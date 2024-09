Utopené volební lístky i občanky. Jak se zaplavená města chystají k volbám

Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla je nyní v Česku okolo 5 procent samospráv, které jsou živelnou katastrofou dotčeny. „Mezi nimi jsou ale i velká města, kdy zásah voličů je velký,“ upozornil pro MF DNES Lukl.

Více informací, jak v těchto místech probíhají přípravy voleb, svaz zatím nemá. „Přiznám se, že v tuto chvíli s postiženými městy a obcemi řešíme především záležitosti, které se týkají povodní, jejich následků a aktuální pomoci. Myslím si, že ani oni sami nemají v tuto chvíli pomyšlení řešit a organizovat volby,“ míní Lukl.

A konkrétní odpovědi, jak si mají zasažená města poradit, třeba v případě, že jim volební místa, často budovy škol, vypláchla povodňová vlna, zatím nenastínilo ani ministerstvo vnitra. „Pracujeme na technickém zabezpečení voleb,“ potvrdila pouze mluvčí resortu Hana Malá s tím, že kvůli tomu vznikla i pracovní skupina, která má pomoct s tím, aby se volby konaly regulérně.

Kde se bude volit

Aktuálně čelí zaplavená města otázce, kam volby přesunout. „Dnes (v úterý) obcházíme všechny budovy, které jsou, abychom mohli najít alternativní prostor. Problémy jsou v lokalitách, které jsou stále zatopené,“ přiblížil opavský primátor Tomáš Navrátil (ANO).

Město to podle něj zvládne, ale bude to náročné. „Část hlasovacích lístků se utopila. Nevím, jestli seženeme dost lidí do volebních komisí,“ jmenuje současné výzvy.

Lidé se podle Navrátila z některých lokalit, které povodně odřízly, k urnám ani nedostanou, někteří jsou zase ubytováni mimo město. Dalším velká voda odnesla osobní doklady, potřebné k prokázání totožnosti.

Personální zabezpečení volebních komisí je další palčivá věc, kterou vedení měst řeší. „Největší problém jsou opravdu volební okrskové komise. Je třeba si férově říct, že člověk, který má třeba ve Svinově zaplavený dům, si na víkend nepůjde sednout do volební komise,“ upozorňuje primátor Ostravy Jan Dohnal (ODS).

V Krnově, který byl zaplaven z 80 procent, je podle místostarosty Miroslava Binara (ANO) 27 okrsků. Podle něho by pomohlo, kdyby se je podařilo sloučit do menšího počtu a hlasování centralizovat. Město ještě čeká na metodiku, jak postupovat. „V každém případě u nás jsou volby to poslední, co lidi zajímá,“ uvedl Binar.

Dobrovolní hasiči v komisích

Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) mají na volbách spolupracovat hasiči, policie a statistikové. Rozhodnutí povolat hasiče některá města nechápou. „My je potřebujeme na odstraňování škod, máme v domech bahno, které je infikováno a je potřeba dát jej pryč,“ apeluje Navrátil.

Podle mluvčí Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru Lucie Pipišové hasiči na pomoc s volbami nemají v tuto chvíli kapacitu. „Jsme plně vytíženi. V zasažených oblastech provádíme likvidační práce, obnovujeme infrastrukturu, odstraňujeme napadeniny, odčerpáváme vodu,“ vyjmenovala.

Pomoci by tak mohli dobrovolní hasiči. Na ně už se tak včera s prosbou obrátila v dopise starostka jejich sdružení Monika Němečková, která je žádá o spolupráci se zabezpečením volebních komisí v obcích. „Pokud se momentálně nepodílíte na pomoci ostatním jakýmkoliv způsobem, budeme rádi, když se obrátíte na své starosty a starostky obcí a nabídnete jim svou pomoc,“ vyzývá. Dobrovolní hasiči nejsou státní složka, proto je možné je o součinnost jen požádat.

O tom, že volby proběhnou v termínu, vláda rozhodla v pondělí. Podle Rakušana i předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) by odklad ohrozil jejich legitimitu. I když po tom volalo několik měst.