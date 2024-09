Nasadíme na úklid i vězně, naznačil hejtman „spláchnutého“ kraje Bělica

Desetitisíce lidí jsou bez elektřiny, dá se říct, kdy by se dodávky mohly obnovit?

Ono se na tom kontinuálně pracuje a když jsme oznamovali v sobotu, že bylo bez elektrické energie přes 130 tisíc odběrných míst, tak dneska (v úterý odpoledne) je to aktuální číslo kolem 40 tisíc. Odběrná místa se připojují denně. Jsou samozřejmě oblasti, kde je to komplikovanější kvůli podmínkám. Třeba v Bohumíně ještě úplně neopadla voda, v Krnově to vzalo některé rozvodny a v určitých částech Krnova se budou muset budovat v podstatě nové rozvodné sítě. Takže to bude nějakou dobu trvat, ale každý den se připojují městské čtvrti, připojují se odběrná místa. Velmi intenzivně se na tom pracuje.

Já jsem byl včera se podívat ve Vrbně pod Pradědem, navštívili jsme i Krnov a z některých těch postižených obcí zaznívá, že jim chyběly elektrocentrály, například aby se zajistil chod obchodů nebo aby se zřídily nabíjecí místa pro mobilní telefony.

Elektrocentrály se používají primárně pro urgentní případy. To o čem mluvíte je sice velmi nepříjemné, ale ne život ohrožující. Takže třeba v Krnově, kde byly vyplavené úplně celé elektrorozvodny, momentálně běží několik elektrocentrál, které zásobují „bétéesky“ (síť GSM, která je zodpovědná za přenos a příjem radiových signálů z mobilního telefonu, pozn. red), abychom obnovili spojení se světem. A tímhle způsobem se postupuje podle priorit. Priorita je také zajistit čerpání vody ze zatopených sklepů, z nemocnic. Lidé musejí být trpěliví.

Co ale mají lidé, kterým už několik dní nejde elektřina, vlastně dělat?

Dnes jsme na krizovém štábu dohodli s Hasičským záchranným sborem, že zřídíme tzv. intervenční místa. Jedno bude v Krnově, jedno v Bohumíně. Budou v nich toalety, sprchy, půjde si tam dobít telefon nebo powerbanku. Určené to bude pro lidi, kterým se ještě dodávky vody nebo elektřiny neobnovily, abychom jim zajistili alespoň nějaký minimální životní standard. Lidem se tam dostane i nějaké psychologické pomoci, pokud o ni budou stát.

Problémem jsou i dodávky pitné vody, tam bude asi náprava horší, neboť někde jsou vodovody poškozené a jejich oprava potrvá. Má kraj nějaký plán, jak koordinovat dodávky vody?

My už to děláme. Už v neděli ráno, ve čtyři hodiny, stála v Krnově na náměstí cisterna s pitnou vodou. Tam kde je to potřeba, bude nadále voda takto nouzově dodávána. Na to kapacity máme. Obnova vodohospodářské infrastruktury bude trvat, ale nebudou to měsíce. I v těch nejhorších případech to můžou být možná tři týdny. Ale nemyslím, že to tak bude všude. Opravdu se intenzivně se pracuje na odstranění závad.

Je předpoklad, že než se opraví příjezdové cesty, bude problém se zásobováním potravinami. Kde je situace nejhorší?

Mám informace z krizového štábu a od Hasičského záchranného sboru, že už se v podstatě potkali se všemi, včetně těch obcí co byly původně odříznuté od světa. Byť to třeba někdy není možné ještě po normální standardní komunikaci, tak se vždycky našla nějaká pěšina nebo nějaká boční cesta, kterou jsme se tam dostali. V těch obcích, kde zůstává zásobování komplikované, tak se tam bude pomoc vozit vrtulníkem. Bez jídla a pití nikdo nezůstane. Je ale klíčové, aby se lidé se svými požadavky obraceli na krizové linky, právě proto, aby docházelo k centralizaci těch žádostí a bylo zajištěno, že budou splněny.

Vláda až včera schválila nasazení vojáků k likvidaci následků pohromy způsobené povodněmi. Neměli podle vás být vojáci nasazeni už dříve?

Já si to úplně nemyslím, protože ty kapacity, které my jsme měli a které máme v krajích, jsou z mého pohledu dostatečné. My jsme nebyli ani při tom apokalyptickém rozměru celé povodně nuceni v žádném okamžiku využít nasazení všech jednotek, které jsme měli k dispozici. Chápu, že armáda působí jako nějaký psychologický prvek, ale nemyslím, že by to někde něco změnilo. Prostě když nasadíte více jednotek ještě neznamená, že nepřiteče voda.

