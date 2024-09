Padesátiletá voda. V obci Frahelž se Lužnice dostala na úroveň extrémního ohrožení

Český hydrometeorologický ústav uvedl, že Lužnice ve Frahelži překročila limit pro padesátiletý průtok, tedy průtok, který je v dlouhodobém průměru dosažen nebo překročen jedenkrát za 50 let. „V nejbližší době se bude hladina kolem této úrovně udržovat,“ uvedli meteorologové.

Z Rožmberku odtéká od úterý více vody, jelikož se dostala přes bezpečnostní přeliv. Voda v řece by však podle starosty Veselí nad Lužnicí na Táborsku Víta Rady (BEZPP, za Jihočechy 2012) neměla do rána město ohrozit. Lidé ve Veselí nad Lužnicí jsou ale podle něj připraveni na to, že pokud to bude nutné, evakuují se. Ve Veselí se Lužnice stéká s Nežárkou.

„Zatím to vypadá, že by se kulminace řek (Lužnice a Nežárky) nemusela potkat. Hladina Nežárky pomalu klesá. Ale nikdo nedokáže říct, jak přesně se vše bude vyvíjet,“ řekl ve čtvrtek starosta. Hladina Lužnice se pod rybníkem Rožmberk stále pozvolna zvedá. Její vzestup se ale zpomaluje.

Veselí nad Lužnicí na Táborsku bude dnes možná rozhodovat o případné evakuaci části obyvatel města. Zatím není jisté, jak vysoko hladina ve Veselí nad Lužnicí, kde je i soutok s Nežárkou, stoupne a zda kvůli tomu budou muset lidé opustit své domovy.

Z Rožmberku začala v úterý voda přetékat bezpečnostním přelivem. Ve středu se pak jeho odtok ještě zvýšil, což se projevilo na stavu Lužnice, která rybníkem protéká. Ráno před 6:30 stoupla na 280 centimetrů, tedy o dva centimetry nad hranicí extrémního ohrožení. Od půlnoci se zvedla od sedm centimetrů, což je výrazně pomalejší vzestup než během středy.

Na stanici Hamr, která se nachází na Nežárce před soutokem s Lužnicí, hladina od půlnoci klesla o deset centimetrů. Znamená to, že ve Veselí nad Lužnicí by se obě řeky nemusely potkat na svém vrcholu. Ve městě je protipovodňová bariéra, která padesátileté vodě odolá.

Na jihu Čech dnes ráno platí nejvyšší povodňový stupeň kromě Nežárky a Lužnice ještě na jedné stanici na Blanici. Jde o Husinec, kde hladina pod husineckou přehradou, která v neděli také začala přetékat bezpečnostním přelivem, opadá pomaleji.

Bez proudu je stále 35 tisíc domácností

Kvůli záplavám evidovala společnost ČEZ Distribuce dnes večer 71 poruch na vedení vysokého napětí. Bez proudu zůstává zhruba 35 tisíc odběratelů, uvedla tisková mluvčí firmy Soňa Holingerová. Firma za středu připojila k síti tisíce domácností. Na řadě míst ale ČEZ čeká, až si vlastníci zaplavených domů nechají zkontrolovat elektroinstalaci.

Kolem 21:00 bylo bez napětí 452 distribučních trafostanic. „V průběhu dne se nám dařilo zprovozňovat vedení i trafostanice v nejpostiženějších lokalitách, jako jsou Krnov, Bohumín, Litovel, Opava i Jeseník,“ uvedla Holingerová. V Krnově dnes obnovil ČEZ dodávky elektřiny pro místní nemocnici či domov pro seniory.

V terénu zůstávají stovky pracovníků poruchových čet i subdodavatelských firem. Cílem je obnovit dodávky elektřiny co nejrychleji, pro co největší množství zákazníků do pátku.

Údaj o zákaznících bez dodávek proudu už podle Holingerové nemá vypovídající hodnotu. „Nyní na řadě míst čekáme, až si vlastníci zaplavených objektů nechají zkontrolovat elektroinstalaci, a je-li to nutné, provedou její opravu nebo výměnu osobu tomu odborně způsobilou,“ uvedla Holingerová.

Kvůli rozsáhlým záplavám, které od víkendu sužují Česko, zůstávalo dnes v poledne bez dodávek elektrického proudu přes 42 tisíc odběratelů distribučních společností ČEZ a E.ON. Zřejmě nejhorší situace byla v neděli ráno, kdy bylo v celém Česku kvůli nepříznivému počasí bez proudu 260 tisíc domácností.