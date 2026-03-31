Státní zástupce chce vazbu pro pátého zadrženého kvůli žhářství v Pardubicích

  12:45
Státní zástupce podal návrh na vazbu pro pátého zadrženého člověka v případu úmyslného zapálení haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích. Podezřelého policie zadržela a obvinila z teroristického útoku a z účasti na teroristické skupině v neděli. Kriminalisté neuvedli, zda je zadrženým muž, nebo žena.
V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně zničena, na místě zasahují hasiči. (20. března 2026) | foto: HZS Pardubický kraj

Policie dopadla čtvrtého podezřelého z útoku v Pardubicích, je ve vazbě. (28....
Soud rozhoduje o vazbě podezřelých ze žhářského útoku v Pardubicích. (24....
Za teroristický útok a účast na teroristické skupině hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Tři z pěti zadržených poslal v uplynulých dnech pardubický okresní soud do vazební cely, čtvrtý – americká občanka – je v předběžné vazbě na Slovensku.

Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu.

Státní zástupce chce vazbu pro pátého zadrženého kvůli žhářství v Pardubicích

V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...

Státní zástupce podal návrh na vazbu pro pátého zadrženého člověka v případu úmyslného zapálení haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích. Podezřelého policie zadržela a obvinila z teroristického...

31. března 2026  12:45

