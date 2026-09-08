Požár Lidlu v Kladně: škoda 120 milionů, bez zraněných

Hasiči na místo vyjeli po půlnoci, obchodní dům je v Americké ulici. Rozsáhlý požár zasáhl celou budovu. Hasiči vyhlásili nejprve druhý a následně třetí poplachový stupeň ze čtyř možných. Před 2:30 dostali požár pod kontrolu. "Příčina požáru je v šetření," uvedl Bakalář. Zásah a dohašování bude pokračovat zřejmě během celého dne, dodal.
Evakuovaní lidé se mohli schovat v evakuačním autobusu, ale poté, co hasiči dostali oheň pod kontrolu, se mohli vrátit zpět do ubytovny.
S rozebíráním konstrukce pomůže těžká technika záchranného útvaru hasičů.