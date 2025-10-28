V ohnivém pekle zamřížovaného objektu na Florenci zemřelo před 15 lety devět lidí

Tragédie se stala 27. října 2010 v opuštěné drážní budově u autobusového nádraží Florenc krátce po půlnoci. S ohněm bojovalo 23 jednotek z celé Prahy.
Přitápění svíčkami v jedné z místností v opuštěném domě, který obývali lidé bez domova, se stalo osudným třem ženám a šesti mužům, které otrávily zplodiny. Hasiči na místo dorazili krátce po vypuknutí ohně, zachránili jen devatenáctiletou ženu a o dva roky staršího muže.
„My jsme je dostali ven a až poté nám řekli, že tam bylo až jedenáct lidí. Byla to v tu chvíli nepříjemná informace,“ cituje web Požáry.cz jednoho ze zasahujících hasičů Lukáše Krále.
Vyšetřovatelé se zprvu zabývali i možností, že požár někdo založil úmyslně, nakonec se ale ukázalo, že příčinou tragédie byla jedna z improvizovaných svíček, které si bezdomovci vyráběli z plastových lahví, vosku a toaletního papíru.
Při požáru také uhynul jeden pes, kvůli plamenům se zcela zřítila střecha a obvodové stěny objektu.
Praha v plamenech: V zamřížovaném pekle na Florenci zemřelo devět lidí
Nešťastná náhoda tak nakonec byla příčinou největší tragédie svého druhu za poslední dvě desítky let, které se do počtu obětí přiblížil jen požár hotelu Olympik, při kterém v květnu 1995 zemřelo osm lidí.
Před pěti lety v Bohumíně zemřelo 11 lidí
Po roce 1990 měl nejtragičtější následky požár, který založil žhář v panelovém domě v Bohumíně v srpnu 2020. Zahynulo 11 lidí. Vznikl v jedenáctém patře domu, zemřelo šest lidí z bytu, ve kterém se požár rozhořel, pět lidí zemřelo po skoku z oken. Čtyřiapadesátiletý muž, který žhářstvím řešil rodinné spory, byl odsouzen na doživotí.
Stejně obětí jako neštěstí na Florenci, tedy devět, měl i požár v domově pro zdravotně postižené ve Vejprtech na Chomutovsku v lednu 2020. Osm lidí žijících v ústavu se tehdy udusilo jedovatými zplodinami, devátý zemřel později. Požár založil jeden z klientů, který je nepříčetný.
A naposledy si letos v lednu celkem sedm obětí vyžádal noční požár restaurace U Kojota v Mostě, který vypukl pravděpodobně v důsledku převržení plynového ohřívače.
Mezi nejhorší požáry v historii českých zemí se pak řadí ten z listopadu 1984, při němž v Ústavu sociální péče v Měděnci v severních Čechách zahynulo 26 klientek.