Stát zváží pořízení hasicího letadla. Počasí se mění, zdůvodnil Rakušan

„Evidentně posledních 30 let se neukázala objektivní potřeba. Třicet let se tady stanovuje nějaká investiční strategie Hasičského záchranné sboru a tam se s těmito letouny prostě nepočítalo,“ řekl Rakušan. Počítalo se podle něj s technikou, která byla v podmínkách ČR daleko více využívaná. „Ale teď si prostě přiznejme, že počasí se mění. Ať se kdo chce k tomu ideologicky staví jakkoliv, tak je to prostě fakt,“ řekl Rakušan. Uvažovat o pořízení jednoho letounu je tak podle něj namístě.

Ještě smysluplnější by podle něj byly sdružené, promyšlené evropské nákupy. „To znamená mít evropskou flotilu v různých zemích, aby byla dostačující pro rozsah požárů, který tady je. Aby to skutečně dávalo nějaký smysl, co jednotlivé země nakupují,“ řekl Rakušan. ČR si může nákupy dělit podle něj například se Slovenskem.

Evropská pomoc podle něj ale funguje skvěle. „Okamžitě reagovalo Polsko, Slovensko, reagovali Italové, reagovali Švédové, Španělé se nám ozvali, že ve chvíli, pokud oni dohasí některý svůj požár, tak jsou ochotni případně také pomoci. Takže evropská solidarita funguje a ty letecké síly tady byly v podstatě okamžitě,“ dodal Rakušan.

Podle generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR Vladimíra Vlčka si téma zaslouží širší diskusi. „Bezesporu počet leteckých prostředků pro hašení lesních požárů a speciálně pro hašení lesních požárů ze vzduchu je tady poměrně malý,“ řekl ČTK Vlček. „Určitě podpoříme jakékoliv řešení, které podpoří zvýšení akceschopnosti a efektivnosti hašení požárů,“ uvedl.

Hasiči podle něj vlastní leteckou techniku nemají. Prostřednictvím smlouvy s ministerstvem zemědělství hasičům mohou s hašením pomáhat až tři Antonovy An-2, každé pojme 1100 litrů. Pomáhají také vrtulníky policie, která podle Vlčka ale zpravidla není schopna vyčlenit více než dvě helikoptéry.

Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková řekla při návštěvě Prahy 26. července, že požár v Hřensku ukazuje potřebu mezinárodní sítě hasicích vrtulníků a letadel ve střední Evropě.

V Českém Švýcarsku pomáhaly hasit dva letouny Canadair z Itálie, každý unesl přes 6000 litrů vody. Nahradily je dva stroje Air Tractor ze Švédska, každé zvládne pojmout až 3000 litrů vody. Stroje vodu k hašení nabírají z jezera Milada nedaleko Ústí nad Labem. Ještě ve v jednu hodinu po poledni ale kvůli nízké oblačnosti nemohla do vzduchu.

Les v národním parku začal hořet v neděli a požár se rozšířil i přes hranice do Saska. Podle satelitních snímků požár zasáhl území o rozloze 1060 hektarů. Ode dneška platí zákaz vstupu do lesa na vybraném území národního parku, který vydal děčínský magistrát.