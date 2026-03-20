Hala byla laciným cílem, stoprocentní zabezpečení je ale utopie, reagují experti

Zástupce náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky Otakar Foltýn, který za bývalého kabinetu Petra Fialy působil jako vládní koordinátor pro strategickou komunikaci, redakci iDNES.cz ohledně zabezpečení podobných objektů řekl, že jde primárně o věc soukromého subjektu. Ten musí například správně nakombinovat fyzickou ostrahu či předcházení hrozbám.
„Je to primárně bezpečnostní a ekonomická úvaha daného soukromého subjektu. Samozřejmě role státu není zanedbatelná. Nejzásadnější je ale část, která umožňuje předcházet takovým hrozbám. To je práce českých zpravodajských služeb v kombinaci s těmi zahraničními,“ podotkl Foltýn.
Podle něj se právě zpravodajské služby zaměřují na věci, které nejsou fyzicky vidět. Foltýn podotkl, že vlastník objektu nesmí zabezpečení podcenit a zároveň stát musí mít kvalitní bezpečnostní aparát.
Bezpečnostní expert z Masarykovy univerzity v Brně Josef Kraus upozornil, že firma, která vyrábí podobné produkty, potřebuje k činnosti licenci.
„Součástí dané licence je, že dodržuje určité standardy, které jsou dány právě v rámci ochrany daného objektu. Nejde tedy jenom o to, že je tam nějaká soukromá bezpečnostní společnost, která se o to stará, ale jde také o režimy vstupu. Samozřejmě to je jenom jeden prvek z toho všeho. Vyjadřují se k tomu samozřejmě také hasiči a další,“ popsal Kraus.
Podle jeho slov se bude vyhodnocovat, jakým způsobem došlo k průniku. „Na základě toho se mohou vyhodnocovat opatření do budoucna,“ sdělil.
Bezpečnostní zvrhlost, říká Foltýn
Foltýn podotkl, že v tento okamžik je celkem předčasné hodnotit, zda firma zabezpečení někde podhodnotila. „Nemusí to tak být. Pokud vím, tak budova byla prázdná,“ uvedl. Poukázal na to, že vlastník objektu mohl zaměřit spíše pozornost zabezpečení na místa, kde například výroba již probíhá.
Foltýn v souvislosti s požárem také připomněl snižování výdajů na obranu.„To je pro mě neuvěřitelné, nedokážu to pochopit. V nejhorší bezpečnostní situaci, v jaké se Česká republika od svého vzniku nachází. Snižovat výdaje na obranu a bezpečnost je nepochopitelný krok. Na to asi nemám žádný další komentář,“ zkritizoval vládu Andreje Babiše. „Nazval bych to bezpečnostní zvrhlostí,“ uvedl. Upozornil na snižování peněz pro české zpravodajské služby, například BIS.
„Nemůžete předejít úplně všemu, ale čím efektivnější máte zpravodajské služby, tím levněji danou hrozbu identifikujete a preventivně zlikvidujete ještě předtím, než k ní dojde,“ doplnil Foltýn.
„To není otázka kdy ani jestli, to je naprosto jisté. Samozřejmě, že k tomu docházet prostě bude,“ reagoval Foltýn na dotaz, zda se mohou podobné útoky opakovat. Podle jeho slov bezpečnostní situace kombinuje poměrně vysokou hrozbu ze strany Ruska, které má k podobným sabotážím dlouhodobě budované struktury. Poté připomněl stále existující islamistický radikalismus a současnou situaci na Blízkém východě.
„V této kombinaci prostě budou útoky přicházet. Nebezpečnější pro nás je Rusko,“ doplnil Foltýn.
Ministr vnitra Lubomír Metnar na páteční tiskové konferenci po jednání krizového štábu resortu kritiku ohledně snižování výdajů na obranu odrážel. V případě vnitra podle něj došlo k navýšení rozpočtu ve srovnání s rokem 2025 o 14,2 miliardy korun. „K žádnému krácení rozpočtu u žádných služeb pod ministerstvem vnitra nedošlo,“ řekl bez bližších detailů. Současná vláda nic nepodceňuje, zdůraznil.
Ojedinělý incident
Bezpečnostní expert Josef Kraus ohledně zabezpečení podobných objektů v Česku poznamenal, že stoprocentní zabezpečení je utopie. „To neexistuje. Vzhledem k tomu, že podobné incidenty se u nás nedějí denně, tak bych řekl, že v kontextu toho našeho současného bezpečnostního prostředí je to zabezpečeno relativně dobře,“ podotkl.
Událost ho hodně překvapila. „I z toho důvodu, že podobné skupiny se většinou spíše omezují na nějaké dílčí protesty a demonstrace. Potřebují spíš být vidět v médiích než fyzicky skutečně něco poškozovat,“ popsal. Podle jeho slov to ale není nic, co by třeba na Západě historicky neexistovalo.
„Považoval bych to za ojedinělý incident. Určitě ne jako trendovou záležitost. Nemůžeme říct, jestli to bude inspirovat jiné skupiny, ale spíš bych byl k tomu skeptický,“ dodal Kraus.
Ohledně skupiny The Earthquake Faction, která se k útoku přihlásila, řekl, že se zdá, že zdroj by mohl být jiný než z Ruska. Současně připomněl teroristický útok ve Vrběticích či požár v pražském depu. Podle Foltýna bude podobných událostí spíše přibývat.
„Tipl bych, že samotný fakt, že budova v Pardubicích byla prázdná, a tedy že není hlídaná, asi nebylo těžké odpozorovat. To z ní udělalo laciný cíl, který mohli provést i méně mocní protivníci,“ komentoval možné útočníky v Pardubicích a jejich motivaci.
„Spíše bych tipoval, že šlo o nějaké ideologické extremisty, kteří logicky zpravidla nemají špičkový vojenský výcvik. Přikláněl bych se k tomu, že to nebyli v tomto případě úplní amatéři, ale zároveň rozhodně žádná špičková jednotka. Vybrali si prostě laciný cíl, u kterého jim nehrozilo nějaké velké riziko,“ dodal Foltýn.
Jiří Hynek z Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky pro iDNES.cz připomenul, že potom, co Rusko napadlo Ukrajinu, mnohé firmy zvýšily svoji bezpečnost – fyzickou i kybernetickou.
„Jsou ze světa známé případy sabotáží, většinou je tam nějaké podezření, ale ne vždy se to podaří vyšetřit. Takže co vím, tak firmy víc investovaly do ochrany jako takové,“ popsal.
Událost z Pardubic považuje za překvapivou. „Ze světa, například od skandinávských zemí, kde mi to neformálně potvrzovali, vím, že ve firmách vyrábějících produkty pro Ukrajinu probíhaly nějaké sabotáže. Nedá se ale dokázat, že by za tím stál někdo konkrétní,“ řekl Hynek.