Povodeň jim vzala vše. Žijeme tady a teď, dům po pradědovi opravíme, věří manželé

Lenka Muzikantová
  15:38
Když se podívá z okna přes silnici, vidí místo, kde stál jejich dům, který s manželem přes deset let budovali. Po loňské povodni ho však statik nechal zbourat a nyní je na pozemku jen hromada kamení. „Říkala jsem si, že bych tam mohla mít aspoň zahrádku, ale je to všechno pohřbené pod kamením, a do toho nic nezasadíte,“ krčí rameny Veronika Trnčáková ze Širokého Brodu, části Mikulovic na Jesenicku.

Na opačné straně na kopci se zase tyčí zchátralý objekt, který je tak trochu mementem velkých plánů. Stoletý barák po pradědečkovi si mladá rodina chtěla začít na jaře opravovat, jenže je už skoro podzim a stále nemá potřebné plány ani povolení. Trnčákovi navíc nedosáhnou ani na státní dotaci.

Sympatická žena se však i přes to všechno usmívá, čas už je netlačí. „Měli jsme neuvěřitelné štěstí a naskytla se nám příležitost koupit byt po starší paní, která se odstěhovala za rodinou do Šumperka. Takže teď bydlíme jen přes cestu, kde to máme kousek k vodě i na kopec, a nemusíme nikam dojíždět. Navíc tu mám i tu zahradu,“ ukazuje pyšně redaktorce rozkvetlý ráj, kde může relaxovat. Jen děti trochu protestují. „Asi jsou trochu rozmazlené, protože jim vadí, že doma měli každý svůj pokojíček a tady v 3+1 mají jeden společný,“ vysvětluje.

Veronika Trnčáková ze Širokého Brodu stojí před domem, v němž žil její pradědeček.
Veronika Trnčáková ze Širokého Brodu
Veronika Trnčáková ze Širokého Brodu stojí před domem, v němž žil její pradědeček.
3 fotografie

Že i v přízemí bytovky byla loni v září voda, Veroniku netrápí. „Bylo to trochu vlhké a na zdech bylo vidět, kam až sahala voda. Ale osekali jsme omítky, nahodili nové a udělali nové podlahy. Také jsme zrekonstruovali umakartové jádro. Pořád je co dělat,“ zasní se žena, které povodeň otevřela oči a dnes už vidí život jinak.

„Byla chyba odkládat všechny zážitky, dovolenou a svatbu až na dobu, kdy bude stát náš dům. Protože v momentě, kdy se zdálo, že máme všechno, co jsme v životě chtěli, přišla velká voda a o všechno nás připravila,“ přemítá.

Svatba byla loni 7. září, povodeň přišla o týden později. Trnčákovi si s sebou nestihli vzít vůbec nic. „Dodnes některé věci hledám, než mi dojde, že to zůstalo v sutinách. Nejvíc mi asi chybí věci pro pradědečkovi a výbava, kterou mi babička chystala od mých osmnáctin. Den poté, co jsem jí ukázala fotky ze svatby, zemřela,“ posmutní Veronika.

Veronika Trnčáková ze Širokého Brodu

Pod hromadou suti a kamení zůstaly také deky, které háčkovala dětem, když byly ještě v břichu. „Mrzí mě to, ale jsou to malé věci. Až bude čas, uháčkuji jim nové,“ plánuje.

Stoletý barák, náš nový domov

I když se vše časově i finančně zkomplikovalo, svého snu se Veronika nevzdává. Jednou by chtěla bydlet v domě, do kterého se 1. ledna 1946 nastěhoval její praděda. Sama si pamatuje, jak si jako malá chodila do maštalí ke kravám pro mléko. „Mám to tady ráda a chtěla bych z té historie co nejvíce zachovat,“ plánuje a ukazuje kamenné zárubně ve dveřích. V místnosti s klenbami je na zdi napsáno, kde co bude – obývák, kuchyně, šatna, ložnice a přistavět bude nutné horní patro, kde budou pokojíky pro děti.

OBRAZEM: Rok od povodní. Podívejte se, jak dnes vypadají nejvíce zasažená místa

„Už tu byl statik i pán ze stavebního úřadu a připravuje se plán rekonstrukce. Bude nutné sundat a udělat novou střechu, udělat znovu věnec a celý dům zpevnit. Bohužel si budeme muset vystačit jen z peněz z pojistky,“ říká mladá žena. Dotace z programu Živel 3 jsou totiž určeny pouze na koupi nebo výstavbu nového domu, s rekonstrukcí starého baráku se v podmínkách nepočítá. „Zkoušela jsem na ministerstvu i úřadech vyjednat výjimku, bohužel to není možné. Poslední nadějí zůstává Člověk v tísni, který nám přislíbil pomoc,“ vysvětluje Trnčáková.

