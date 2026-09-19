Požár haly na zpracování plastů v Rynholci hasiči dostali pod kontrolu

Požár v areálu společnosti Ekologie s.r.o. vznikl v pátek před 16:00. Zasahovalo přes 100 hasičů, byl vyhlášený třetí poplachový stupeň ze čtyř možných a záchranná služba ošetřila jednoho hasiče po kolapsu, ale nebylo třeba jej přepravit do nemocnice.
Hasiči v noci nejdříve snížili požární poplachový stupeň na druhý. "Jednotky dále vyhledávaly a dohašovaly skrytá ohniska. Místo důkladně kontrolovaly termokamerami," uvedla Sýkora Fliegerová. Některé jednotky hasičů přijely vystřídat, další odjely na základny. Ve 2:30 snížil velitel poplachový stupeň na základní.
Příčinu vzniku požáru zjišťuje kromě vyšetřovatele požárů také policie a experti z Technického ústavu požární ochrany. Na místě budou pracovat dnes dopoledne.
Chemická laboratoř nenaměřila v ovzduší nadlimitní hodnoty škodlivin, ale vedení Rynholce i okolní obce doporučily svým obyvatelům nevětrat.
Ve stejném areálu hořel minulý rok na jaře volně ložený plastový odpad, nyní požár zasáhl technologie. Loňská škoda byla 15 milionů korun. Při požáru hasiči vyhlásili zvláštní stupeň poplachu, během několikadenního zásahu jich na místě pracovalo zhruba 250. Policie později případ odložila, dřívější podezření na úmyslné zapálení se nepotvrdilo. Příčinou bylo pravděpodobně samovznícení vyvolané sluncem.