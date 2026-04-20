„Než jsme zapálili budovu LPP Holding v České republice, vzali jsme tajné dokumenty z továrny. Od té doby jsme od LPP neslyšeli nic o tom, že by se veřejně odstřihla od izraelského výrobce zbraní Elbit Systems,“ napsali údajní žháři na svých stránkách.
„Všem ostatním, kteří spolupracují se společností Elbit, připomínáme, že máte dvě možnosti: počkat na nás, nebo vydat veřejné prohlášení s důkazem, že jste přerušili vztahy se společností Elbit Systems. Od našeho posledního prohlášení došlo k sérii žhářských útoků namířených proti imperialistickému zbrojnímu průmyslu. Tyto individuální akce posilují boj proti sionismu,“ uvedla skupina.
Soud poslal do vazby Američanku obviněnou z požáru haly v Pardubicích
K příspěvku přiložila 67 fotografií, které mají podle ní pocházet ze zasažené haly. Na snímcích jsou vidět firemní technologie, technické informace i nákresy.
Policie v kauze podle dostupných informací zadržela deset lidí – pět v Česku, jednu ženu na Slovensku, tři osoby v Polsku a jednoho člověka v Bulharsku.
Požár vypukl v pardubickém areálu 20. března a způsobil škody za stovky milionů korun. Policisté z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě viní zadržené z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Hrozí jim až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.
Polsko potvrdilo zadržení dvou občanů kvůli útoku v Pardubicích. Jsou ve vazbě
Požár zničil halu a vážně poškodil i vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding, která vyrábí mimo jiné drony pro Ukrajinu. V objektech bylo podle dřívějšího vyjádření firmy zázemí administrativy a komponenty pro optoelektronické přístroje.
K útoku se přihlásila právě skupina The Earthquake Faction s odůvodněním, že chce zasáhnout výrobu zbraní pro Izrael. LPP Holding již dříve uvedla, že plánovaná spolupráce s firmou Elbit Systems na výrobě a vývoji dronů v Pardubicích nakonec nikdy nezačala.