Hala byla laciným cílem, stoprocentní zabezpečení je ale utopie, reagují experti

Kateřina Vaníčková
  16:50
Byl to ojedinělý incident, pardubická hala působila jako laciný cíl, hodnotí pro redakci iDNES.cz bezpečnostní experti prvotní informace o zapálení haly v Pardubicích. Podle dostupných informací za akcí stojí skupina The Earthquake Faction, která uvedla, že jí vadí spolupráce s izraelským výrobcem dronů. Redakce oslovila bezpečnostní experty ohledně zabezpečení podobných objektů či rizik do budoucna. Policie požár prověřuje pro podezření na teroristický útok.
V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně zničena, na místě zasahují hasiči. (20. března 2026) | foto: HZS Pardubický kraj

Zástupce náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky Otakar Foltýn, který za bývalého kabinetu Petra Fialy působil jako vládní koordinátor pro strategickou komunikaci, redakci iDNES.cz ohledně zabezpečení podobných objektů řekl, že jde primárně o věc soukromého subjektu. Ten musí například správně nakombinovat fyzickou ostrahu či předcházení hrozbám.

„Je to primárně bezpečnostní a ekonomická úvaha daného soukromého subjektu. Samozřejmě role státu není zanedbatelná. Nejzásadnější je ale část, která umožňuje předcházet takovým hrozbám. To je práce českých zpravodajských služeb v kombinaci s těmi zahraničními,“ podotkl Foltýn.

K požáru haly se přihlásila organizovaná skupina. Policie pátrá po konkrétním vozidle

Podle něj se právě zpravodajské služby zaměřují na věci, které nejsou fyzicky vidět. Foltýn podotkl, že vlastník objektu nesmí zabezpečení podcenit a zároveň stát musí mít kvalitní bezpečnostní aparát.

Bezpečnostní expert z Masarykovy univerzity v Brně Josef Kraus upozornil, že firma, která vyrábí podobné produkty, potřebuje k činnosti licenci.

„Součástí dané licence je, že dodržuje určité standardy, které jsou dány právě v rámci ochrany daného objektu. Nejde tedy jenom o to, že je tam nějaká soukromá bezpečnostní společnost, která se o to stará, ale jde také o režimy vstupu. Samozřejmě to je jenom jeden prvek z toho všeho. Vyjadřují se k tomu samozřejmě také hasiči a další,“ popsal Kraus.

Podle jeho slov se bude vyhodnocovat, jakým způsobem došlo k průniku. „Na základě toho se mohou vyhodnocovat opatření do budoucna,“ sdělil.

Bezpečnostní zvrhlost, říká Foltýn

Foltýn podotkl, že v tento okamžik je celkem předčasné hodnotit, zda firma zabezpečení někde podhodnotila. „Nemusí to tak být. Pokud vím, tak budova byla prázdná,“ uvedl. Poukázal na to, že vlastník objektu mohl zaměřit spíše pozornost zabezpečení na místa, kde například výroba již probíhá.

Foltýn v souvislosti s požárem také připomněl snižování výdajů na obranu.„To je pro mě neuvěřitelné, nedokážu to pochopit. V nejhorší bezpečnostní situaci, v jaké se Česká republika od svého vzniku nachází. Snižovat výdaje na obranu a bezpečnost je nepochopitelný krok. Na to asi nemám žádný další komentář,“ zkritizoval vládu Andreje Babiše. „Nazval bych to bezpečnostní zvrhlostí,“ uvedl. Upozornil na snižování peněz pro české zpravodajské služby, například BIS.

Několik postav polévá sklad benzinem. Žháři zveřejnili záběry z Pardubic

„Nemůžete předejít úplně všemu, ale čím efektivnější máte zpravodajské služby, tím levněji danou hrozbu identifikujete a preventivně zlikvidujete ještě předtím, než k ní dojde,“ doplnil Foltýn.

„To není otázka kdy ani jestli, to je naprosto jisté. Samozřejmě, že k tomu docházet prostě bude,“ reagoval Foltýn na dotaz, zda se mohou podobné útoky opakovat. Podle jeho slov bezpečnostní situace kombinuje poměrně vysokou hrozbu ze strany Ruska, které má k podobným sabotážím dlouhodobě budované struktury. Poté připomněl stále existující islamistický radikalismus a současnou situaci na Blízkém východě.

„Zničíme celé impérium.“ Co víme o skupině, která se hlásí k požáru haly

„V této kombinaci prostě budou útoky přicházet. Nebezpečnější pro nás je Rusko,“ doplnil Foltýn.

