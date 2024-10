Kdo by to koupil? Voda nás má v pasti. Lidé žijí po povodni v beznaději, co dál

Barák jsem pojištěný neměl. A to mám dceru pojišťovačku. Řeka tekla sto padesát metrů daleko a při stoleté vodě by se sotva dotkla plotu. Teď si ale po staletích našla své původní koryto a přilítla dvousetletá voda,“ cvrnkne Karel Fridrich vajgl do proudu řeky, která mu teče přímo pod strženým a trámy podepřeným rohem domu ve vzduchu, kde byl dříve dětský pokojíček. Na boční zdi je nastříkaný oranžový kříž. Zdemolovat.

Zdi domů jsou nasáklé jako houby, na metr krychlový je v nich podle expertů až 200 litrů vody.