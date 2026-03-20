„Velmi závažné, jsem zděšen.“ Politici reagují na zapálení pardubické zbrojovky

Autor:
  13:38aktualizováno  14:05
Informace o tom, že požár haly v Pardubicích mohl být úmyslně založen v souvislosti s konfliktem v Gaze, jsou podle premiéra Andreje Babiše (ANO) závažné. Předsedové opozičních stran vládě vyjádřili podporu v boji proti terorismu. Podle exministra vnitra Víta Rakušana by kromě krizového štábu měla být svolána také Bezpečnostní rada státu.

„Nové informace o požáru v Pardubicích, který mohl být úmyslně založen v souvislosti s konfliktem v Gaze, považuji za velmi závažné. Hovořil jsem s ministrem vnitra Lubomírem Metnarem a ředitelem BIS, probíhá intenzivní vyšetřování, a pan ministr vše řeší s bezpečnostními složkami,“ napsal premiér na sociální síti X.

„Je to velmi závažné. Ukazuje se, že světové konflikty jsou nám blíž, než si někteří připouštěli,“ řekl pro iDNES.cz předseda ODS a bývalý ministr dopravy Martin Kupka. Případ je podle něj nutné důsledně vyšetřit. Dodal, že vláda má plnou podporu v boji proti terorismu. „Jsme připraveni se okamžitě bavit o posílení bezpečnosti, včetně potřebné podpory pro bezpečnostní služby a armádu,“ dodal.

Premiér Andrej Babiš po jednání Bezpečnostní rady státu (2. března 2026)
V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně zničena, na místě zasahují hasiči. (20. března 2026)
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr vnitra Lubomír Metnar. (2. března 2026)
Předseda ODS Martin Kupka představil priority stínové vlády a členy týmu. (9. března 2026)
Podle šéfa STAN a exministra vnitra Víta Rakušana je potřeba počkat na další informace a potvrzení, že se jednalo o teroristický útok. Situaci ale označil za vážnou. „Je dobře, že ministr vnitra svolal krizový štáb a podle mého názoru by měla být svolána i Bezpečnostní rada státu,“ reagoval pro iDNES.cz.

Požár haly vyšetřuje policie jako terorismus. Přihlásila se organizovaná skupina

„Předpokládám, že intenzivně pracuje policie i zpravodajské služby, určitě je na místě prověření a zvýšená ostraha dalších podobných objektů a míst,“ dodal Rakušan s tím, že je také důležité informovat veřejnost a obyvatele nejen v blízkosti místa útoku. „Ministr vnitra bohužel zrušil tým pro krizovou komunikaci a vláda také výrazně škrtá rozpočet policie i zpravodajských služeb. Teď se ukazuje, že je to zásadně špatně,“ uvedl.

Policie má čtyři verze vzniku požáru, vláda posoudí možné zvýšení hrozby terorismu

Na škrty v rozpočtu BIS upozornil také předseda Pirátů Zdeněk Hřib. „Je šílené a neuvěřitelně hloupé, že zatímco se podobných útoků děje v Evropě čím dál víc a situace je každým dnem nestabilnější, vláda soustavně snižuje rozpočet tajných služeb. Jakou cenu budeme muset za tenhle váš bezpečnostní hazard zaplatit, než se poučíte?“ napsal na síti X.

Nesmíme ustupovat zlu, zní od politiků

Podporu opozice má vláda i podle předsedy KDU-ČSL Marka Výborného. „Jsem zděšen možným teroristickým pozadím požáru výrobní haly v Pardubicích. Je to další důkaz, jak je důležité neustupovat zlu, výhrůžkám a násilí,“ uvedl.

„Informace ministra vnitra o možné souvislosti požáru v Pardubicích s teroristickým činem musíme brát velmi vážně. Rozhodnutí svolat krizový štáb podporuji – klíčová je teď rychlá a odpovědná reakce státu,“ uvedl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.

Za požárem průmyslové haly v Pardubicích stojí podle dostupných informací skupina The Earthquake Faction. Ta uvedla, že jí vadí spolupráce s izraelským výrobcem dronů. Incidentem se nyní zabývá policie.

O požáru objektu v Dělnické ulici dostali hasiči informaci krátce po 04:15. Jednu z hal, která je tvořena z velké části železnou konstrukcí, podle hasičů požár kompletně zničil.

„Zničíme celé impérium.“ Co víme o skupině, která se hlásí k požáru haly

Podle redaktora iDNES.cz krátce po osmé hodině nad areálem létal vrtulník, ale jinak byla situace na místě klidná a z ohořelých budov již žádný dým nestoupal. Do areálu plného zasahujících hasičů policie nikoho nepouští.

