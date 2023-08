Labe ve Špindlerově Mlýně dosáhlo povodňového stupně, zvyšují se další toky

„Od včerejšího odpoledne byly zaznamenány celoplošné srážky s úhrnem mezi 20 až 60 milimetry. Na základě srážkové činnosti dochází k pozvolnému vzestupu hladin většině toků, lze očekávat dosažení prvního povodňového stupně i v dalších profilech,“ sdělil vedoucí vodohospodářského dispečinku Povodí Labe Jiří Petr.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu bude pršet do dnešního večera. V platnosti je výstraha na vydatný déšť do 18 hodiny pro části Libereckého, Středočeského, Jihočeského kraje a pro celý Královéhradecký, Pardubický kraj, Vysočinu a celou Moravu a Slezsko. „Predikce se nám prozatím naplňuje, očekáváme srážkové úhrny mezi šedesáti až devadesáti milimetry, místy to může být až sto milimetrů,“ sdělil meteorolog Marian Sandev.

Podle něj je pravděpodobné, že během dne obdrží oznámení i z dalších míst o prvním povodňovém stupni řek. „Srážky budou během dne pokračovat. Zejména v severovýchodní polovině území v Krkonoších, Orlických horách, Jeseníkách a Beskydech,“ doplnil Sandev.

ČHMÚ také varuje před možností zvýšeného odtoku vody z krajiny a průtoku vody přes komunikace. Hrozí snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Za deště je třeba snížit rychlost jízdy autem, jet opatrně a nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst.

V sobotu hasiči měli několik výjezdů spojených s vydatnými dešti. Například odčerpávali vodu z Jedovnické ulice v Brně, na místě byly tři jednotky.

Nebezpečí záplav potrvá až do pondělí do poledne.