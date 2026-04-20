Skupina žhářů zveřejnila údajné tajné dokumenty z pardubické haly, vyhrožuje dalším

Skupina The Earthquake Faction, která se v březnu přihlásila k požáru haly v Pardubicích, nyní zveřejnila na svých stránkách fotografie údajně ukradených dokumentů z místa. Po firmě LPP Holding, které hala patří, požadovala, aby se veřejně odstřihla od izraelského výrobce zbraní Elbit Systems. Ultimátum skupiny vypršelo v pondělí.
V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...

V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně zničena, na místě zasahují hasiči. (20. března 2026)

V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...
Okresní soud v Pardubicích dnes odpoledne poslal do vazby i pátého podezřelého...
Soud rozhoduje o vazbě pro pátého obviněného z útoku v Pardubicích. (31. března...
Rozhoduje se o vazbě pro pátého obviněného z útoku v Pardubicích, přišly...
„Než jsme zapálili budovu LPP Holding v České republice, vzali jsme tajné dokumenty z továrny. Od té doby jsme od LPP neslyšeli nic o tom, že by se veřejně odstřihla od izraelského výrobce zbraní Elbit Systems,“ napsali údajní žháři na svých stránkách.

„Všem ostatním, kteří spolupracují se společností Elbit, připomínáme, že máte dvě možnosti: počkat na nás, nebo vydat veřejné prohlášení s důkazem, že jste přerušili vztahy se společností Elbit Systems. Od našeho posledního prohlášení došlo k sérii žhářských útoků namířených proti imperialistickému zbrojnímu průmyslu. Tyto individuální akce posilují boj proti sionismu,“ uvedla skupina.

Soud poslal do vazby Američanku obviněnou z požáru haly v Pardubicích

K příspěvku přiložila 67 fotografií, které mají podle ní pocházet ze zasažené haly. Na snímcích jsou vidět firemní technologie, technické informace i nákresy.

Policie v kauze podle dostupných informací zadržela deset lidí – pět v Česku, jednu ženu na Slovensku, tři osoby v Polsku a jednoho člověka v Bulharsku.

Požár vypukl v pardubickém areálu 20. března a způsobil škody za stovky milionů korun. Policisté z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě viní zadržené z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Hrozí jim až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.

Polsko potvrdilo zadržení dvou občanů kvůli útoku v Pardubicích. Jsou ve vazbě

Požár zničil halu a vážně poškodil i vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding, která vyrábí mimo jiné drony pro Ukrajinu. V objektech bylo podle dřívějšího vyjádření firmy zázemí administrativy a komponenty pro optoelektronické přístroje.

K útoku se přihlásila právě skupina The Earthquake Faction s odůvodněním, že chce zasáhnout výrobu zbraní pro Izrael. LPP Holding již dříve uvedla, že plánovaná spolupráce s firmou Elbit Systems na výrobě a vývoji dronů v Pardubicích nakonec nikdy nezačala.

„Největší Čech“ byl i velký manipulátor. Autoři odhalují taje politiky Karla IV.

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Vláda projedná novelu stavebního zákona po potížích s digitalizací

Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová přichází na zasedání nové vlády...

Vláda projedná novelu stavebního zákona, kterou předkládá jako poslanecký návrh ministryně pro místní rozvoj za ANO Zuzana Mrázová. Počítá s prodloužením přechodného období, v němž nebude povinné...

20. dubna 2026  5:15,  aktualizováno  10:46

Japonsko zasáhlo silné zemětřesení, k pobřeží se blíží tsunami. Chvělo se i Tokio

Japonsko zasáhlo silné zemětřesení, úřady varovaly před vlnou tsunami. (20....

Severovýchodní pobřeží Japonska v pondělí zasáhlo zemětřesení o síle 7,5, uvedly úřady. Japonská meteorologická služba (JMA) vydala varování před až třímetrovou vlnou tsunami. Ty už lidé viděli, jak...

20. dubna 2026  10:18,  aktualizováno  10:45

Meopta obnovila provoz. Navzdory požáru zruší podnikovou jednotku hasičů

V pátek 17. dubna byli v Meoptě stále přítomní hasiči, kteří došetřovali požár...

