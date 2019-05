U hořícího letadla dokážeme být do tří minut, říká šéf letištních hasičů

Hasičský záchranný sbor Letiště Praha má čtyři směny a v každé slouží dvacet hasičů, z toho jeden velitel. „Minimální stav pro každý den je 1+15, a to v době, kdy se například čerpají dovolené. I to je dostatečný počet na to, abychom byli schopni zasáhnout při jakékoliv mimořádné letecké události,“ uvedl Hošek.

Hošek rozdělil jejich pohotovosti na místní a plné. „Místní pohotovost dává kapitán vědět, když mu svítí nějaká kontrolka a přesně není jasné, o co jde. V takovém případě naše jednotka vyjede před hasičskou stanici a čeká na další pokyny,“ konkretizoval jejich postup.



„Kdyby se něco podobného, co se stalo v Moskvě, odehrálo u nás, bylo by to charakterizované zcela jistě jako plná pohotovost. Okamžitě bychom tedy najeli k dráze, kde by letadlo přistávalo. Pražští hasiči by navíc poslali na pomoc minimálně pět dalších družstev a pět velkoobjemových cisteren,“ dodává k připravenosti místních hasičů.



Letiště má k dispozici dvě záchranné stanice, které jsou přímo v letištním areálu. Od chvíle, kdy dostanou informaci o jakékoliv události musí do 45 sekund vyjet a mezi druhou a třetí minutou začínají s hašením.

Na letišti mají také pro podobné případy speciální techniku. Ani ne dva roky stará vozidla Rosenbauer Panther jsou speciálně určena k zásahu u letadla. Mají pohyblivá ramena i velké zásoby vody a lze díky nim také pokládat speciální pěnu na rozlité hořící palivo.

Zásahová vozidla Panther ve službách Letiště Praha:

VIDEO: Letiště v Praze má nová moderní zásahová vozidla Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hošek je tedy přesvědčen, že hasiči na pražském letišti jsou na podobné události připraveni. „Nutný je však včasný zásah. Pokud je hořící letadlo přímo na dráze, tak jsme u něj nejpozději do tří minut. Pokud by se stala nehoda někde mimo dráhy, tak dojezdový čas může být samozřejmě delší,“ komentuje Hošek možné komplikace.



Při zásahu je podle něj nejdůležitější organizovat ho tak, aby se zároveň hasil požár a zároveň byla umožněna evakuace cestujících.



Pražští hasiči se dvakrát do roka účastní speciálních výcviků, aby byli na podobné případy maximálně připraveni. Nedávno se údajně vrátili z Velké Británie, kde se učili zasahovat při požáru paliva z letadla. Každý týden mají navíc i své vlastní letištní výcviky.

Během tragédie v Moskvě se údajně někteří cestující místo okamžitého opuštění hořícího prostoru ještě pokoušeli najít svá zavazadla a odejít s nimi. “Žádné zavazadlo nenahradí lidský život,“ komentoval to Hošek. „Posádka musí co nejrychleji dostat cestující mimo nebezpečí. Je nutné seskočit z letadla a odejít od něj co nejrychleji pryč,“ dodal.

Otázku, zda bylo podle jeho názoru možné nehodě v Moskvě nějak zabránit, Hošek odmítl komentovat. „Je to velká tragédie, je tam spousta zemřelých a spousta pozůstalých a já do toho vůbec nechci vstupovat. Vyšetřovací týmy na tom jistě intenzivně pracují a já si v žádném případě nedovolím cokoliv kritizovat nebo hodnotit, protože nemám potřebné informace,“ uzavřel rozhovor pro iDNES.cz.

Podívejte se, co se v Moskvě stalo: