Nevysušené domy po povodních jsou velkou zdravotní výzvou, říká hygienička

Asi největší zdravotní výzvou v oblastech zasažených povodněmi mohou být před následujícím chladným obdobím nedostatečně vysušené domy. Hlavní hygienička a ředitelka Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Barbora Macková to řekla v rozhovoru pro ČTK. Hygienickým podmínkám by se podle ní měla věnovat pozornost také při návratu do společných zařízení, jakou jsou školy nebo domovy pro seniory.