Z toho, že si lidé ťukají na čelo, když chce bydlet na místě, které jí bude denně připomínat obraz zkázy z loňského září, si nic nedělá. „Nespavost, kterou jsem trpěla po povodních, je už pryč. Jak se říká, čas všechno zahojí. Žijeme tady a teď a soustředíme se na náš sen. Do dvou let bydlíme,“ věří.

„Dlouho bylo všude šedo.“ Lidé z vytopené Opavy zestárli a dovolují si naději
Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu, zemřel, oznámil prezident Donald Trump na sociální síti. Jednalo se o vlivného...

Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4

Premium

Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná maximálně jako angličáky, případně z fotek a videí. Kanárkově žlutá corvetta. Zlaté lamborghini. A...

Hlasy levice nesmí ve volbách zase propadnout, říká lídr Stačilo! a SOCDEM

Málokteré politické uskupení má za sebou takové kotrmelce. Sociální demokracie, SOCDEM, do června 2023 Česká strana sociálně demokratická, měla donedávna vše, co si lze přát. Za předsednictví Miloše...

15. září 2025  15:30

Lupič přepadl seniorku s chodítkem, policie si na něj počkala u ubytovny

Recidivista si v Českých Budějovicích troufá hlavně na seniory, poslední oběti je devadesát let. Seniorce s chodítkem vytáhl z tašky mobil a peněženku. Policisté měli dobrý popis pachatele a zaměřili...

15. září 2025  15:24

Miliardář Chlad nabízí peníze za příspěvky podporující Motoristy. Sporné, míní expert

Podnikatel Richard Chlad spustil soutěž, která má podle jeho slov především motivovat mladé lidi k účasti ve volbách. Ve skutečnosti ale iniciativa směřuje především k propagaci Motoristů sobě, které...

15. září 2025  15:21

Rekord na Emmy. Hvězda Adolescenta se stala nejmladším mužským držitelem ceny

Patnáctiletý britský herec Owen Cooper se stal nejmladším mužským držitelem televizní ceny Emmy. Ocenění za nejlepšího herce ve vedlejší roli získal za výkon v oceňované minisérii Adolescent od...

15. září 2025  15:14

Podívejte se na cokoli. Bělorusové pozvali Američany na manévry s Ruskem

V Bělorusku jsou zástupci americké armády, kteří sledovali společné cvičení běloruských a ruských vojáků. Běloruský ministr obrany Viktar Chrenin Američanům řekl, že se mohou podívat na cokoliv, co...

15. září 2025  12:28,  aktualizováno  15:14

Volby do Poslanecké sněmovny 2025: termín, strany a kandidáti

Českou republiku letos na podzim čekají volby do Poslanecké sněmovny. Konat se budou v pátek 3. a v sobotu 4. října. Přihlásilo se do nich celkem 28 uskupení, o šest více než při minulých volbách...

15. září 2025  15:03

Švédsko se hroutí, děti tam vraždí, utrhl se Orbán. Lži od zoufalce, opáčil premiér

Maďarský premiér Viktor Orbán ostře kritizoval švédskou vládu za její podle něj nedostatečné kroky proti organizovanému zločinu. Orbán napsal, že zatímco švédská vláda poučuje Maďarsku z principů...

15. září 2025

Dvojice usnula při přípravě snídaně, bytovku zaplnil kouř ze spáleného jídla

Hustý dým dnes ráno zaplnil chodbu jednoho z pardubických bytových domů. Kouř se valil z bytu, jehož dva obyvatelé si začali připravovat snídani, jenže mezitím usnuli a jídlo se na sporáku spálilo....

15. září 2025  14:50

Majitel vyhořelé vily i žhář u soudu přiznali pojistný podvod, své manželky ale brání

Krajský soud v Olomouci projednává pojistný podvod za desítky milionů korun. Obžalovaný majitel luxusní vily David Crha se dnes přiznal, že uzavřel na dům v Moravičanech pojistnou smlouvu ve výši 55...

15. září 2025  8:25,  aktualizováno  14:47

Ministerstvo zahraničí ukáže veřejnosti vzácnou pozůstalost po Janu Masarykovi

Busta Jana Masaryka, ceremoniální plášť nebo zcela nový portrét Alice Masarykové. Ministerstvo zahraničních věcí zpřístupní své sbírky veřejnosti. Hlavní pozornost bude upřena na pozůstalost po Janu...

15. září 2025  11:41,  aktualizováno  14:35

V Utahu nastražili bombu pod auto televize informující o Kirkově případu

Úřady v americkém Salt Lake City zatkly dva muže podezřelé z nastražení bomby pod vůz televizní stanice Fox 13. Bomba se našla v pátek v době, kdy se do hlavního města státu Utah sjela média, aby...

15. září 2025  14:21

Komplikace na Pražském okruhu. Nehoda kamionů uzavřela Cholupický tunel

Nehoda dvou nákladních aut a odstraňování jejích následků uzavřela v pondělí odpoledne zhruba na hodinu Cholupický tunel na Pražském okruhu ve směru k dálnici D7. Před 14. hodinou bylo místo nehody...

15. září 2025  14:05,  aktualizováno  14:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.