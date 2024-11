Po povodni přicházejí mrazy. Přetápějte domy, aby domy nepraskaly, radí expert

Třiasedmdesátiletá Anna Marková si loni na podzim nechala skácet tři mohutné stromy, které jí rostly za domem. „Štípala jsem je pak sama celou zimu, vždycky po chvilkách. Aby doma bylo dřevo, kdyby náhodou něco. Kdyby zdražili plyn. Kdyby byla bída,“ popisuje.

Celý dřevník jí ale letos v září odplaval při povodni, která se prohnala přes její dům na předměstí Opavy. Mokrá stopa na domě sahá do výšky 1,5 metru. „Naštěstí bydlím v patře, ne v mokrých pokojích v přízemí. A mám plyn, domu naproti to přípojku vyrvalo, pořád ještě připojení nejsou, netopí. Ale co vám budu říkat, žiju sama, děti nemám. A to topení leze do peněz,“ povzdychne si seniorka a chumlá se do teplé bundy. Teploměr ukazuje šest stupňů nad nulou, v noci už ale mrzlo.