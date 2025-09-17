Holky se bály, že půjdou pryč. Pěstounka po loňských povodních našla nové bydlení

“Jsem zadlužená až po uši, ale bydlíme a máme to moc pěkné,“ říká Romana Hermová, nyní už obyvatelka Vratimova, kde na jaře koupila polovinu staršího domu. Je to kousek za Ostravou směrem na Frýdek-Místek a povodeň tam prý nehrozí.
Tenkrát v šoku po pohromě nevěděla, co bude dělat. „Holky se bály, že to nezvládnu a budou muset zpátky do domova. To jsem nemohla dopustit,“ vypráví. Zpočátku se tísnily u jejího syna a základní potřeby k životu získaly z darů. Poté jim vedení Nové Vsi poskytlo na omezenou dobu malý byt. „Uvědomila jsem si, že se do Nové Vsi nevrátím, protože to nechci už nikdy zažít,“ říká bývalá kadeřnice.
Na dřevěném domku, který si ve venkovském obvodu u řeky Odry postavila před třinácti lety, velmi lpěla. „Vypiplala jsem si to podle svých představ. Když tam zajedu, bolí mě srdce.“
„Vypekli mě se vším všudy“
Když musela opustit náhradní byt, nechtěla se s děvčaty stěhovat do dalšího provizoria. Navíc si neuměla představit život bez zvířat. I za cenu dalšího zadlužení se rozhodla pro dům někde, kde bude rodina v bezpečí. „Už mám zase i slepičky. V Nové Vsi se mi utopily,“ dodává žena.
Původně doufala, že domek koupí víceméně z pojistky. Měsíce čekala na ohodnocení pojišťovny a výsledek ji velmi zklamal. „Asi nejsem zdaleka sama, ale vypekli mě se vším všudy. Dokonce odečetli skoro 900 tisíc za sklep, který zůstal neporušený. Ale k čemu je vám sklep, když nemáte barák?“
Na již neexistující dům ještě splácí hypotéku. Od obce, státu či neziskových organizací dostala jako povodňovou pomoc okolo půl milionu korun. Půjčila jí také příbuzná, ale stejně se bez nového úvěru neobešla.
Děti si nový domov pochvalují
Hermové chtěla prodat pozemek v Nové Vsi, ale ten je teď podle ní bezcenný a neprodejný. „Syna napadlo, že tam bude stavět, ale řekla jsem mu ať neblázní, protože se tam utopí. Tak tam aspoň pěstuje rajčata,“ říká. Ještě má naději, že snad dosáhne na finanční pomoc ze státního programu Živel.
Aktuálně řeší, že banka, u které má tu starší hypotéku, na ni tlačí, aby ručila novou nemovitostí a podstatně jí zpřísnila podmínky. „Je to velice nefér jednání. Budu se bránit,“ tvrdí.
Jinak si nestěžuje. Adéla, Nela a Danuše, o které se stará, si nový domov pochvalují. Nejstarší Adéla začala chodit do školy pro kuchaře a číšníky, Nela s Danuší přestoupily do vratimovské základní školy. „Byly i problémy, holky trochu zlobily, ale věřím, že všechno zvládneme, i ty splátky,“ říká pěstounka.