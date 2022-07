Záchrana Českého Švýcarska z nebe. Piloti se hlídají očima, létají mimo radar

Do boje s požárem v Národním parku České Švýcarsko se ve čtvrtek zapojí až osm vrtulníků. K nim se také přidají dvě letadla Canadair z Itálie, která disponují s velkokapacitními nádržemi. Jedenáctým strojem je policejní vtrulník.

Kvůli požáru a hromadnému zásahu ze vzduchu ve středu Úřad pro civilní letectví vydal zákaz letů nad Národním parkem.

Bezletová zóna bude v kruhu o poloměru deset námořních mil, tedy zhruba 18,5 kilometru, do výšky 10 500 stop, tedy přibližně 3 300 metrů. Do prostoru mohou pouze letadla a vrtulníky záchranných složek. Zákaz platí zatím do nedělní půlnoci.

Mluvčí Řízení letového provozu Richard Klíma pro iDNES.cz uvedl, že nad Národním parkem jsou jistá omezení i při běžné situaci. „Navíc nyní, při zásahu, by se té oblasti měl opravdu veškerý provoz vyhnout. To platí i pro drony. Pokud by někdo ohrozil, jakkoliv, bezpečnost zasahujících letadel, mělo by to pro něj velice vážné následky,“ zdůraznil Klíma.

„Postup pro vyhýbání ovládají“

Současně přiblížil, jak dosud funguje letový provoz nad Českým Švýcarskem. „Důležitá věc je, že my letový provoz zasahujících letadel neřídíme. Tam se letadla řídí sama, podle takzvaného pravidla viditelnosti. V oblasti ani není radarové pokrytí,“ podotkl Klíma s tím, že se v takovém případě piloti koordinují navzájem, protože se vidí.

„Postup pro vyhýbání ovládají. Vše koordinují hasiči. Každý pilot v danou chvíli ví, kam kdo letí,“ vysvětlil Klíma. „Celé to leží na pilotech, kteří se vzájemně domlovuají. A také na veliteli zásahu, který je koordinuje,“ přiblížil způsob práce v oblasti.

Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR (HZS) Vladimír Vlček ve středu pro iDNES.cz doplnil, že pro koordinaci pilotů je na místě policejní vrtulník Eurocopter.

„Policie je ta, která na místě organizuje řízení letové činnosti. Po dvou dnech jsme se dohodli, že bude nejlepší, když jej bude řídit ze vzduchu,“ doplnil pro iDNES.cz Vlček.

Polsko poslalo na pomoc s požárem v Českém Švýcarsku vrtulník Black Hawk.

Ministr vnitra Vítz Rakušan ve středu večer uvedl, že policie vyčlenila pro řízení letového provozu nad Českým Švýcarskem speciální posily. „Budou řídit jedenáct letounů,“ řekl v České televizi.

Jak náročné lety v takových podmínkách jsou, pro iDNES.cz popsal pilot ze společnosti DSA Daniel Tuček. Podle jeho slov se v takovém případě hasí buď čelo požáru, nebo před čelem požáru. „Přímo nad ohniskem vzniká sálavé teplo, což přímo ohrožuje vrtulník a ovlivňuje jeho výkon,“ vysvětlil pilot.

Ten současně zdůraznil, že například kouři se musí pilot vyhýbat. „Hrozí ztráta orientace zejména v kopcovitém terénu a malé výšce,“ doplnil. Rovněž pro iDNES.cz popsal, jak probíhá nabírání vody do bambi vaku.

„Pokud se nabírá z vody, musí se provést přiblížení tak, aby ve vzduchovém polštáři bambi vak neprokmitl dopředu a nezachytil se o sekače drátů, vak se musí celý ponořit, což znamená mít povolené lano tak aby toto bylo vaku umožněno pokud možno bez dopředného pohybu, řádově okolo dvou metrů, Lepší je naplnit vak na zemi,“ přiblížil s tím, že se jedná o let s nákladem o váze zhruba jedné tuny.

Tuček současně dodal, proč letouny nehasí v noci: „Není to bezpečné vzhledem malé výšce odhozu, členitému a terénu a ztíženému odhadu - výška odhozu.“