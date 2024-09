Přetekla jihočeská nádrž Husinec. Po proudu pod ní žije na deset tisíc lidí

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

„Na Husinecké nádrži se potvrdilo, že bude muset dojít k přelivu. Vypadá to, že by odtok mohl být lepší, než odpoledne, což je dobrá zpráva pro všechny obce pod nádrží. Zatímco odpoledne modely ukazovaly 80 kubíků, teď to vypadá na 50 až 60 kubíků,“ řekl v sobotu večer ještě před přelivem jihočeský hejtman Martin Kuba.

V několika obcích a městech pod přehradou bydlí na deset tisíc lidí. Jde například o Husinec, Těšovice, Strunkovice nad Blanicí, Bavorov či Vodňany.

Ve Vodňanech slyšeli místní už odpoledne, aby do podvečera vyklidili záplavové území v okolí řeky Blanice. Týká se to hlavně čtvrti Suchomelka. Na pomoc jim dorazili také hasiči. „Předběžně po deváté nebo desáté hodině večer začneme lokalitu evakuovat. Uvidí se, co voda udělá,“ řekl při přípravách místní dobrovolný hasič Jaroslav Jakš, který ve čtvrti sám bydlí.

Už v sobotu večer jednala povodňová komise obcí spadajících pod ORP Prachatice. „Dle stávajících prognóz se nádrž Husinec rychle plní a v pozdních nočních hodinách je očekáváno dosažení úrovně bezpečnostního přepadu. Odtok by pak měl v následujících 24 hodinách kolísat mezi 60 a 30 metry krychlovými,“ upřesnil Jan Bauer, starosta Prachatic zastupující ORP, kam Husinec a okolní obce spadají.

„Situace na Malši je komplikovaná kvůli dešti v Novohradských horách, modely teď bohužel ukazují větší přítok, než jsme předpokládali. Mohlo by se nám ale povést udržet řeku tak, aby Malše v Českých Budějovicích zůstala nevybřežená a nepřekročit povodňové zábrany,“ doplnil hejtman Kuba.

Lužnice se podle něj postupně plní, protože v Rakousku hodně prší. „Na Lužnici ve Veselí může být v neděli situace velmi vážná. Tam se můžeme blížit padesátileté vodě, možná i víceleté. Rybník Rožmberk může toto povodí hodně podržet. Máme asi 400 evakuovaných, všichni starostové to zvládají. Děláme, co můžeme, ale pořád stojíme proti přírodě,“ upozornil hejtman.

Zástupci Vodňan během soboty připravovali obyvatele na náročnou noc. „Obešli jsme celou lokalitu, kde hrozí velká voda. Někteří chtějí v místě zatím zůstat. Večer se v komisi znovu sejdeme a rozhodneme o evakuaci všech osob z daného území,“ informoval starosta Martin Macháč.

Počítají raději s horším scénářem. „Uvidíme, jak moc zlé to bude. Jestli bude z Husince odcházet 50 kubíků za sekundu, tak u nás to bude tak 130 až 140. To by odpovídalo povodním z roku 2013,“ srovnal.

Sever Olomouckého kraje odříznut od světa

Rozbouřená řeka Bělá odřízla v noci na neděli severní cíp Olomouckého kraje, voda podemlela hlavní silnici I/44 vedoucí od Jeseníku směrem na Českou Ves, Písečnou a Mikulovice. Podle starosty České Vsi Petra Mudry se hladina opět nyní prudce zvedla, nařízena byla evakuace. V obci nefunguje elektřina ani pitná voda.

Ze zhruba 800 lidí, kterých se nebezpečí bezprostředně týká, neuposlechlo zhruba 30 procent. „Už jen monitorujeme situaci, evakuujeme, zachraňujeme lidi a čekáme na ráno,“ řekl ve dvě v noci starosta. Bělá dosáhla stupně extrémní povodně již v sobotu odpoledne.

„Jsme odříznuti od světa, protože není jiná příjezdová komunikace. Nedá se k nám dostat od Jeseníku ani z druhé strany, uzavřená je také vedlejší Písečná a Mikulovice. Evakuujeme další lidi, kterým voda již omílá baráky. Hladina se po nějaké stagnaci opět prudce zvedla, zatopila nám další místa. Nefunguje elektřina, nejde pitná voda, všechno je ztíženo špatnou viditelností,“ pokračoval starosta Mudra.

„Evakuovali jsme lidi z míst, kde to bylo nezbytně nutné nebo z míst, kde jsme museli zavřít mosty a lokalita se tím uzavřela. Evakuovali jsme přes 500 lidí. Hodně odešlo k příbuzným, v evakuačním centru máme asi 50 lidí,“ doplnil.

Podle starosty je situace ztížena špatnou viditelností. „Máme podezření, že spadly i nějaké elektrické sloupy. Viděli jsme jen zajiskření v dálce a ránu. Sami čekáme, co se může stát. Toto je situace, která už vůbec není v našich rukou, monitorujeme už jen situaci a evakuujeme lidi, preventivní opatření už se nedají nyní dělat žádná,“ podotkl Mudra.

V obci od sobotního rána pomáhá několik hasičských jednotek, o pomoc armády zatím místní nepožádali. „Ráno máme povodňovou komisi, momentálně není důvod povolávat armádu, ze všech oblastí máme lidi evakuované. Nemovitosti dále zabezpečit nelze, k většině z nich se nedá dostat ani za pomoci armády, mosty jsou neprůjezné nebo není ani cesta. Čekáme na ráno a na kulminaci, pak to začneme řešit,“ uzavřel Mudra.

Podobná situace je také v sousední Písečné na Jesenicku. „Obec je odříznuta, v centru není průjezdná křižovatka, takže přes Písečnou se nedá dostat do České Vsi od Mikulovic ani od Supíkovic a ani obráceně. Voda nám odnesla jeden most a lávku pro pěší v centru. Evakuovaných bylo 30 až 50 domů, bohužel jsou případy, kdy to lidé odmítli a zůstali v bezprostředně ohrožených lokalitách. Uvidíme, jaká bude ráno situace. Předpověď je, že má voda ještě stoupat, snad to nebude o moc horší,“ řekl ve 02:30 starosta Jan Konečný.