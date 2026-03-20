„Zničíme celé impérium.“ Co víme o skupině, která se hlásí k požáru haly

Matěj Svěrák
  13:16aktualizováno  13:34
K založení požáru průmyslové haly v Pardubicích se přihlásila skupina The Earthquake Faction, která se profiluje jako uskupení, jež bojuje proti Izraeli a jeho politice vůči Palestině. Podle svého webu se skupina zaměřuje na klíčová místa zásadní pro „sionistický subjekt“. Sklad v Česku si skupina vybrala kvůli společnostem LPP Holding a Elbit Systems, které vyrábějí drony pro Izrael.

„Tato akce byla prvním zásahem skupiny s názvem The Earthquake Faction a vedla k zapálení několika budov. Místo je společné pro českou firmu LPP Holding a izraelsku společnost Elbit Systems pro jejich kritické operace ve střední Evropě. Elbit Systems se označuje za páteř izraelské armády a poskytuje drtivou většinu pozemních a vzdušných zbraní používaných při izraelských útocích na Írán a genocidě v Palestině,“ tvrdí skupina v e-mailu, který v pátek rozeslala novinářům.

K požáru haly v průmyslové zóně se přihlásila tajemná skupina
V průmyslové zóně v Pardubicích hořela nad ránem skladovací hala, ze které se požár rozšířil na sousední administrativní budovu. (20. března 2026)
V průmyslové zóně v Pardubicích hořela nad ránem skladovací hala, ze které se požár rozšířil na sousední administrativní budovu. (20. března 2026)
V průmyslové zóně v Pardubicích hořela nad ránem skladovací hala, ze které se požár rozšířil na sousední administrativní budovu. (20. března 2026)
The Earthquake Faction (Frakce Zemětřesení, pozn. red) zároveň prohlašuje, že žhářský útok naplánovala proto, že společnosti LPP Holding a Elbit Systems společně vyvíjí zbraně pro Izrael. Sama organizace o sobě mluví jako o uskupení, které chce „zničit všechny části impéria zevnitř, a to jakýmikoli efektivními prostředky“.

Skupina se také odkazuje na výroky spoluzakladatele zbrojařské firmy LPP Radima Petráše, který v roce 2024 sdělil, že průmyslový komplex v Pardubicích bude společným střediskem, kde bude probíhat spolupráce s izraelskou firmou Elbit Systems. Podle The Earthquake Faction má zbrojení Izraele dlouhodobou podporu české vlády.

„Sionistická entita používá drony od LPP Holding a Elbit Systems ke každodennímu masakrování lidí v Palestině, Libanonu, Íránu a po celé západní Asii. Každá zbraň vyvinutá společností Elbit Systems je nejprve testována na Palestincích, než je prodána mezinárodním vládám, čímž se rozšiřuje impérium vybudované na zničení Palestiny,“ prohlašuje anonymní skupina.

Požár haly vyšetřuje policie jako terorismus. Přihlásila se organizovaná skupina

Společnost LPP Holding je česká zbrojovka, za kterou stojí podnikatel Jiří Sauer. Firma se zaměřuje na výrobu a distribuci autonomních bojových dronů, které dodává například Ukrajině či Izraeli, kde spolupracuje s tamní zbrojovkou Elbit Systems.

„LPP Holding v současné době úzce spolupracuje s příslušnými orgány České republiky a plně podporuje probíhající vyšetřování. V tuto chvíli nebudeme spekulovat o příčinách ani okolnostech incidentu a vyčkáme na oficiální závěry vyšetřování,“ řekla bez dalších podrobností mluvčí společnosti Martina Tauberová.

Logo skupiny The Earthquake Faction

Podle informací iDNES.cz si skupina The Earhquake faction založila ve čtvrtek účet na platformě Telegram, kam v pátek poslala video i fotografie z útoku na halu.

„Jsme v břiše bestie, obklopeni zápachem zla. Technologie, zbraně i kapitál potřebné k udržení imperiálního a sionistického násilí máme na dosah ruky,“ napsala skupina na Telegramu.

Policie se požár průmyslové haly v Pardubicích vyšetřuje spolu s Bezpečnostní informační službou (BIS) a Národní centrálou proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě. Ministr vnitra Lubomír Metnar kvůli pravděpodobné souvislosti požáru s teroristickým útokem svolal krizový štáb.

Nejčtenější

Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026)

Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu....

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

Ale copak, Donalde, pomoc nepřichází? Kreslíři si utahují z Trumpových potíží

Donald Trump (17. března 2026)

Americký prezident Donald Trump už si naštval prakticky všechny své spojence. A teď se mu to vrací. Kreslíři v USA i ve světě si všímají, jak ostatní členy NATO opakovaně a značně neurvale žádal o...

