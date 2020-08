Chaos, nekompetentnost, zaútočil kandidát ČSSD na hejtmana Povšík na Vojtěcha

„Absolutním protikladem sociálnědemokratické stabilitě a jistotě je chaos a nekompetentnost ministra zdravotnictví,“ řekl doslova Povšík.

„Velmi často se dnes říká, že jeho postupy připomínají pohádku o Pyšné princezně, kdy starý král, který byl také trochu pomatený, odvolával, co slíbil a slíbil, co odvolal, No, ten král v té pohádce byl ale vlastně legrační, nám se to líbilo, pamatujeme si to. Ale já si myslím, že když toto dělá politik, tak je směšný. A podle mého není nic horšího, než když se politikovi stane, že je směšný,“ řekl na Karlštejně Povšík.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch tento týden nejprve v pondělí řekl, že roušky budou od 1. září povinné nově povinné ve veřejné dopravě i ve vnitřních prostorách, ve středu představil svá nová nařízení, ale jen o den později, po výhradách premiéra Andreje Babiše bylo vše jinak.

Roušky nakonec nebudou od 1. září povinné ani ve školách, ani v obchodech, ani u kadeřníka, ani v restauracích. „Vyjímáme komerční provozy a školská zařízení. Vnímáme veřejnou debatu, podněty občanů, nejsme hluší a slepí,“ řekl ministr Vojtěch.

Roušky budou od září povinně všude na úřadech a orgánech veřejné správy, ve zdravotních a sociálních zařízeních a všude ve veřejné dopravě. Vojtěch řekl iDNES.cz, že nevnímá jako svoji osobní porážku, že musí zásadní úpravu svých nařízení udělat necelých 24 hodin poté, kdy je oznámil.

Na Vojtěcha útočí ČSSD i ve volebním videu

Na ministra zdravotnictví sociální demokracie útočí i ve videu, které ukázala při startu celostátní volební kampaně. „Ty roušky příliš nechrání,“ říká ve volebním spotu sociální demokracie ministr za hnutí ANO. „Prověřoval jsem u dodavatelů roušek, že jich bude dostatek,“ připomínají sociální demokraté další Vojtěchův výrok.

„Jestli má některá strana postavená kampaň v útocích na koaličního partnera, tak to spíš vypovídá o jejích charakteru,“ reagoval ministr Vojtěch pro iDNES.cz na spot ČSSD. „Je snadné připomínat výroky z ledna. Nikdo nebyl prorokem, včetně sociální demokracie,“ řekl Vojtěch.

Startu středočeské kampaně ČSSD, která je v kraji v koalici stejně jako ve vládě s hnutím ANO a za podpory komunistů, se účastnili šéf ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček, ministr zahraničí a místopředseda strany Tomáš Petříček i ministr zemědělství a nové též člen sociální demokracie Miroslav Toman. Povšíkova nadřízená, ministryně Maláčová, přijít nemohla, protože právě byla v Otázkách Václava Moravce v České televizi.