem varují i ve zprávách a lidé by neměli vycházet ven nebo větrat. Pokud ale musí opustit domov, doporučovala byste pro ně respirátory?

Ano! Respirátor dokáže zachytit hrubší prachové částice nebo popílky. Ale kromě covidu máme s respirátory zkušenost, že pomáhají i v pylové sezoně astmatikům, kteří jsou velmi alergičtí na pyly. Pomáhají jim a nemají pak takové obtíže, takže si myslím, že při této situaci by to pomohlo i pacientům s dýchacími chronickými potížemi.

Pokud daný kouř dýcháme, jaké to může mít následky pro naše plíce za pět až deset let?

Tam bychom se nemuseli až tolik obávat. Tohle je velmi krátkodobá záležitost. Aby nám to vyvolalo závažnější problémy, muselo by to být dlouhodobější, koncentrovanější. Záležitost trvající ne několik hodin nebo dnů, ale delší období.

Dopad požáru by na nás neměl mít za několik let následky. Ale v současných dnech, v této aktuální době, to může spousta lidí pociťovat jako ne úplně dobrou záležitost.

Odběhnu do zahraničí. Když jsou požáry v Řecku, v americké Kalifornii nebo jako loni na Sibiři, existují studie, které by říkaly, že za nějakou dobu lidé ze zasažených oblastí budou mít větší pravděpodobnost rakoviny?

Není mi žádná taková studie známa. Rakovina plic je nadále centrem zájmu nás pneumologů. Dokonce nyní běží program na včasné vyhledávání plicní rakoviny, ale hlavní podíl má kouření, chronický nikotinismus. Tam se dává expozice cigaretovému kouři dvacet a více let. Nebo taky podle toho, kolik cigaret pacient vykouří. Je to masivní koncentrace a je potřeba ji mít v řádu několika let. Což u požárů naštěstí není takto dlouhá expozice, přijde déšť a koncentrace klesá.

Dá se odhadnout, ke kolika vykouřeným cigaretám nebo krabičkám se dá přirovnat zásah kouře v epicentru požáru?

To by se muselo vyloženě měřit, kolik je koncentrace ve vzduchu. Ale dopad na plicní rakovinu z toho nemůžeme usuzovat a předjímat. Takový strach bych z toho neměla.

Mohou lidé pomoci plícím zregenerovat vitamíny nebo jinými metodami?

Dýchací cesty jsou specifické v tom, že jsou v prvním kontaktu s tím, co vdechujeme. Jakékoliv doplňky stravy musí člověk polykat a jde to do zažívacího traktu, dostává se to krví a do dýchacích cest jdou minimálně. Po této linii toho tolik není, co by nám mohlo pomoct.

Já pacientům říkám, že až budou na čistém ovzduší, tak aby měli přirozený, aktivní pohyb. Takové to prodýchávání se. Mnoha lidem se dobře dýchá u vody, u moře. Někomu zase v horách, ale všechno je to posazené na čistém vzduchu.

Až ta situace nastane a budeme mít přísun čistého vzduchu, tak opravdu vyrazit do civilizací ne úplně postižených oblastí - například na Šumavu. To je důležitější než doplňky stravy, to na to nemá až takový vliv.

Takže čerstvý vzduch a aktivní pohyb může pomoci částečně zregenerovat plíce?

Ano, a přestat kouřit! Pokud to někteří dokážou, což je složité.