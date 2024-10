„Noste si po povodni příbor.“ Opravy poničených škol mohou trvat měsíce

„Je to tady staveniště. Bahno už se uvnitř podařilo odstranit. Už máme v místnostech osekanou omítku zhruba do dvou metrů, aby se povrch mohl vysoušet,“ popisuje Worm, zatímco prochází budovou. Ve škole je slyšet mumraj ze stavby.

Dát dohromady vnitřek školy je teď hlavní prioritou. Venkovní prostory včetně atletického areálu ještě další odklízení čeká. A čeká se i na bagry. „Technika není tak dostupná, protože primárně teď slouží v rodinných domech,“ přibližuje ředitel Worm.

Ve škole se nyní střídají řemeslníci, ale i dobrovolnicí. Těch od povodní prošly školou desítky, možná i stovky. Pomáhali například odklízet bahno či oklepávat omítku. „Lidé jsou úžasní, pomáhali tady, jak to šlo,“ popisuje velkou vlnu solidarity Worm.

Náklady na opravu už šplhají k desítkám milionů korun. Něco se pokryje ze sbírek, část dá kraj a něco obec jako zřizovatel. Pomoci by měl i stát. Za ním by mohly jít výdaje na modulární školu z kontejnerů, k čemuž dal stát příslib. O její stavbě škola nyní jedná. Dočasně by ji pak využíval její druhý stupeň.

Škola s 330 žáky nyní funguje v režimu, kdy některé ročníky jsou zatím přemístěny do jiných škol, které poskytly náhradní prostory.

17. září 2024

Další třídy ještě mají v plánu odjet na školy v přírodě. A to i proto, aby se děti dostaly na chvíli pryč od stresu. Výuka ale běží a docházka se pohybuje okolo 95 procent.

„Když někdo chybí, tak často proto, že je nemocný, takže je to absence, která by i jinak byla běžná,“ přibližuje Worm.

Větší opravy potřebují i další školy

Náhradní prostory má škola domluveny do půlky listopadu, do té doby by chtěla stihnout postavit kontejnery. Od pondělí by se měl do části školy vracet 1. stupeň, a to do učeben, které nebyly zasažené.

„Zajistíme bezpečný průchod, vytápění. Rodiče by tak žáky nemuseli vozit do Jeseníku,“ popisuje Worm další plány. Větší opravy po záplavách potřebuje i dalších 15 až 20 škol.

Týká se to i těch na Krnovsku, kde povodně poškodily zejména sklepy a spodní patra včetně šaten, dílen, ale i laboratoří a zázemí pro stravování.

Základní škola a Mateřská škola Karlovice zůstává bez tekoucí pitné vody. Školní jídelna proto může vydávat jen dovážená hotová jídla a vyzývá žáky, aby si nosili vlastní umytý příbor. Přesto se daří výuku obnovovat.

Kolik peněz budou opravy zasažených škol stát, ale zatím ministerstvo neví. „Vzniklé škody jsou v různém rozsahu – od pouhého vymalování až po otloukání a kompletní opravy omítek,“ popsala mluvčí ministerstva školství Tereza Fojtová. Resort ale počítá s tím, že by postiženým školám pomohl finančně. „Hledáme cestu, jak poskytnout rychle peníze. Významnější část finanční pomoci bude poté mířit k obnovám budov,“ přiblížil ministr školství Mikuláš Bek.

Posunutá maturita

Výuku měnilo či ji omezilo v důsledku záplav více než 150 škol. Celkem si o přerušení výuky požádalo podle ministerstva 54 z nich. Nejvíce žádostí připadá na Moravskoslezský kraj. Ministerstvo také řešilo úpravu podmínek podzimních maturit. V dotčených školách umožnilo konat zkoušky do 18. října.