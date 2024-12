Patrika čeká operace mozku. Rodiče chtějí být s ním, ale dům vyplavila voda

Prvního prosince měl malý Patrik třetí narozeniny. Za běžné situace by měl doma oslavu, místo toho ale v domku v Opavě – Vávrovicích, kde žije s rodiči, babičkou a jejím přítelem, dál hučí vysoušeče. Na Vánoce se rodina zatím také ještě nechystá a jak je oslaví, neví. I dva a půl měsíce poté, co dům do více než dvou metrů vyplavila povodeň, jsou stěny mokré.