„Zničíme celé impérium.“ Co víme o skupině, která se hlásí k požáru haly

„Tato akce byla prvním zásahem skupiny s názvem The Earthquake Faction a vedla k zapálení několika budov. Místo je společné pro českou firmu LPP Holding a izraelsku společnost Elbit Systems pro jejich kritické operace ve střední Evropě. Elbit Systems se označuje za páteř izraelské armády a poskytuje drtivou většinu pozemních a vzdušných zbraní používaných při izraelských útocích na Írán a genocidě v Palestině,“ tvrdí skupina v e-mailu, který v pátek rozeslala novinářům.
The Earthquake Faction (Frakce Zemětřesení, pozn. red) zároveň prohlašuje, že žhářský útok naplánovala proto, že společnosti LPP Holding a Elbit Systems společně vyvíjí zbraně pro Izrael. Sama organizace o sobě mluví jako o uskupení, které chce „zničit všechny části impéria zevnitř, a to jakýmikoli efektivními prostředky“.
Skupina se také odkazuje na výroky spoluzakladatele zbrojařské firmy LPP Radima Petráše, který v roce 2024 sdělil, že průmyslový komplex v Pardubicích bude společným střediskem, kde bude probíhat spolupráce s izraelskou firmou Elbit Systems. Podle The Earthquake Faction má zbrojení Izraele dlouhodobou podporu české vlády.
„Sionistická entita používá drony od LPP Holding a Elbit Systems ke každodennímu masakrování lidí v Palestině, Libanonu, Íránu a po celé západní Asii. Každá zbraň vyvinutá společností Elbit Systems je nejprve testována na Palestincích, než je prodána mezinárodním vládám, čímž se rozšiřuje impérium vybudované na zničení Palestiny,“ prohlašuje anonymní skupina.
Požár haly vyšetřuje policie jako terorismus. Přihlásila se organizovaná skupina
Společnost LPP Holding je česká zbrojovka, za kterou stojí podnikatel Jiří Sauer. Firma se zaměřuje na výrobu a distribuci autonomních bojových dronů, které dodává například Ukrajině či Izraeli, kde spolupracuje s tamní zbrojovkou Elbit Systems.
„LPP Holding v současné době úzce spolupracuje s příslušnými orgány České republiky a plně podporuje probíhající vyšetřování. V tuto chvíli nebudeme spekulovat o příčinách ani okolnostech incidentu a vyčkáme na oficiální závěry vyšetřování,“ řekla bez dalších podrobností mluvčí společnosti Martina Tauberová.
Podle informací iDNES.cz si skupina The Earhquake faction založila ve čtvrtek účet na platformě Telegram, kam v pátek poslala video i fotografie z útoku na halu.
„Jsme v břiše bestie, obklopeni zápachem zla. Technologie, zbraně i kapitál potřebné k udržení imperiálního a sionistického násilí máme na dosah ruky,“ napsala skupina na Telegramu.
Policie se požár průmyslové haly v Pardubicích vyšetřuje spolu s Bezpečnostní informační službou (BIS) a Národní centrálou proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě. Ministr vnitra Lubomír Metnar kvůli pravděpodobné souvislosti požáru s teroristickým útokem svolal krizový štáb.