„Zničíme celé impérium.“ Co víme o skupině, která se hlásí k požáru haly

K požáru haly v průmyslové zóně se přihlásila tajemná skupina

K založení požáru průmyslové haly v Pardubicích se přihlásila skupina The Earthquake Faction, která se profiluje jako uskupení, jež bojuje proti Izraeli a jeho politice vůči Palestině. Podle svého...

20. března 2026  13:16,  aktualizováno  13:34

Němci rozbili síť stránek s dětskou pornografií, v Česku jsou tři obvinění

Německá policie při operaci Alice rozbila síť podvodných webů na darknetu....

Němečtí vyšetřovatelé ve spolupráci s dalšími zeměmi včetně Česka rozbili síť více než 373 tisíc internetových stránek s dětskou pornografií. Cílem webů bylo zájemce okrást. Za organizátora...

20. března 2026  13:32

Požár v Pardubicích vyšetřuje policie jako terorismus. Přihlásila se organizovaná skupina

V průmyslové zóně v Pardubicích hořela nad ránem skladovací hala, ze které se...

Policie se zabývá požárem průmyslové haly v Pardubicích. Za tím podle dostupných informací stojí skupina The Earthquake Faction, která uvedla, že jí vadí spolupráce s izraelským výrobcem dronů....

20. března 2026  6:37,  aktualizováno  13:30

„Ruský zákon v Česku?“ Zahraniční média reagují na návrh vlády o neziskovkách

Český premiér Andrej Babiš a německý kancléř Friedrich Merz na společné tiskové...

Příprava zákona o zahraničních subjektech, který chystá vláda Andreje Babiše, vzbudila pozornost nejen mezi opozicí a kritiky, ale i v zahraničních médiích. Zatímco server The European Conservative...

20. března 2026  13:29

VIDEO: Několik postav polévá halu benzinem. Žháři zveřejnili záběry z Pardubic

V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...

K založení požáru průmyslové haly v Pardubicích se přihlásila skupina The Earthquake Faction, která uvedla, že jí vadí spolupráce s izraelských výrobcem dronů. Tajná skupina také zveřejnila záběry,...

20. března 2026  13:26

Francouzi se ve Středomoří nalodili na tanker ruské stínové flotily

Francie obsadila ve Středomoří tanker Deyna, který považuje za loď ruské...

Francouzské námořnictvo se ráno ve Středomoří nalodilo na loď patřící do ruské stínové flotily, uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron. Agentura Reuters s odvoláním na své zdroje informovala, že...

20. března 2026  13:16

Počasí rozdělí Česko napůl. A po Velikonocích přijde změna, říká předpověď

Náměstí Komenského v Tišnově, kde kvetou krokusy. (1. dubna 2021)

Zatímco první polovina března přinesla teploty vysoko nad průměrem, v následujících týdnech se počasí vrátí k normálu. Po Velikonocích se ale opět očekávají nadprůměrné teploty, uvádí Český...

20. března 2026  13:14

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

20. března 2026,  aktualizováno  13:03

Je pravděpodobná souvislost s teroristickým útokem, řekl Metnar. Svolává krizový štáb

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) vystoupil na tiskové konferenci k prioritám...

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) svolal krizový štáb vnitra v souvislosti s požárem haly v Pardubicích. Podle něj je zde pravděpodobná souvislost s teroristickým útokem. O dalším postupu bude...

20. března 2026  12:47,  aktualizováno 

Co takhle natočit film, kde neprodělám? řekla si Kirsten Dunstová a vzala Minecraft

Kirsten Dunstová na udílení Actor Awards v Los Angeles (1. března 2026)

Herečka Kirsten Dunstová se nechala loni slyšet, že by si ráda zahrála v pokračování filmu Minecraft, protože její děti milují první díl a navíc by už konečně ráda byla ve filmu, který vydělá. Tvůrci...

20. března 2026  12:46

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Kuvajtská rafinerie čelila dronovému útoku. Írán zasáhl i další země Zálivu

Kuvajtská rafinerie Míná al-Ahmadí byla pod dronovým útokem, vypukl v ní požár

V kuvajtské rafinerii Míná al-Ahmadí ráno znovu vypukl požár po dronových útocích, oznámila státní ropná společnost KPC. Oběti hlášeny nejsou. Odvetným útokům Íránu v bezmála třítýdenní...

20. března 2026  7:26,  aktualizováno  12:29

Voják běhající s aplikací Strava odhalil polohu francouzské letadlové lodi

Francouzská letadlová loď Charles de Gaulle se zásobovacím plavidlem La Meuse

Díky sportovní aplikaci Strava, kterou používal jeden z vojáků při běhání, se francouzskému listu Le Monde podařilo ve Středozemním moři lokalizovat francouzskou letadlovou loď Charles de Gaulle....

20. března 2026  12:24

