V ohnivém pekle zamřížovaného objektu na Florenci zemřelo před 15 lety devět lidí

Autor: ,
  7:46
Před patnácti lety hasiči zasahovali u jednoho z nejtragičtějších požárů v historii samostatné České republiky. Při požáru opuštěného domu na pražské Florenci tehdy zemřelo devět lidí, hasiči zachránili jen jednu ženu a jednoho muže.

Tragédie se stala 27. října 2010 v opuštěné drážní budově u autobusového nádraží Florenc krátce po půlnoci. S ohněm bojovalo 23 jednotek z celé Prahy.

Přitápění svíčkami v jedné z místností v opuštěném domě, který obývali lidé bez domova, se stalo osudným třem ženám a šesti mužům, které otrávily zplodiny. Hasiči na místo dorazili krátce po vypuknutí ohně, zachránili jen devatenáctiletou ženu a o dva roky staršího muže.

V říjnu 2010 zachvátil rozsáhlý požár opuštěnou drážní budovu poblíž autobusového nádraží Florenc v Praze. Tragédie si vyžádala životy devíti lidí (osm mužů a jedna žena), kteří pravděpodobně patřili mezi bezdomovce využívající budovu k nocování. (27. října 2010)
V říjnu 2010 zachvátil rozsáhlý požár opuštěnou drážní budovu poblíž autobusového nádraží Florenc v Praze. Tragédie si vyžádala životy devíti lidí (osm mužů a jedna žena), kteří pravděpodobně patřili mezi bezdomovce využívající budovu k nocování. (27. října 2010)
V říjnu 2010 zachvátil rozsáhlý požár opuštěnou drážní budovu poblíž autobusového nádraží Florenc v Praze. Tragédie si vyžádala životy devíti lidí (osm mužů a jedna žena), kteří pravděpodobně patřili mezi bezdomovce využívající budovu k nocování. (27. října 2010)
V říjnu 2010 zachvátil rozsáhlý požár opuštěnou drážní budovu poblíž autobusového nádraží Florenc v Praze. Tragédie si vyžádala životy devíti lidí (osm mužů a jedna žena), kteří pravděpodobně patřili mezi bezdomovce využívající budovu k nocování. (27. října 2010)
14 fotografií

„My jsme je dostali ven a až poté nám řekli, že tam bylo až jedenáct lidí. Byla to v tu chvíli nepříjemná informace,“ cituje web Požáry.cz jednoho ze zasahujících hasičů Lukáše Krále.

Vyšetřovatelé se zprvu zabývali i možností, že požár někdo založil úmyslně, nakonec se ale ukázalo, že příčinou tragédie byla jedna z improvizovaných svíček, které si bezdomovci vyráběli z plastových lahví, vosku a toaletního papíru.

Při požáru také uhynul jeden pes, kvůli plamenům se zcela zřítila střecha a obvodové stěny objektu.

Praha v plamenech: V zamřížovaném pekle na Florenci zemřelo devět lidí

Nešťastná náhoda tak nakonec byla příčinou největší tragédie svého druhu za poslední dvě desítky let, které se do počtu obětí přiblížil jen požár hotelu Olympik, při kterém v květnu 1995 zemřelo osm lidí.

Před pěti lety v Bohumíně zemřelo 11 lidí

Po roce 1990 měl nejtragičtější následky požár, který založil žhář v panelovém domě v Bohumíně v srpnu 2020. Zahynulo 11 lidí. Vznikl v jedenáctém patře domu, zemřelo šest lidí z bytu, ve kterém se požár rozhořel, pět lidí zemřelo po skoku z oken. Čtyřiapadesátiletý muž, který žhářstvím řešil rodinné spory, byl odsouzen na doživotí.

Stejně obětí jako neštěstí na Florenci, tedy devět, měl i požár v domově pro zdravotně postižené ve Vejprtech na Chomutovsku v lednu 2020. Osm lidí žijících v ústavu se tehdy udusilo jedovatými zplodinami, devátý zemřel později. Požár založil jeden z klientů, který je nepříčetný.

A naposledy si letos v lednu celkem sedm obětí vyžádal noční požár restaurace U Kojota v Mostě, který vypukl pravděpodobně v důsledku převržení plynového ohřívače.

Mezi nejhorší požáry v historii českých zemí se pak řadí ten z listopadu 1984, při němž v Ústavu sociální péče v Měděnci v severních Čechách zahynulo 26 klientek.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví

Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice mění v bláto a mosty v trosky. Zatímco v Moskvě se mluví o miliardovém železničním tunelu na Aljašku,...

