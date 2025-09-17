Holky se bály, že půjdou pryč. Pěstounka po loňských povodních našla nové bydlení

Petra Sasínová
  7:03
Už zase bydlí ve vlastním domku a jsou všechny spolu. Tak se po roce vyvinul příběh pěstounky z Ostravy Romany Hermové a jejich tří svěřenkyň, které si postupně vzala z dětského domova. Její dům v ostravském obvodu Nová Ves, kde loňské záplavy způsobily obrovské škody, zatopila velká voda až po střechu. Žena nestihla zachránit nic ze svých věcí. Statik později vydal na dům demoliční výměr.
Fotogalerie4

Pěstounka Romana Hermová se chystá s Adélkou, Nelou a Danuší na advent. Neodradilo je ani to, že jim povodeň vzala dům. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

“Jsem zadlužená až po uši, ale bydlíme a máme to moc pěkné,“ říká Romana Hermová, nyní už obyvatelka Vratimova, kde na jaře koupila polovinu staršího domu. Je to kousek za Ostravou směrem na Frýdek-Místek a povodeň tam prý nehrozí.

Tenkrát v šoku po pohromě nevěděla, co bude dělat. „Holky se bály, že to nezvládnu a budou muset zpátky do domova. To jsem nemohla dopustit,“ vypráví. Zpočátku se tísnily u jejího syna a základní potřeby k životu získaly z darů. Poté jim vedení Nové Vsi poskytlo na omezenou dobu malý byt. „Uvědomila jsem si, že se do Nové Vsi nevrátím, protože to nechci už nikdy zažít,“ říká bývalá kadeřnice.

Pěstounka přišla kvůli vodě o dům, tři dívky z dětského domova jí zůstaly

Na dřevěném domku, který si ve venkovském obvodu u řeky Odry postavila před třinácti lety, velmi lpěla. „Vypiplala jsem si to podle svých představ. Když tam zajedu, bolí mě srdce.“

„Vypekli mě se vším všudy“

Když musela opustit náhradní byt, nechtěla se s děvčaty stěhovat do dalšího provizoria. Navíc si neuměla představit život bez zvířat. I za cenu dalšího zadlužení se rozhodla pro dům někde, kde bude rodina v bezpečí. „Už mám zase i slepičky. V Nové Vsi se mi utopily,“ dodává žena.

Povodeň jim vzala vše. Žijeme tady a teď, dům po pradědovi opravíme, věří manželé

Původně doufala, že domek koupí víceméně z pojistky. Měsíce čekala na ohodnocení pojišťovny a výsledek ji velmi zklamal. „Asi nejsem zdaleka sama, ale vypekli mě se vším všudy. Dokonce odečetli skoro 900 tisíc za sklep, který zůstal neporušený. Ale k čemu je vám sklep, když nemáte barák?“

Na již neexistující dům ještě splácí hypotéku. Od obce, státu či neziskových organizací dostala jako povodňovou pomoc okolo půl milionu korun. Půjčila jí také příbuzná, ale stejně se bez nového úvěru neobešla.

Děti si nový domov pochvalují

Hermové chtěla prodat pozemek v Nové Vsi, ale ten je teď podle ní bezcenný a neprodejný. „Syna napadlo, že tam bude stavět, ale řekla jsem mu ať neblázní, protože se tam utopí. Tak tam aspoň pěstuje rajčata,“ říká. Ještě má naději, že snad dosáhne na finanční pomoc ze státního programu Živel.

„Dlouho bylo všude šedo.“ Lidé z vytopené Opavy zestárli a dovolují si naději

Aktuálně řeší, že banka, u které má tu starší hypotéku, na ni tlačí, aby ručila novou nemovitostí a podstatně jí zpřísnila podmínky. „Je to velice nefér jednání. Budu se bránit,“ tvrdí.

Jinak si nestěžuje. Adéla, Nela a Danuše, o které se stará, si nový domov pochvalují. Nejstarší Adéla začala chodit do školy pro kuchaře a číšníky, Nela s Danuší přestoupily do vratimovské základní školy. „Byly i problémy, holky trochu zlobily, ale věřím, že všechno zvládneme, i ty splátky,“ říká pěstounka.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Nejčtenější

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu, zemřel, oznámil prezident Donald Trump na sociální síti. Jednalo se o vlivného...

