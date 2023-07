Šéfka asociace cestovek: Nikoho na Rhodos nenutíme, obavy ke stornu nestačí

Jaké máte aktuální informace o situaci na Rhodosu a z jakých zdrojů je cestovní kanceláře vlastně čerpají?

Dvakrát denně máme videohovory s ministerstvem zahraničí a jeho zaměstnanci, kteří jsou nyní přímo na letišti na Rhodosu a pomáhají s repatriací klientů. A oni zase zpravidla přebírají informace od místních bezpečnostních složek. Tím se řídí i cestovní kanceláře. Ministerstvo zahraničí v tuto chvíli nedoporučuje cestovat do jižní části ostrova a české cestovní kanceláře tam klienty nevozí.

Ale na sever ostrova stále dovolenkáře vozíte. Můj kolega včera odlétal na ostrov z Prahy a prakticky všichni cestující měli obavy a spílali cestovním kancelářím, že je nutí letět, i když oni sami nechtějí, ale jinou možnost nemají, protože by jinak přišli o desetitisíce, které za zájezd utratili. Co byste těmto lidem řekla?

Cestovní kanceláře v první řadě nikoho nikam letět nenutí. Je to na rozhodnutí klienta.

Když ale nepoletí, tak jim peníze nevrátíte...

Samozřejmě podléhají stornopoplatku, to máte pravdu. Nicméně pokud se skutečně někdo obává, letět nemusí. Druhá věc je, že bezpečnost turistů na místě neposuzuje cestovní kancelář, ale úřad, tedy autorita. A já nevěřím, že by ministerstvo zahraničí nebylo schopno posoudit situaci a že by vysílalo české občany do nebezpečné oblasti. To nechce ani žádná cestovní kancelář. Sever ostrova je skutečně klidný, dovolené tam probíhají bez problémů. Řada turistů z jižní části ostrova se přesunula na sever, kde pokračují v dovolené.

Co by se tedy muselo stát, aby cestovní kanceláře přestaly turisty na ostrov vozit a lidem vrátily peníze?

Ministerstvo zahraničí by muselo vydat oficiální nedoporučení cestovat na Rhodos. Byť samotné nedoporučení není právně závazné, ale cestovní kanceláře se jím v obecné míře řídí. Jde i o to, že cestovní kanceláře mají s aerolinkami nasmlouvané letecké spoje a ve chvíli, kdy se normálně létá, tak dopravce nestornuje nějaké letenky jen z důvodů obav cestujících.

I když ministerstvo zahraničí takové nedoporučení pro celý ostrov nevydalo, k situaci se vyjádřila řada vládních politiků, kteří před cestami na ostrov varovali. Ministr vnitra Vít Rakušan žádal cestovní kanceláře, aby turisty na Rhodos vozit přestaly. Premiér Petr Fiala zase řekl, že by sám nyní na ostrov nejel. Co vy na to?

Stát by měl především dbát na zdraví a bezpečnost svých občanů. A když byla v neděli situace nejvážnější, kdy byly evakuovány stovky českých turistů, stát nebyl ani schopen vyslat letecký speciál. A upozorňuji, že náklady na takový let jsou okolo 1,5 milionu korun. Pro stát to jsou drobné za to, aby pomohl občanům. Takže by spíše měli přemýšlet o tom, jak do budoucna lépe pomáhat českým turistům v zahraničí.

Do jakých oblastí na ostrově tedy v současnosti Češi, kteří stále přilétají, míří a jak jsou bezpečné?

Největší zájem je právě o severní část. Pak jsou některá letoviska na východě, jedná se zejména o vesnici Kolymbia. Zájem byl dříve samozřejmě i o jižní část. Ale z asi pěti tisíc českých turistů, kteří byli na ostrově, tak na jihu bylo do jednoho tisíce českých turistů. Nejoblíbenější část je určitě ta severní.

A máte přehled, kolik Čechů ještě do konce týdne přiletí na ostrov?

To úplně přesně nevím, ale jen z Prahy na Rhodos směřují tři až čtyři lety. Pak se létá ještě z Brna a Pardubic.

Cestovní kanceláře se tedy zatím s nějakou velkou vlnou stornování zájezdů i za cenu nevrácení peněz nesetkávají?

Ne, na sever se normálně jezdí. Dovolená tam probíhá bez komplikací a samo ministerstvo řeklo, že od středy se očekává zlepšení situace i na jižní části ostrova. Pokud se nijak nezhorší povětrnostní podmínky, tak je oheň v zásadě pod kontrolou a ohraničen. Jestli jsem slyšela správně, tak hasiči v podstatě nechávají vnitrozemskou část vyhořet, protože už to v tak velkém množství nejde hasit. Byť nerada, tak to přirovnám k loňské situaci, kdy hořelo Hřensko. Také jsme v té době neevakuovali Ústí nad Labem.

To je zajímavé přirovnání. Mají Češi, kteří i přesto na sever ostrova odletěli nárok na nějakou slevu či kompenzaci? Protože je to pro řadu z nich evidentně velice stresující situace a i ministerstvo zahraničí říká, že to není tak, že by to bylo zcela bez rizika...

Pro takovou kompenzaci nevidím zákonný důvod. Vyšší moc, kterou jsou požáry, většinou umožňuje vyvinit poskytovatele služby z náhrady škody. Cestovní kanceláře nemohou za požáry, ony je nezpůsobily a nemohly jim nijak zabránit.

Jedna z německých cestovních kanceláří cesty na Rhodos sama dobrovolně na několik dní zrušila. České cestovní kanceláře o ničem takovém neuvažují?

Byla to jedna cestovní kancelář a bylo to pouze dočasné řešení. V Česku o tom nikdo neuvažuje.

Nemáte obavy, že celá ta situace bude mít dopad na dobré jméno českých cestovních kanceláří, právě s ohledem na stížnosti turistů, kterým vlastně nic jiného než odletět na Rhodos nezbývá?

Znovu opakuji, že cestovní kanceláře přeci nemohou nést odpovědnost za požáry. Celá situace je smutná, ale my za to nemůžeme. Stát během evakuace nevyslal žádné letadlo. Jediné co udělal bylo, že vyslal dva zástupce, kteří monitorují situaci na letišti na Rhodosu.

Současnou negativní kampaň samozřejmě vnímáme silně. Je to pro nás těžké i s ohledem na to, že v neděli, kdy byla situace nejhorší, cestovní kanceláře zareagovaly během několika hodin a na místo vyslaly dva letecké speciály. Takže myslím, že rychlost a vstřícnost cestovních kanceláří je na maximální možné míře.

Co se ještě týče lidí evakuovaných z jižní části, ti mají nárok na nějakou formu kompenzace, předpokládám...

Ti, kterým byla dovolená zkrácena, by měli mít nárok na vrácení poměrné části, kdy nečerpali služby v rámci smlouvy. Není to tedy náhrada škody, ale vrácení poměrné části.

Na závěr, jaká je podle vašich informací situace na Korfu, kde také hoří a pobývá tam okolo tisícovky českých turistů?

Pokud vím, tak tam došlo k preventivní evakuaci několika českých turistů. Byli evakuováni asi na tři hodiny a poté, co se oheň podařilo dostat pod kontrolu, tak se vrátili zpátky do hotelu a nyní již v dovolené pokračují bez problémů.