Snímek ze Sečské přehrady ocenila NASA. Je na něm unikátní výjev

Na břehu Sečské přehrady vznikla o víkendu fotografie, která slaví světový úspěch. Snímek zachycující polární záři i kometu bičovanou sluneční bouří, jejímž autorem je Petr Horálek z týmu z...

Trump se v Japonsku sešel s novou premiérkou, pochválila ho za mírové snahy

Americký prezident Donald Trump se v Japonsku sešel s novou premiérkou Sanae Takaičiovou a uvedl, že vztahy s tímto ostrovním státem budou pevnější než kdy dříve. Konzervativní politička zdůraznila...

28. října 2025  8:20,  aktualizováno  8:39

Oslavy státního svátku 28. října: politici uctí památku TGM, Pavel jmenuje generály

Sledujeme online

Je to největší z českých státních svátků, jeden z takzvaných velkých sedmi. 28. října se připomíná vznik samostatné Československé republiky v roce 1918. Oslavy jsou každý rok spojeny s prvním...

28. října 2025  7:27,  aktualizováno  8:35

Drobné opravy bytů do 1500 korun si nájemníci zaplatí sami, navrhuje ministerstvo

Výše nákladů za drobné opravy v bytech, které hradí nájemník, by se mohly zvýšit z 1000 na 1500 korun. Návrh ministerstva pro místní rozvoj (MMR) ve středu projedná vláda. Celkové výdaje nájemce na...

28. října 2025  8:35

V Uherském Brodě došlo k výbuchu v rodinném domě. Pro zraněného letěl vrtulník

Čtyři jednotky hasičů se v noci na úterý sjely do Uherského Brodu kvůli výbuchu a následnému požáru v rodinném domě. Záchranáři na místě ošetřili několik lidí, jednoho těžce zraněného transportoval...

28. října 2025  8:07

Na Jamajku míří hurikán Melissa, pobřeží mohou zasáhnout až čtyřmetrové vlny

Severním Karibikem směrem k Jamajce postupuje hurikán nejsilnější páté kategorie Melissa. Ostrov by měl zasáhnout během úterý, už si ale vyžádal tři oběti na životech. Jde o zřejmě nejsilnější...

28. října 2025  7:59

V ohnivém pekle zamřížovaného objektu na Florenci zemřelo před 15 lety devět lidí

Před patnácti lety hasiči zasahovali u jednoho z nejtragičtějších požárů v historii samostatné České republiky. Při požáru opuštěného domu na pražské Florenci tehdy zemřelo devět lidí, hasiči...

28. října 2025  7:46

Západ Turecka zasáhlo zemětřesení o síle 6, několik budov se zřítilo

Západ Turecka v noci z pondělka na úterý zasáhlo zemětřesení o síle 6. Zatím nejsou žádné informace o mrtvých či zraněných, zřítilo se ale několik budov.

28. října 2025  7:35

Jak vypadají nejvyšší státní vyznamenání. Jak se správně nosí, předvedl Václav Klaus

Nejvyšším státním vyznamenáním České republiky jsou dva řády a dvě medaile. Jak vypadají, komu jsou určeny a jak se vlastně správně nosí? Jako modelový příklad poslouží jediná fotka Václava Klause s...

28. října 2025

Pokud lidé nechtějí změnu, ať minerálky nekupují, hájí šéf Mattoni vratné PET lahve

Premium

Už příští rok se vedle skleněných měly v Česku zálohovat i lahve plastové a také plechovky. Zavedení se však nakonec proti předpokladům opozdí. Co od toho lze očekávat a jaká je praxe v okolních...

28. října 2025

Těžba přírodních diamantů pomáhá s rozvojem zemí v Africe, říká expert

Byznys s diamanty se za posledních několik desetiletí proměnil. Ovlivnil to příchod laboratorně vytvořených nerostů či změny v procesu těžby těch přírodních. V první epizodě podcastu Diamantové...

28. října 2025

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Chci přebrat voliče ANO, Česko objedu křížem krážem. Kupka odhaluje plány

Premium

Ministr dopravy Martin Kupka chce v lednu na kongresu převzít vedení ODS po Petru Fialovi. Říjnové sněmovní volby podle něj strany končící vládní koalice nevyhrály, protože jim voliči neodpustili...

28. října 2025

Ukrajinci zkomplikovali Rusům vojenské plány. Poškodili jim přehradu

Úroveň vody v Belgorodské nádrži na západě Ruska klesla asi o metr po ukrajinských útocích, které o víkendu poškodily přehradu, uvedly federální úřady. Ukrajinská armáda tvrdí, že úder zkomplikoval...

27. října 2025  21:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.