Jeden z nejlepších studentů v zemi. Kdo je Tyler Robinson, podezřelý z Kirkovy vraždy

Američtí vyšetřovatelé zadrželi Tylera Robinsona, 22letého muže z Utahu. Je podezřelý z vraždy konzervativního aktivisty a podporovatele amerického prezidenta Donalda Trumpa – Charlieho Kirka....

Trump přiletěl na mimořádnou návštěvu Británie. Čeká ho král, ale žádní fanoušci

Americký prezident Donald Trump přiletěl na státní návštěvu Británie. Trump bude ve Spojeném království do čtvrtka. Podle stanice BBC se může těšit na velkolepé královské přijetí, jásající davy jako...

17. září 2025  6:23,  aktualizováno  7:15

Holky se bály, že půjdou pryč. Pěstounka po loňských povodních našla nové bydlení

Už zase bydlí ve vlastním domku a jsou všechny spolu. Tak se po roce vyvinul příběh pěstounky z Ostravy Romany Hermové a jejich tří svěřenkyň, které si postupně vzala z dětského domova. Její dům v...

17. září 2025  7:03

Prezident míří na východ Pardubického kraje, chce vidět i vyloučenou čtvrť

Prezident Petr Pavel ve středu opět po roce navštíví Pardubický kraj. Kromě bývalé továrny Oskara Schindlera zavítá i do vyloučené čtvrti Borek v České Třebové. Lidé ho můžou pozdravit při procházce...

17. září 2025

Hlavního podezřelého v případu zmizelé Madeleine propustí z německé věznice

Hlavní podezřelý v případu zmizení britské dívenky Madeleine McCannové v Portugalsku z roku 2007 bude ve středu propuštěn z německého vězení, kde si odpykával sedmiletý trest odnětí svobody za...

17. září 2025  6:59

Bolsonaro zamířil před nástupem do vězení do nemocnice. Přitížilo se mu

Exprezident Brazílie Jair Bolsonaro, jehož minulý týden nejvyšší brazilský soud poslal na více než 27 let do vězení za pokus o státní převrat, je v péči lékařů. Důvodem jsou závažné potíže trávicího...

17. září 2025  6:40

Vláda má projednávat vyhodnocení povodní a financování dopravních staveb

Závěrečnou zprávu z projektu Vyhodnocení povodně v září 2024 projedná vláda. Povodně postihly loni v září především Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Odhadované náklady na prvotní obnovu území v...

17. září 2025  5:50

Rakušan v Rozstřelu: Bek zklamal, odchod Pirátů z vlády nás oslabil

Vysíláme

Vít Rakušan v Rozstřelu na iDNES.cz řekl, že po volbách by hnutí STAN znovu usilovalo o rezort školství, ale s jiným ministrem. „Mikuláš Bek už nebude naším nominantem na ministra školství. Zklamal...

17. září 2025

Proč je Španělsko nepřítel Izraele. Náladu živí dějiny i snaha socialistů krýt skandály

Premium

Násilné propalestinské protesty, které dusily poslední dny prestižní cyklistický závod Vuelta ve Španělsku, nadzvedly kdekoho, tamní socialistický premiér Pedro Sánchez byl ale s demonstracemi zjevně...

17. září 2025

Změna na poslední chvíli. Prodeje firem nad 40 milionů se už danit nebudou

Poslanci na poslední chvíli odsouhlasili osvobození prodeje firem a podílů v nich od daně, i když prodejní cena přesáhne 40 milionů korun. Nově bude stačit splnit časový test a prodej firmy bude od...

17. září 2025

Vzal do náručí zakrvácené dítě, cvakla spoušť. A Amerika ochutnala běsy Iráku

Podle plánů George Bushe to měla být blesková válka. Jenže ještě než stačil na palubě letadlové lodi oznámit, že mise v Iráku úspěšně skončila, začaly z okupované země přicházet znepokojivé výjevy....

17. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Chaos a strach v ústavu živočišné výroby. Zaměstnanci píší ministrovi

Premium

Špičkovým zemědělským vědeckým pracovištěm, Výzkumným ústavem živočišné výroby (VÚŽV), zmítá chaos a nejistota. Po „zlatých padácích“ pro bývalé poslance ČSSD, kteří v ústavu působili do loňského...

17. září 2025

RECENZE: Drásající Otec s Geislerovou má nepopiratelnou sílu. Ale kdo na něj půjde?

65 % Premium

Slovenská novinka českých kin Otec je bezpochyby výtečně natočená i zahraná, mezi všemi filmařskými pozitivy se nicméně proplétá klíčová otázka. Totiž proč drásavá rekonstrukce reálného případu...

17. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.