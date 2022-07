„Probudil nás řev zvířat“, vzpomíná starosta na nejničivější povodeň

Jak vzpomínáte na 7. červenec roku 1997?

Mám živou vzpomínku, kdy jsem nad ránem slyšel hukot vody, řev zvířat, zvuky padajících domů – tenkrát jsme hned nevěděli, o co jde, ale pak nám to došlo.

Jak to zní, když padá dům při povodni, jako byla tato?

Něco žuchlo do vody. Co to bylo, jsme pochopili, když jsme slyšeli praskat dřevo. Poznali jsme, že se asi bortí střecha a barák padá. To se nedá vytěsnit. Ovšem stejně tak se nedá vytěsnit ani to, jak jsme si vzájemně pomáhali a snažili se situaci nějak zvládnout.