Ministr vnitra Lubomír Metnar na páteční tiskové konferenci po jednání krizového štábu resortu kritiku ohledně snižování výdajů na obranu odrážel. V případě vnitra podle něj došlo k navýšení rozpočtu ve srovnání s rokem 2025 o 14,2 miliardy korun. „K žádnému krácení rozpočtu u žádných služeb pod ministerstvem vnitra nedošlo,“ řekl bez bližších detailů. Současná vláda nic nepodceňuje, zdůraznil.

Ojedinělý incident

Bezpečnostní expert Josef Kraus ohledně zabezpečení podobných objektů v Česku poznamenal, že stoprocentní zabezpečení je utopie. „To neexistuje. Vzhledem k tomu, že podobné incidenty se u nás nedějí denně, tak bych řekl, že v kontextu toho našeho současného bezpečnostního prostředí je to zabezpečeno relativně dobře,“ podotkl.

Událost ho hodně překvapila. „I z toho důvodu, že podobné skupiny se většinou spíše omezují na nějaké dílčí protesty a demonstrace. Potřebují spíš být vidět v médiích než fyzicky skutečně něco poškozovat,“ popsal. Podle jeho slov to ale není nic, co by třeba na Západě historicky neexistovalo.

„Považoval bych to za ojedinělý incident. Určitě ne jako trendovou záležitost. Nemůžeme říct, jestli to bude inspirovat jiné skupiny, ale spíš bych byl k tomu skeptický,“ dodal Kraus.

„Velmi závažné, jsem zděšen.“ Politici reagují na zapálení pardubické zbrojovky

Ohledně skupiny The Earthquake Faction, která se k útoku přihlásila, řekl, že se zdá, že zdroj by mohl být jiný než z Ruska. Současně připomněl teroristický útok ve Vrběticích či požár v pražském depu. Podle Foltýna bude podobných událostí spíše přibývat.

„Tipl bych, že samotný fakt, že budova v Pardubicích byla prázdná, a tedy že není hlídaná, asi nebylo těžké odpozorovat. To z ní udělalo laciný cíl, který mohli provést i méně mocní protivníci,“ komentoval možné útočníky v Pardubicích a jejich motivaci.

„Spíše bych tipoval, že šlo o nějaké ideologické extremisty, kteří logicky zpravidla nemají špičkový vojenský výcvik. Přikláněl bych se k tomu, že to nebyli v tomto případě úplní amatéři, ale zároveň rozhodně žádná špičková jednotka. Vybrali si prostě laciný cíl, u kterého jim nehrozilo nějaké velké riziko,“ dodal Foltýn.

Premiér Babiš svolal kvůli požáru haly bezpečnostní radu

Jiří Hynek z Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky pro iDNES.cz připomenul, že potom, co Rusko napadlo Ukrajinu, mnohé firmy zvýšily svoji bezpečnost – fyzickou i kybernetickou.

„Jsou ze světa známé případy sabotáží, většinou je tam nějaké podezření, ale ne vždy se to podaří vyšetřit. Takže co vím, tak firmy víc investovaly do ochrany jako takové,“ popsal.

Událost z Pardubic považuje za překvapivou. „Ze světa, například od skandinávských zemí, kde mi to neformálně potvrzovali, vím, že ve firmách vyrábějících produkty pro Ukrajinu probíhaly nějaké sabotáže. Nedá se ale dokázat, že by za tím stál někdo konkrétní,“ řekl Hynek.

Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026)

Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu....

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

Ale copak, Donalde, pomoc nepřichází? Kreslíři si utahují z Trumpových potíží

Donald Trump (17. března 2026)

Americký prezident Donald Trump už si naštval prakticky všechny své spojence. A teď se mu to vrací. Kreslíři v USA i ve světě si všímají, jak ostatní členy NATO opakovaně a značně neurvale žádal o...

Policisté vytáhli z Kyjského rybníka mrtvého muže, zjišťují jeho totožnost

V pražských Kyjích našli v rybníce mrtvého muže (20. března 2026)

Policisté v pátek odpoledne vytáhli z Kyjského rybníka v Praze 9 tělo muže. Okolnosti případu stejně jako jeho totožnost vyšetřují kriminalisté.

20. března 2026  15:48,  aktualizováno  17:05

Hala byla laciným cílem, stoprocentní zabezpečení je ale utopie, reagují experti

V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...