Já jsem se na armádu ptal mimo jiné i proto, že v Polsku, které s vaším krajem sousedí a kde povodně napáchaly též značné škody, je 4500 vojáků už od pátku. Stavěli a zpevňovali tam povodňové hráze a distribuovali pomoc, evakuovali lidi a převáželi zraněné do nemocnic.

Já úplně neznám systém krizového řízení v Polsku, předpokládám, že bude trochu jiný. My máme systém krizového řízení v rámci České republiky nastavený velmi dobře. Každá takováhle přírodní katastrofa vyžaduje potom důslednou analýzu a řekněme i nějaké dílčí změny. My sami jsme zaznamenali některé věci, které bychom do budoucna chtěli zlepšit, třeba v komunikaci. Ale není to nic, co by mělo zásadní vliv na fungování toho systému krizového řízení, to v žádném případě.

V Polsku též můžeme vidět, že následky povodní likvidují vězni za dohledu Vězeňské služby. U nás se o něčem podobném nediskutuje?

Já jsem samozřejmě pro. Teď vám možná dávám exkluzivní informaci, ale taková nabídka z Vězeňské služby už zazněla. Řeší se to na krizovém štábu, aby se vězni do krizových prací zapojili. Já dnes předával na krizový štáb i nabídku z Generálního ředitelství Vězeňské služby. Samozřejmě ještě nedokážu říct, kde by k nasazení vězňů měla dojít, to se vše teď řeší.

Jaký druh humanitární pomoci momentálně Moravskoslezský kraj nejvíce potřebuje?

My dnes distribuujeme hlavně pitnou vodu, základní potraviny, čistící prostředky, pomůcky pro úklid, jako jsou metly, smetáky, lopaty a podobně. Máme logistický sklad pro celý kraj, odkud tato pomoc proudí. Takže nejvíc potřebujeme balenou vodu, trvanlivé potraviny, plínky, drogistické potřeby, rukavice, dezinfekční prostředky.

Před třemi lety, po řádění tornáda na jižní Moravě, velmi pomohli dobrovolníci, kteří se tam sjeli z celého Česka a pomáhali odstraňovat jeho následky. Stojíte vůbec už teď o takové lidi? Komu by se mohli hlásit?

Já si těch nabídek dobrovolníků velmi vážím a děkuji za ni. Jenom velmi prosím, aby všichni, co mají zájem se takhle zapojit, sem nejezdili nadivoko, ale nejdřív se nám ozvali. My jsme za tím účelem zřídili emailovou adresu dobrovolnik@msk.cz, aby ti lidé, kteří mají zájem pomoci, se tam mohli ohlásit. Samozřejmě každému odpovíme a každý dostane šanci zapojit se do úklidových a pomocných prací. Každá taková nabídka vás smysl. Stačí napsat, jestli chce pomoci fyzicky uklízet, nebo má nějakou materiální pomoc. A na tom mailu mu vždycky poradí, kde budou jeho ruce a nohy potřeba.

V úterý máte jednání s členy vlády a premiérem. Co od nich budete žádat a s čím přicházejí oni?

Od nich mi žádná agenda o čem chtějí jednat nepřišla. Mě hlavně zajímají informace, jaké konkrétní peníze jsme schopni jako kraj od státu čerpat. Doufal jsem, že se to od vlády dozvím už v pondělí, ale nebylo to tak. Chci vědět, kolik těch peněz bude, jak se budou dát čerpat, jestli to bude komplikované a jak rychle se budou dát čerpat. Protože ta míra devastace v rámci kraje je obrovská. My budeme potřeba tu pomoc rychle. Chci vědět konkrétní výstup.

Řada starostů i obyčejných lidí kritizovala, že vláda se rozhodla volby neodložit, neposunout třeba o týden, o dva týdny. Mnohým z těch vyplavených lidí se tak nedá moc času na to, aby se vůbec nadechli po té katastrofě, co je postihla. Možná se dá očekávat, že volební účast u vás bude nižší. Jak tohle vidíte.

Bylo to od vlády čistě politické rozhodnutí bez jakéhokoliv ohledu na ta ta poškozená města a obce. Mě babička už jako malého kluka učila, že řetěz je vždy tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek. Dneska ráno jsem mluvil s tajemnicí z Osoblahy, která byla nešťastná a prosila mě, ať se pokusím s nimi ještě toto vyjednat. Prostě jsou reálně místa, kde zorganizovat ty volby bude těžší, než jak se to jeví z tepla pražské kanceláře. Mluvil jsem i se starostou Vrbna pod Pradědem, ten z toho rozhodnutí velmi konsternován, o odklad voleb požádal vládu i primátor Opavy, chce to i starosta Krnova. Jsem byl zklamaný, když premiér řekl, že mluvil s hejtmany nejpostiženějších regionů a ti s ním souhlasili. Není to pravda. Se mnou nemluvil. Premiér s nikým z nás tady v kraji.