Přerovský podnik Meopta v pondělí obnovil výrobu optických produktů pro průmyslové, vojenské a spotřební použití, kterou musel omezit po čtvrtečním požáru rozvodny zásobující areál elektřinou. Ten...

20. dubna 2026  10:45

Požár skladu plastů v Brně. Kouř byl vidět na kilometry daleko, škoda je 50 milionů

V brněnských Přízřenicích vypukl požár ve skladu plastů. Kouř byl vidět na...

Hasiči z Jihomoravského kraje od pondělního rána zasahují u požáru skladu plastů v brněnských Přízřenicích. Nejdříve vyhlásili druhý stupeň poplachu, později ho zvýšili na třetí ze čtyř možných....

20. dubna 2026  7:39,  aktualizováno  10:41

Izraelský voják v Libanonu rozmlátil sochu Ježíše, armáda čin potvrdila

Izraelští vojáci stojí vedle vozidel Humvee při hlídce podél hranice s jižním...

Na sociálních sítích se o víkendu objevila fotografie muže v uniformě, který ničí sochu Ježíše Krista v jižním Libanonu. Šlo o izraelského vojáka, potvrdila v pondělí izraelská armáda. Podle agentury...

Fico do Moskvy zase poletí oklikou. Přelet mu nepovolí Estonsko ani zbytek Pobaltí

Rusko si připomíná konec Velké vlastenecké války, tedy 80. výročí porážky...

Estonsko nedá slovenskému premiérovi Robertu Ficovi povolení k přeletu přes své území, až v květnu poletí na oslavy konce druhé světové války v Moskvě. Tallinn se tak přidá k Litvě a Lotyšsku, které...

20. dubna 2026  10:17

Velryba Timmy se sama vyprostila a plave zátokou, pomohla zvýšená hladina

Velryba Timmy pluje zátokou. Na vše dohlíží záchranáři (20. dubna 2026)

Velryba uvázlá od března na mělčině na severu Německa se dokázala vyprostit a plave zátokou. Lze to vidět na živých záběrech, které přenáší řada německých médií.

20. dubna 2026  8:24,  aktualizováno  10:12

Trump je schopen rozpoutat válku i kvůli svému byznysu, říká investiční stratég

Hostem pořadu Rozstřel je ekonom Martin Mašát. (17. dubna 2026)

Je tu geopolitická krize, dražší ropa i obavy z inflace, přesto akciové trhy znovu rostou. Ekonom a investiční stratég skupiny Partners Martin Mašát v Rozstřelu na iDNES.cz vysvětlil, proč burzy...

20. dubna 2026

Tropické horečky rekordně přibývá. Nebezpeční komáři jsou už i v Chorvatsku

ilustrační snímek

Vysoká horečka, bolest hlavy, svalů a kloubů, nevolnost či vyrážka. Takové projevy nemusí znamenat chřipku, ale mnohem nebezpečnější nákazu: tropické horečky dengue a chikungunya. Zpozornět by měli...

20. dubna 2026

„Odmítla milion, tak měla karty rozdaný.“ Soud rozplétá nájemnou vraždu manželky

Vražda manželky za 150 tisíc korun u soudu. Našli ji zakopanou v lese

Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové začala v pondělí ráno projednávat případ dvou mužů, kteří podle obžaloby stojí za násilnou smrtí devětačtyřicetileté ženy. Jeden z obžalovaných,...

20. dubna 2026  8:42,  aktualizováno  9:50

Ve volbách v Bulharsku míří k vítězství proruský exprezident, má velký náskok

V Bulharsku se konají osmé parlamentní volby za pět let. Na snímku bývalý...

V parlamentních volbách v Bulharsku po sečtení velké většiny hlasů vede se 44,6 procenta hlasů uskupení Progresivní Bulharsko bývalého prezidenta Rumena Radeva, uvedla ústřední volební komise....

19. dubna 2026  19:58,  aktualizováno  20. 4. 9:46