Byl to ojedinělý incident, pardubická hala působila jako laciný cíl, hodnotí pro redakci iDNES.cz bezpečnostní experti prvotní informace o zapálení haly v Pardubicích. Podle dostupných informací za...

20. března 2026  16:50

Ještě loni plánoval Chuck Norris dorazit do Prahy. Promotér prozradil, proč akci odřekl

Legendární americký herec Chuck Norris (2016)

Chybělo málo a právě zesnulý legendární herec a mistr bojových umění Chuck Norris se mohl minulý rok setkat s českými fanoušky. Na hvězdu akčních filmů vzpomněl režisér a promotér Petr Větrovský,...

20. března 2026  16:47

Požár v Pardubicích ohrozil i drony určené pro Ukrajinu, říkají z Dárku pro Putina

V průmyslové zóně v Pardubicích hořela nad ránem skladovací hala, ze které se...

V pardubické hale, ve které v pátek ráno vypukl požár, sídlí kromě společnosti Elbit System i firma LPP Holding. Ta se mimo jiné specializuje i na výrobu a dodávku dronů Divoká svině, které míří na...

20. března 2026  16:44

VIDEO: Ukrajinci sestřelili ruský vrtulník Ka-52, piloty na zemi dobily drony

Ukrajinci sestřelili ruský vrtulník, piloty na zemi dobily drony

Ukrajinským ozbrojeným silám se u Pokrovsku podařil pozoruhodný úlovek. Dronem za pár stovek dolarů sestřelili ruský vrtulník Ka-52 v hodnotě šestnácti milionů dolarů. Ztrátu stroje potvrdili i...

20. března 2026  16:40

Firma „zlevnila“ problémovou ubytovnu. Nehorázná suma, komentuje návrh obec

Ubytovna v Drahomyšli na Lounsku. (20. března 2026)

Patová situace kolem ubytovny v Drahomyšli na Lounsku, kde podle místních žije řada problémových lidí a kde nedávno došlo ke smrtelnému napadení malého dítěte, pokračuje. Obec ji chce koupit s...

20. března 2026  16:34

Plaché dítě, pak drsňák v banálních filmech. Chuck Norris si přál jiný odkaz než vtipy

Premium
Chuck Norris (Fort Worth, 6. listopadu 2016)

Víc si přál, aby lidé obdivovali jeho bojové umění a charitativní cítění. Reálně americký akční herec Chuck Norris, který v pátek 20. března zemřel, dosáhl toho, že o nikom jiném na světě nekoluje...

20. března 2026  16:15

Miliardář Pelc za smrtelnou nehodu potrestán nebude. Soud stíhání zastavil

Šéf GZ Media Zdeněk Pelc.

Někdejší dlouholetý šéf loděnické gramofonové firmy GZ Media Zdeněk Pelc se vyhne soudu za loňskou smrtelnou dopravní nehodu, kterou podle obžaloby způsobil pod vlivem alkoholu. Okresní soud v...

20. března 2026  16:15

Odpudivý člověk. Norská princezna poprvé promluvila o přátelství s Epsteinem

Mnohé oslovovala naopak svou civilností, bezprostředností.

Norská korunní princezna Mette-Marit by si přála, aby amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina nikdy nepotkala. O zesnulém poprvé promluvila od doby, kdy se prokázalo, že se s ním...

20. března 2026  16:10

Snad se z toho brzy dostane. Fanoušci reagují na smrt Chucka Norrise

Chuck Norris ve filmu Invaze U.S.A. (1985)

Stal se terčem mnoha memů a vtipů. Chuck Norris se jim s chutí zasmál. Dokonce kdysi vydal žebříček svých nejoblíbenějších. Jeho fanoušci si neodpustili vtipy ani teď po jeho smrti. Přesně v duchu...

20. března 2026  16:07

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Francouzi se ve Středomoří nalodili na tanker ruské stínové flotily

Francie obsadila ve Středomoří tanker Deyna, který považuje za loď ruské...

Francouzské námořnictvo ráno ve Středomoří vstoupilo na loď patřící do ruské stínové flotily, uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron. Britský ministr obrany John Healey později oznámil, že...

20. března 2026  13:16,  aktualizováno  15:58

Kopy, údery pěstí a hlavně kamenná tvář. Připomeňte si role Chucka Norrise

Chuck Norris ve filmu Delta Force (1986)

Jméno Chuck Norris bude už navždy spojeno především s akčními snímky. Na psychologicky hluboké a náročné role neměl patřičné herecké vybavení, ovšem coby mistr bojových umění byl zejména v 80. letech...

20. března 2026  15:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.